Lamborghini Urus “nội y” đỏ trang bị khủng rao bán 23 tỷ ở Sài Gòn

Sở hữu ngoại thất màu đen bóng bẩy, chiếc siêu SUV Lamborghini Urus tại TP HCM này như được tôn thêm những đường nét rắn rỏi, góc cạnh. Nổi bật phần đầu xe là khu vực hút gió và cản trước được tạo điểm nhấn mang phong cách máy bay chiến đấu. Chiếc Lamborghini Urus hàng thửa này có nhiều chi tiết được thiết kế theo họa tiết chữ Y “Ypsilon” và hình lục giác như cản trước, đèn pha và đèn hậu. Thiết kế này vừa mang hiệu ứng thị giác vừa đóng vai trò không nhỏ trong tính khí động học của chiếc SUV. Để giảm chỉ số cản gió và hạn chế tạp âm, các chi tiết như: hốc gió, ốp bảo vệ khoang gầm, cơ cấu điều hướng tại khung cửa sổ phía sau, cánh gió tích hợp ở đuôi xe, hốc bánh của xe đều được thiết kế một cách đặc biệt. Các chi tiết này còn góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng cường độ an toàn, ổn định và bổ trợ lực ép xuống mặt đường khi xe di chuyển ở tốc độ cao. Chiếc Lamborghini Urus này được trang bị bộ mâm 5 chấu kép sơn 2 màu với kích thước lên đến 23 inch đi cùng hệ thống phanh hiệu suất cao màu đỏ, đĩa phanh Carbon Ceramic to bản. Cặp mâm này là tuỳ chọn thêm bên ngoài, bởi những chiếc Urus tiêu chuẩn vốn chỉ được nhà sản xuất trang bị bộ mâm 21 inch. Phía sau Lamborghini Urus mang đậm phong cách của một chiếc Coupe thể thao với kiểu thiết kế mềm mại kết hợp với những chi tiết góc cạnh mạnh mẽ tạo nên tổng thể hài hoà. Đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu hình chữ Y nằm ngang dạng LED, hai bên nối liền với nhau thông qua dòng chữ Lamborghini. Hệ thống ống xả kép đặt đối xứng 2 bên, cản sau màu xám làm từ nhựa cao cấp. Về nội thất, bên trong khoang cabin chiếc Urus này nổi bật với tone màu đỏ chủ đạo, các chi tiết đều được bọc da Alcantara kết hợp da lộn cao cấp. Các họa tiết lục giác đặc trưng cũng xuất hiện tại cửa gió điều hòa, tay nắm cửa, đường chỉ may tương phản… Chiếc Lamborghini Urus được trang bị vô lăng 3 chấu đa chức năng cho phép người lái có thể tùy chỉnh nhiều hệ thống vận hành và tiện nghi mà không cần buông tay. Màn hình trung tâm kỹ thuật số TFT có khả năng hiển thị hiệu ứng 3 chiều và tùy chỉnh theo ý thích cá nhân. Xe có táp-pi cửa được ốp trang trí bằng sợi carbon, bảng điều khiển trung tâm 2 tầng hiển thị thông tin, ốp nút start/stop bằng kim loại sơn đỏ nổi bật, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh… Ngoài ra, xe còn có hệ thống 21 loa Bang & Olufsen (trong khi bản tiêu chuẩn chỉ có 8 loa theo xe). Dàn loa có khả năng giả lập âm thanh 3 chiều mang lại trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho người nghe. Xe được trang bị ghế thể thao chỉnh điện 12 hướng, kết hợp tính năng thông gió và massage. Với cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể dễ dàng điều chỉnh trượt lên/xuống, giúp tăng không gian để chân hoặc mở rộng khoang hành lý. Người dùng ở hàng ghế thứ 2 còn được trang bị các tiện ích như: cửa gió điều hòa, điều khiển cảm ứng, có cổng sạc điện thoại và bệ tỳ tay. Lamborghini Urus được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép cho sức mạnh lên tới 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại đi kèm lên tới 850 Nm - đủ sức kéo chiếc SUV nặng 2,2 tấn đang đứng im bắn đi với tốc độ 100km/h chỉ trong 3,6 giây; từ 0 - 200km/h trong 12,8 giây trước khi đạt tốc độ cực đại lên tới hơn 300 km/h. Đi kèm đó là hộp số tự động 8 cấp đến từ hãng ZF danh tiếng và cấu hình dẫn động 4 bánh. Tại Việt Nam, Lamborghini Urus chính hãng với giá khởi điểm là 13,1 tỷ đồng, trong khi xe nhập khẩu tư nhân có giá rơi vào khoảng 20 - 26 tỷ đồng (tùy theo option) - nhưng bù lại khách hàng sẽ không phải đợi lâu như xe chính hãng. Video: Chi tiết siêu SUV Lamborghini Urus thế hệ mới.

Sở hữu ngoại thất màu đen bóng bẩy, chiếc siêu SUV Lamborghini Urus tại TP HCM này như được tôn thêm những đường nét rắn rỏi, góc cạnh. Nổi bật phần đầu xe là khu vực hút gió và cản trước được tạo điểm nhấn mang phong cách máy bay chiến đấu. Chiếc Lamborghini Urus hàng thửa này có nhiều chi tiết được thiết kế theo họa tiết chữ Y “Ypsilon” và hình lục giác như cản trước, đèn pha và đèn hậu. Thiết kế này vừa mang hiệu ứng thị giác vừa đóng vai trò không nhỏ trong tính khí động học của chiếc SUV. Để giảm chỉ số cản gió và hạn chế tạp âm, các chi tiết như: hốc gió, ốp bảo vệ khoang gầm, cơ cấu điều hướng tại khung cửa sổ phía sau, cánh gió tích hợp ở đuôi xe, hốc bánh của xe đều được thiết kế một cách đặc biệt. Các chi tiết này còn góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng cường độ an toàn, ổn định và bổ trợ lực ép xuống mặt đường khi xe di chuyển ở tốc độ cao. Chiếc Lamborghini Urus này được trang bị bộ mâm 5 chấu kép sơn 2 màu với kích thước lên đến 23 inch đi cùng hệ thống phanh hiệu suất cao màu đỏ, đĩa phanh Carbon Ceramic to bản. Cặp mâm này là tuỳ chọn thêm bên ngoài, bởi những chiếc Urus tiêu chuẩn vốn chỉ được nhà sản xuất trang bị bộ mâm 21 inch. Phía sau Lamborghini Urus mang đậm phong cách của một chiếc Coupe thể thao với kiểu thiết kế mềm mại kết hợp với những chi tiết góc cạnh mạnh mẽ tạo nên tổng thể hài hoà. Đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu hình chữ Y nằm ngang dạng LED, hai bên nối liền với nhau thông qua dòng chữ Lamborghini. Hệ thống ống xả kép đặt đối xứng 2 bên, cản sau màu xám làm từ nhựa cao cấp. Về nội thất, bên trong khoang cabin chiếc Urus này nổi bật với tone màu đỏ chủ đạo, các chi tiết đều được bọc da Alcantara kết hợp da lộn cao cấp. Các họa tiết lục giác đặc trưng cũng xuất hiện tại cửa gió điều hòa, tay nắm cửa, đường chỉ may tương phản… Chiếc Lamborghini Urus được trang bị vô lăng 3 chấu đa chức năng cho phép người lái có thể tùy chỉnh nhiều hệ thống vận hành và tiện nghi mà không cần buông tay. Màn hình trung tâm kỹ thuật số TFT có khả năng hiển thị hiệu ứng 3 chiều và tùy chỉnh theo ý thích cá nhân. Xe có táp-pi cửa được ốp trang trí bằng sợi carbon, bảng điều khiển trung tâm 2 tầng hiển thị thông tin, ốp nút start/stop bằng kim loại sơn đỏ nổi bật, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh… Ngoài ra, xe còn có hệ thống 21 loa Bang & Olufsen (trong khi bản tiêu chuẩn chỉ có 8 loa theo xe). Dàn loa có khả năng giả lập âm thanh 3 chiều mang lại trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho người nghe. Xe được trang bị ghế thể thao chỉnh điện 12 hướng, kết hợp tính năng thông gió và massage. Với cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể dễ dàng điều chỉnh trượt lên/xuống, giúp tăng không gian để chân hoặc mở rộng khoang hành lý. Người dùng ở hàng ghế thứ 2 còn được trang bị các tiện ích như: cửa gió điều hòa, điều khiển cảm ứng, có cổng sạc điện thoại và bệ tỳ tay. Lamborghini Urus được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép cho sức mạnh lên tới 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại đi kèm lên tới 850 Nm - đủ sức kéo chiếc SUV nặng 2,2 tấn đang đứng im bắn đi với tốc độ 100km/h chỉ trong 3,6 giây; từ 0 - 200km/h trong 12,8 giây trước khi đạt tốc độ cực đại lên tới hơn 300 km/h. Đi kèm đó là hộp số tự động 8 cấp đến từ hãng ZF danh tiếng và cấu hình dẫn động 4 bánh. Tại Việt Nam, Lamborghini Urus chính hãng với giá khởi điểm là 13,1 tỷ đồng, trong khi xe nhập khẩu tư nhân có giá rơi vào khoảng 20 - 26 tỷ đồng (tùy theo option) - nhưng bù lại khách hàng sẽ không phải đợi lâu như xe chính hãng. Video: Chi tiết siêu SUV Lamborghini Urus thế hệ mới.