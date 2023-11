Lộ diện chủ nhân của Lamborghini Urus Performante hơn 16 tỷ tại Việt Nam

Vào tháng 3 đầu năm nay, hình ảnh 1 chiếc siêu SUV phiên bản hiệu suất cao Lamborghini Urus Performante 2023 đầu tiên về Việt Nam xuất hiện tại trạm đăng kiểm ở Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe trong nước cũng như các đại gia thích mẫu siêu xe gầm cao nhà "bò tót". Sau gần 8 tháng về nước, mãi đến nay, nhiều người mới biết được danh tính vị chủ nhân siêu SUV Lamborghini Urus Performante 2023 đầu tiên về Việt Nam, càng bất ngờ hơn nữa, đây là 1 trong những người rất đam mê tốc độ, anh có gần 10 chiếc siêu xe, SUV hiệu năng cao hay SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge cũng như xe siêu sang Mercedes-Maybach S680. Cái tên mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là ông Quốc Cường, 1 doanh nhân trong lĩnh vực hóa chất, được biết, tay chơi xe này đã trải nghiệm chiếc siêu SUV Lamborghini Urus nhiều năm ở Đức, thậm chí, trong 1 lần di chuyển trên cao tốc không giới hạn ở nước này, doanh nhân Quốc Cường không may gặp tai nạn Chiếc xe Urus hư hỏng nặng đầu xe nhưng tất cả người ngồi trong xe đều bình an vô sự, đại gia này đã khen hết lời về độ an toàn của Lamborghini Urus. Có vẻ như những trải nghiệm quá tuyệt vời với siêu SUV Lamborghini Urus ở Đức nên, ông Quốc Cường đã quyết định tậu bản hiệu năng cao Lamborghini Urus Performante Nhưng khác biệt là đăng ký xe ở Việt Nam, khiến anh phải chi tiền gấp 3 so với mua xe ở Đức. Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus Performante của tay chơi xe Quốc Cường có màu sơn vàng cùng nhiều chi tiết ở ngoại thất được sơn đen hoặc ốp carbon. Lamborghini Urus Performante 2023 có một vài sự khác biệt ở ngoại thất so với bản tiêu chuẩn như nắp capo carbon, cản va trước và hốc gió hoàn toàn mới, bên hông xe có la-zăng mới kích thước 22-23 inch, logo Performante trên nẹp sườn, trước bánh xe sau. Đằng sau siêu xe gầm cao Lamborghini Urus Performante có cản va sau và khuếch tán gió mới, cánh gió mui carbon và ống xả thể thao của Akrapovic. Thay đổi lớn nhất của siêu SUV Lamborghini Urus Performante 2023 đầu tiên về Việt Nam vẫn là ở hệ truyền động Cụ thể, dù vẫn được sử dụng khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít như bản tiêu chuẩn, có hơn 15 xe đang lăn bánh tại Việt Nam nhưng hãng xe Ý đã tinh chỉnh lại, giúp xe tạo ra công suất tối đa 657 mã lực, tăng 16 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Được biết, khối động cơ mạnh mẽ này giúp xe Lamborghini Urus Performante 2023 có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,3 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn trước khi đạt vận tốc tối đa 306 km/h. Có thể thấy, dù được nâng cấp sức mạnh nhưng Lamborghini Urus Performante 2023 vẫn kém SUV V8 nhanh nhất thế giới hiện nay là Aston Martin DBX 707 đã có 3 xe về Việt Nam đến tận 40 mã lực. Có lẽ điều này đã khiến ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua đến 2 xe Aston Martin DBX 707, thay vì chọn bổ sung Lamborghini Urus Performante 2023, bên cạnh 1 xe tiêu chuẩn mình sở hữu. Thay đổi cuối cùng trên siêu xe gầm cao Lamborghini Urus Performante 2023 chính là việc xe rút gọn chỉ còn 4 chế độ lái thay vì 7 như bản tiêu chuẩn, ngoài Strada, Sport và Corsa rất quen thuộc, xe có thêm chế độ lái Rally hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ giúp các khách hàng muốn khám phá xe Lamborghini Urus Performante 2023 trên các con đường khắc nghiệt. Video: Giới thiệu Lamborghini Urus Performante 2023 tại Việt Nam.

