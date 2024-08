Lamborghini tiếp tục tung ra siêu xe Revuelto độc nhất thế giới

Lamborghini Revuelto plug-in hybrid mới là siêu xe thương mại đầu tiên của thương hiệu "bò tót", và vì thế, nó đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới chơi xe, các tỷ phú cũng như các đại gia sưu tầm xe máu mặt nhất. Vì là 1 chiếc xe sản xuất không giới hạn, nên các nhà sưu tập không muốn nhận về 1 chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto quá bình thường. Chính vì lẽ đó, chương trình cá nhân hóa Ad Personam và Centro Stile đã tạo ra các tuyệt phẩm độc nhất vô nhị, và chiếc xe Lamborghini Revuelto Opera Unica độc nhất trong bài viết hôm này, chính là kiệt tác mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Điều đặc biệt là lớp sơn ngoại thất trên chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto Opera Unica này đã tốn 475 giờ để hoàn thành, tức 20 ngày làm việc. Các chuyên gia của hãng đã pha trộn 3 màu sắc xanh mang tên gọi Blu Tawaret, Blu Cepheus và Blu Okeanos. Ngoài ra còn có các yếu tố lấy cảm hứng từ bọt biển cũng như các đường nét màu xanh đậm mô phỏng các hang động trên đảo Sardinia, Italia. Nội thất của Lamborghini Revuelto Opera Unica không kém phần độc đáo, hoàn thiện với màu đen và sọc Blu Dephinus và Blu Amon lên nhiều vị trí, các chi tiết này được trang trí với 85 giờ thêu tinh xảo. Trước đó vào năm 2023, hãng này cũng đã cho ra mắt chiếc xe Lamborghini Revuelto Opera Unica với màu sơn tùy chỉnh mất 18 ngày thực hiện, việc xuất hiện các độc bản trong dải sản phẩm Opera Unica cho thấy, hãng xe Ý đang thúc đẩy chương trình cá nhân hóa mang tên Ad Personam của mình. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg Đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto Opera Unica.

Lamborghini Revuelto plug-in hybrid mới là siêu xe thương mại đầu tiên của thương hiệu "bò tót", và vì thế, nó đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới chơi xe, các tỷ phú cũng như các đại gia sưu tầm xe máu mặt nhất. Vì là 1 chiếc xe sản xuất không giới hạn, nên các nhà sưu tập không muốn nhận về 1 chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto quá bình thường. Chính vì lẽ đó, chương trình cá nhân hóa Ad Personam và Centro Stile đã tạo ra các tuyệt phẩm độc nhất vô nhị, và chiếc xe Lamborghini Revuelto Opera Unica độc nhất trong bài viết hôm này, chính là kiệt tác mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Điều đặc biệt là lớp sơn ngoại thất trên chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto Opera Unica này đã tốn 475 giờ để hoàn thành, tức 20 ngày làm việc. Các chuyên gia của hãng đã pha trộn 3 màu sắc xanh mang tên gọi Blu Tawaret, Blu Cepheus và Blu Okeanos. Ngoài ra còn có các yếu tố lấy cảm hứng từ bọt biển cũng như các đường nét màu xanh đậm mô phỏng các hang động trên đảo Sardinia, Italia. Nội thất của Lamborghini Revuelto Opera Unica không kém phần độc đáo, hoàn thiện với màu đen và sọc Blu Dephinus và Blu Amon lên nhiều vị trí, các chi tiết này được trang trí với 85 giờ thêu tinh xảo. Trước đó vào năm 2023, hãng này cũng đã cho ra mắt chiếc xe Lamborghini Revuelto Opera Unica với màu sơn tùy chỉnh mất 18 ngày thực hiện, việc xuất hiện các độc bản trong dải sản phẩm Opera Unica cho thấy, hãng xe Ý đang thúc đẩy chương trình cá nhân hóa mang tên Ad Personam của mình. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg Đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto Opera Unica.