Lamborghini Huracan EVO RWD tại Hồng Kông rẻ hơn Thái 3 tỷ đồng

Giới nhà giàu Hồng Kông "chỉ" cần bỏ ra 3,6 triệu đô la HKD (tương đương khoảng 10,7 tỷ đồng) để sở hữu siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD. Được biết, thời gian giao xe Lamborghini Huracan EVO RWD ở Hồng Kông là vào khoảng cuối năm nay. Lamborghini Huracan EVO RWD 2020 mới có thể được coi là một phiên bản rẻ hơn của Huracan EVO AWD (với giá bán hơn 18 tỷ đồng tại Thái Lan) nhưng nó vẫn là một siêu xe thể thao tuyệt vời của Lamborghini. Khối động cơ trên Lamborghini Huracan EVO RWD giá rẻ là phiên bản tinh chỉnh từ người anh em Huracan EVO AWD, được chế tạo bởi Audi với cấu hình V10 5.2 lít hút khí tự nhiên và đặt giữa thân xe. Trong khi model AWD đi kèm với mức công suất 631 mã lực và 600Nm, cỗ máy trên biến thể RWD “hiền lành” hơn đôi chút khi sinh công 602 mã lực tại 8000 vòng/phút và 560 Nm tại 6500 vòng/phút. Tương tự như thế hệ trước, Lamborghini trang bị cho mẫu siêu xe hộp số li hợp kép 7 cấp độ cùng tính năng kích hoạt thể thao (launch control). Với việc cắt giảm hệ dẫn động, hệ đánh lái cũng như hệ thống điều khiển mô-men xoắn 4WD, trong lượng khô của biến thể RWD giảm xuống chỉ còn 1389 kg, nhẹ hơn 33 kg so với phiên bản AWD. Như một lẽ bình thường, do bị giảm lực kéo nên Huracan EVO RWD đã chậm hơn đôi chút so với người đàn anh AWD khi tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,3 giây và 200 km/h trong 9,3 giây, cần thêm lần lượt là 0,4 và 0,3 giây cho 2 quãng bứt tốc. Tuy vậy như RWD Huracan EVO vẫn có khả năng cán tốc độ tối đa 325 km/h. Video: Siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD phiên bản mui trần.

