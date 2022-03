Lamborghini Countach quý giá "bỏ xó" 20 năm lần đầu spa tìm chủ mới

Ngày nay, siêu xe Lamborghini Countach hàng hiếm vẫn được coi là có vẻ ngoài tuyệt đẹp, ngay cả sau nhiều năm kể từ khi chiếc cuối cùng được sản xuất. Trong khi nhà sản xuất xe Ý chỉ chế tạo 321 chiếc, trong đó chưa đến 50 chiếc đến thị trường Mỹ, thì một số chiếc khác đã được nhập khẩu sau đó. Chiếc Countach cụ thể trong video dưới đây được nhập khẩu ở giai đoạn cuối những năm 1980. Sau một thời gian được sử dụng, chiếc Lamborghini Countach 5000 S đời 1985 đã được đỗ và bỏ không trong một nhà kho suốt 20 năm qua. Không rõ tại sao chiếc xe lại phải chịu cảnh bỏ không lâu đến như vậy, và người bán hiện giờ cũng không giải thích kỹ càng lý do. Chủ xe mong muốn tìm kiếm cho chiếc Countach một ngôi nhà mới, và sẽ gửi nó đi phục chế để dễ đạt được mục đích hơn. Tuy nhiên, trước khi phục chế máy móc, siêu xe cổ điển này cần được lau rửa sạch sẽ và làm chi tiết bóng mượt. Larry Kosilla của kênh YouTube “Ammo NYC” là người được giao phó công việc đó, và anh ấy cho biết rằng đây là siêu xe kinh tởm nhất mà mình từng gặp, và lũ chuột chính là hung thủ. Với thời gian 20 năm bỏ không, chiếc xe đã chịu sự tàn phá nặng nề của lũ chuột. Vì chuột là loài vật dễ lây bệnh truyền nhiễm, nên bạn phải cẩn thận tránh những chất thải của chúng. Đó là lý do tại sao bạn thấy Larry có đeo mặt nạ, và anh ấy thậm chí còn sử dụng một bộ quần áo bảo hộ để che chắn cho bản thân không bị những thứ dơ bẩn chạm vào da hoặc quần áo bên trong. Larry cũng cung cấp một mẹo chuyên nghiệp trong công việc làm chi tiết hóa xe ô tô, đó là đôi lúc bạn nên lau rửa các công cụ của mình ngay trong quá trình xử lý chiếc xe. Nếu không, bạn có nguy cơ làm ô nhiễm các bề mặt khác bằng chính những thứ rác rưởi bẩn thỉu mà bạn đang cố gắng dọn dẹp. Bất chấp lượng công việc vất vả, chưa kể mùi khó ngửi, Larry vẫn nói rằng chiếc Lamborghini Countach này là một trong những phát hiện yêu thích của anh ấy. Đến cuối cùng, siêu xe Lamborghini Countach huyền thoại một thời trông lại đẹp đẽ như ngày nào, đặc biệt là khi so sánh với hình ảnh lúc đầu video. Tiếp theo, nó sẽ được gửi tới một xưởng phục chế để chỉnh sửa lại máy móc, và rồi sẽ có thể quay trở lại đường phố lần đầu tiên trong hàng thập kỷ. Video: Ngắm chi tiết Lamborghini Countach 5000S hàng hiếm.

Ngày nay, siêu xe Lamborghini Countach hàng hiếm vẫn được coi là có vẻ ngoài tuyệt đẹp, ngay cả sau nhiều năm kể từ khi chiếc cuối cùng được sản xuất. Trong khi nhà sản xuất xe Ý chỉ chế tạo 321 chiếc, trong đó chưa đến 50 chiếc đến thị trường Mỹ, thì một số chiếc khác đã được nhập khẩu sau đó. Chiếc Countach cụ thể trong video dưới đây được nhập khẩu ở giai đoạn cuối những năm 1980. Sau một thời gian được sử dụng, chiếc Lamborghini Countach 5000 S đời 1985 đã được đỗ và bỏ không trong một nhà kho suốt 20 năm qua. Không rõ tại sao chiếc xe lại phải chịu cảnh bỏ không lâu đến như vậy, và người bán hiện giờ cũng không giải thích kỹ càng lý do. Chủ xe mong muốn tìm kiếm cho chiếc Countach một ngôi nhà mới, và sẽ gửi nó đi phục chế để dễ đạt được mục đích hơn. Tuy nhiên, trước khi phục chế máy móc, siêu xe cổ điển này cần được lau rửa sạch sẽ và làm chi tiết bóng mượt. Larry Kosilla của kênh YouTube “Ammo NYC” là người được giao phó công việc đó, và anh ấy cho biết rằng đây là siêu xe kinh tởm nhất mà mình từng gặp, và lũ chuột chính là hung thủ. Với thời gian 20 năm bỏ không, chiếc xe đã chịu sự tàn phá nặng nề của lũ chuột. Vì chuột là loài vật dễ lây bệnh truyền nhiễm, nên bạn phải cẩn thận tránh những chất thải của chúng. Đó là lý do tại sao bạn thấy Larry có đeo mặt nạ, và anh ấy thậm chí còn sử dụng một bộ quần áo bảo hộ để che chắn cho bản thân không bị những thứ dơ bẩn chạm vào da hoặc quần áo bên trong. Larry cũng cung cấp một mẹo chuyên nghiệp trong công việc làm chi tiết hóa xe ô tô, đó là đôi lúc bạn nên lau rửa các công cụ của mình ngay trong quá trình xử lý chiếc xe. Nếu không, bạn có nguy cơ làm ô nhiễm các bề mặt khác bằng chính những thứ rác rưởi bẩn thỉu mà bạn đang cố gắng dọn dẹp. Bất chấp lượng công việc vất vả, chưa kể mùi khó ngửi, Larry vẫn nói rằng chiếc Lamborghini Countach này là một trong những phát hiện yêu thích của anh ấy. Đến cuối cùng, siêu xe Lamborghini Countach huyền thoại một thời trông lại đẹp đẽ như ngày nào, đặc biệt là khi so sánh với hình ảnh lúc đầu video. Tiếp theo, nó sẽ được gửi tới một xưởng phục chế để chỉnh sửa lại máy móc, và rồi sẽ có thể quay trở lại đường phố lần đầu tiên trong hàng thập kỷ. Video: Ngắm chi tiết Lamborghini Countach 5000S hàng hiếm.