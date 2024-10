"Soi" Geely Geome Xingyuan - ôtô điện giá rẻ chỉ 230 triệu đồng

Vào ngày 9/10/2024 vừa qua, Geely chính thức ra mắt Geome Xingyuan EV, có 5 phiên bản và hai dòng xe, cụ thể là Xingyuan và Xingyuan Up. Mức giá xe Geely Geome Xingyuan từ 69.800 nhân dân tệ – 98.800 nhân dân tệ (9.900 – 14.000 USD), tương đương 230 triệu đến 326 triệu đồng. Trong buổi ra mắt này, Geely cũng thông báo rằng dòng Geome sẽ sáp nhập vào Geely Galaxy để trở thành dòng xe thông minh. Về ngoại thất, Geely Geome Xingyuan 2025 mới có thiết kế tròn trịa và dễ thương. Vị quan chức này cho biết thiết kế này lấy cảm hứng từ “nụ cười”. Kích thước xe bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 4135/1805/1570 mm, chiều dài cơ sở 2650 mm và có thể chở 5 người theo tiêu chuẩn. Bên trong, buồng lái áp dụng bố cục đối xứng, được trang bị bảng điều khiển LCD 8,8 inch và vô lăng đa chức năng theo tiêu chuẩn. Tùy thuộc vào từng phiên bản, có hai kích thước màn hình điều khiển trung tâm 10,1 inch hoặc 14,6 inch. Ngoài ra, Galaxy Flyme Auto do Geely tự phát triển cũng được triển khai tại đây, đi kèm với bản đồ kỹ thuật số di động từ Amap của Alibaba, kết nối HiCar/CarLink, sạc nhanh không dây 50 W và trợ lý giọng nói. Các cấu hình khác bao gồm điều khiển từ xa, đèn viền nội thất 256 màu, cập nhật OTA, mở cửa không cần chìa khóa, bốn loa, ghế lái chỉnh tay 6 hướng và ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Hơn nữa, có 36 không gian lưu trữ trên toàn bộ xe, bao gồm cốp trước 70 L, hộp đựng găng tay 10 L và ngăn chứa đồ 20 L bên dưới bảng điều khiển trung tâm. Thể tích tiêu chuẩn của cốp sau là 375 L và có thể mở rộng lên 1320 L sau khi gập hàng ghế sau xuống, có thể chứa 17 vali 20 inch. Công suất cho các phiên bản có phạm vi hoạt động 310 km đến từ động cơ điện cho công suất 58 kW (78 mã lực) và mô men xoắn cực đại 130 Nm, và đối với các phiên bản có phạm vi hoạt động 410 km là 85 kW (114 mã lực)/150 Nm. Tốc độ thử nghiệm cho bài kiểm tra Moose là 75 km/h và tốc độ tối đa có thể đạt 140 km/h. Thời gian tăng tốc từ 0 – 50 km/h là 3,9 giây. Cả hai mẫu xe đều được trang bị bộ pin lithium sắt phosphate do CATL cung cấp, với dung lượng lần lượt là 30,12 kWh và 40,16 kWh, kết hợp với hệ thống an toàn pin Shendun của Geely. Cả sạc chậm và sạc nhanh đều được hỗ trợ cho xe điện Geely Geome Xingyuan 2024. Trong chế độ sạc nhanh, xe chỉ mất 21 phút để sạc đầy pin từ 30% đến 80%. Chức năng xả ngoài 3,3 kW cũng được hỗ trợ. Về mặt an toàn, xe được trang bị các chức năng hỗ trợ lái xe tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, nhận dạng biển báo giao thông, cảnh báo chệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Video: Xem chi tiết xe điện Geely Geome Xingyuan 2025.

