Lamborghini Huracan Tecnica "độc nhất" Việt Nam lăn bánh tại Đà Nẵng

Vào chiều ngày 8/11/2022 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về chú bò tót Lamborghini Huracan bản Tecnica với ngoại thất sơn màu xanh và không quá khó để nhận ra xe thuộc phiên bản Tecnica, mới được ra mắt trên thế giới vào tháng 4 đầu năm nay. Hình ảnh do 1 bạn đọc chia sẻ với chúng tôi cho thấy, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Tecnica tại Việt Nam bị bắt gặp đang chụp ảnh ở Đà Nẵng và Hội An, nhiều khả năng được mang về nước để giới thiệu với các đại gia Việt. Như vậy, sau khi một công ty nhập khẩu tư nhân mang về nước chú bò tót Lamborghini Huracan STO, đây là chiếc xe Lamborghini Huracan tiếp theo về nước nhưng chưa rõ sẽ bán cho khách hay chỉ là hàng tạm nhập tái xuất. Ngoài bộ áo màu xanh lá, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Tecnica 2022 mới lộ ảnh âm thầm có mặt tại Việt Nam còn có nhiều chi tiết ở ngoại thất sơn đen tạo điểm nhấn. So với nhiều phiên bản nhà Lamborghini Huracan khác, Tecnica có đặc trưng với bộ mâm 6 chấu kép thiết kế nhỏ, nẹp sườn bên hông có hốc gió mới, nếu nhìn ngang xe như bức ảnh chụp chiếc Lamborghini Huracan Tecnica đầu tiên về Việt Nam này, cản sau và cánh gió chính là các chi tiết tiếp theo tố cáo siêu bò mới chỉ được ra mắt đầu năm nay Những thay đổi khác của Tecnica bao gồm thiết kế đầu xe vay mượn của 2 bò tó khác là Lamborghini Sian và Terzo Millenio Concept và còn có khuếch tán sau thể thao... Tecnica được sinh ra nằm ở giữa phân khúc của Huracan EVO và Huracan STO đều đã có ít nhất 1 chiếc xuất hiện tại Việt Nam qua diện phân phối không chính hãng. Siêu bò này mượn khối động cơ xăng V10, dung tích 5.2 lít, hút khí tự nhiên trên Huracan STO khi sản sinh công suất tối đa 631 mã lực và mô-men xoắn cực đại 565 Nm. Lamborghini Huracan Tecnica có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Lamborghini Huracan Tecnica có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Xe có trang bị hệ thống đánh lái cầu sau, hệ thống điều hướng mô-men xoắn, hệ thống kiểm soát tích hợp Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. Mức giá xe Lamborghini Huracan Tecnica tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số trong khi đó, các nhà giàu ở Đông Nam Á khác như Singapore, Malaysia hay Thái Lan phải chi ra từ 14,8 đến 15,5 tỷ đồng để sở hữu chú bò tót này. Tại nước ngoài, Lamborghini Huracan Tecnica có giá từ 6 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan Tecnica 2022 mới.

