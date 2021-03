Lamborghini Sian hơn 76 tỷ đồng, màu "độc nhất vô nhị" đến Mỹ

Dòng siêu xe Lamborghini Aventador của hãng xe Ý đã trở thành niềm cảm hứng không hề nhỏ cho các phiên bản giới hạn sản xuất sau này như Aventador J, Veneno hay gần đây nhất là mẫu siêu xe hybrid Lamborghini Sian. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 63 chiếc siêu xe Lamborghini Sian bản giới hạn được sản xuất và mỗi chiếc Sian sẽ được thiết kế theo yêu cầu của khách thông qua chương trình Ad Personam. Nói cách khác, sẽ không có hai chiếc Lamborghini Sian nào giống hệt nhau. Để tin vào điều đó, hãy cùng chiêm ngưỡng 1 chiếc Lamborghini Sian mới được bàn giao đến đại lý Lamborghini Broward. So với những chiếc siêu xe Lamborghini Sian xuất hiện trước đó, siêu phẩm triệu đô hybrid mới có mặt tại đại lý Lamborghini Broward trước khi được bàn giao cho chủ nhân sở hữu bộ áo 3 màu chính là trắng, tím và đen của sợi carbon. Chưa dừng lại đó, ở ngoại thất của chiếc siêu xe triệu đô hybrid Lamborghini Sian này còn có nhiều chi tiết hoàn thành với màu sắc xanh neon cực nổi bật đã giúp cho tổng thể xe không thể nào nổi bật hơn mỗi khi xuất hiện trên đường phố. Ngoài ra chiếc xe Lamborghini Sian này còn sở hữu bộ mâm đa chấu kép sơn 2 tông màu tương phản kết hợp với đó là kẹp phanh màu xanh neon. Bên trong khoang lái xe có nội thất bọc da Alcantara màu tối kết hợp sọc màu trắng và cùng nhiều chi tiết sợi carbon cũng như xanh neon. Được sản xuất với số lượng giới hạn, Lamborghini Sian ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ của đàn anh Aventador. Nguồn cung cấp sức mạnh của "chú bò tót" này vẫn là khối động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít quen thuộc lấy từ Lamborghini Aventador. Tuy nhiên, động cơ này lại được bổ sung van nạp mới, làm bằng titan, và tạo ra công suất tối đa 774 mã lực. Chưa hết, động cơ của Lamborghini Sian còn kết hợp với hệ thống mild hybrid sử dụng mô-tơ điện 48 V, tạo ra công suất 34 mã lực và được tích hợp vào hộp số. Nhờ đó, Lamborghini Sian sở hữu công suất tổng cộng 808 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Ngoài ra, Lamborghini Sian còn có một trang bị khác lần đầu tiên xuất hiện trong làng ô tô thế giới, đó là bộ siêu tụ điện thay cho cụm pin lithium-ion. Bộ siêu tụ điện này mạnh gấp 3 lần so với cụm pin có cùng trọng lượng và nhẹ hơn gấp 3 lần. Vị trí của bộ siêu tụ điện này là giữa khoang lái và khoang động cơ nhằm mang đến tỷ lệ phân bổ trọng lượng tối ưu. Theo hãng Lamborghini, mô-tơ điện và bộ siêu tụ điện của Sián có trọng lượng chỉ 34 kg. Bên cạnh hệ thống động cơ mạnh mẽ, Sian còn có hệ thống phanh tái sinh năng lượng do thương hiệu Ý phát triển nội bộ. Hệ thống sẽ sạc cho bộ siêu tụ điện mỗi khi xe phanh lại. Mức giá xe Lamborghini Sian tại Mỹ từ 3,3 triệu USD (tương đương 76 tỷ đồng).

Video: Lamborghini Sian màu độc tiếp tục đến Mỹ.

