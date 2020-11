Lamborghini Aventador SVJ Roadster đến Lào, đại gia Việt “phát hờn“

Phiên bản siêu xe mui trần của Lamborghini Aventador SVJ đã được trình làng lần đầu tiên vào vào năm 2019 tại triển lãm Geneva diễn ra ở Thuỵ Sĩ. Trong đó, sẽ chỉ có 800 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster được sản xuất trên toàn thế giới. Hình ảnh siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster mới về Lào. Với sự hiếm có của mình, mẫu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster đã nhanh chóng được giới nhà giàu thế giới tranh nhau có suất mua xe. Mới đây nhất, một công ty nhập khẩu siêu xe có tiếng ở đất nước Lào đã đăng tải hình ảnh chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 mui trần mới có mặt tại đất nước triệu voi này khiến dân tình Đông Nam Á không khỏi ghen tỵ. Tính đến nay, giới nhà giàu Việt chỉ mới sở hữu một chiếc Lamborghini Aventador SVJ LP770-4, vì thế, sự có mặt của phiên bản mui trần tại Lào khiến không ít đại gia Việt "phát thèm". Được biết, giá xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster ở tại thị trường Đức là 487.866 Euro, tương đương 13,2 tỷ đồng. Trong khi đó, các khách hàng ở Mỹ sẽ cần chi ra hầu bao 573.966 đô la, tương đương 13,32 tỷ đồng cho Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Còn các đại gia Anh muốn mua siêu xe mui trần này phải bỏ ra số tiền 323.323 Bảng Anh, tương đương 9,89 tỷ đồng. Nhưng chưa rõ giá xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster về đến Lào là bao nhiêu. Trước khi đem chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster về Lào, ông chủ công ty nhập khẩu tư nhân này cũng đã nhập một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 chỉ có 900 xe trên thế giới. Khác với chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 có màu vàng, Aventador SVJ LP770-4 Roadster mới tại Lào sở hữu màu sơn xanh lá cây rất nổi bật cùng các chi tiết sơn đen bóng hay sợi carbon. So với Lamborghini Aventador SVJ Coupe đã có một chiếc xuất hiện tại Việt Nam, phiên bản siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster mới về Lào có sự khác biệt rõ ràng nhất chính là "mái nhà" bằng sợi carbon có thể tháo lắp dễ dàng bằng tay. Mui xe chia thành hai phần riêng biệt giống với siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster tại Việt Nam. Mỗi chiếc mui của Lamborghini Aventador SVJ Roadster có trọng lượng khoảng 6 kg. Nếu cần bỏ mui, các khách hàng thao tác khá đơn giản chỉ cần ấn nút được đặt sẵn sau trần xe. Phần mui tháo ra sẽ được để ở khoang hành lý phía trước. Vì là bản mui trần, Lamborghini Aventador SVJ Roadster có thêm một tấm cửa sổ bằng kính nhỏ phía sau hai ghế ngồi để hợp cùng mui xe carbon tạo thành một điểm nhấn dễ nhận ra nhất so với phiên bản Lamborghini Aventador SVJ Coupe. Lamborghini Aventador SVJ Roadster vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Xe có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ 2,9 giây, chậm hơn 0,1 giây so với bản Coupe và 0-200 km/h trong 8,8 giây. Vận tốc tối đa của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần sẽ là 350 km/h. Giống như Lamborghini Aventador SVJ Coupe, Aventador SVJ Roadster cũng có hệ thống khí động học chủ động, hệ thống lái bánh sau, phanh gốm carbon và cuối cùng là hệ thống treo từ tính với thanh chống lật cứng hơn 50% so với "đàn anh" Lamborghini Aventador SV Roadster. Video: Chi tiết Aventador SVJ Roadster, siêu phẩm mui trần.

Phiên bản siêu xe mui trần của Lamborghini Aventador SVJ đã được trình làng lần đầu tiên vào vào năm 2019 tại triển lãm Geneva diễn ra ở Thuỵ Sĩ. Trong đó, sẽ chỉ có 800 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster được sản xuất trên toàn thế giới. Hình ảnh siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster mới về Lào. Với sự hiếm có của mình, mẫu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster đã nhanh chóng được giới nhà giàu thế giới tranh nhau có suất mua xe. Mới đây nhất, một công ty nhập khẩu siêu xe có tiếng ở đất nước Lào đã đăng tải hình ảnh chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 mui trần mới có mặt tại đất nước triệu voi này khiến dân tình Đông Nam Á không khỏi ghen tỵ. Tính đến nay, giới nhà giàu Việt chỉ mới sở hữu một chiếc Lamborghini Aventador SVJ LP770-4, vì thế, sự có mặt của phiên bản mui trần tại Lào khiến không ít đại gia Việt "phát thèm". Được biết, giá xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster ở tại thị trường Đức là 487.866 Euro, tương đương 13,2 tỷ đồng. Trong khi đó, các khách hàng ở Mỹ sẽ cần chi ra hầu bao 573.966 đô la, tương đương 13,32 tỷ đồng cho Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Còn các đại gia Anh muốn mua siêu xe mui trần này phải bỏ ra số tiền 323.323 Bảng Anh, tương đương 9,89 tỷ đồng. Nhưng chưa rõ giá xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster về đến Lào là bao nhiêu. Trước khi đem chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster về Lào, ông chủ công ty nhập khẩu tư nhân này cũng đã nhập một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 chỉ có 900 xe trên thế giới. Khác với chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 có màu vàng, Aventador SVJ LP770-4 Roadster mới tại Lào sở hữu màu sơn xanh lá cây rất nổi bật cùng các chi tiết sơn đen bóng hay sợi carbon. So với Lamborghini Aventador SVJ Coupe đã có một chiếc xuất hiện tại Việt Nam, phiên bản siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster mới về Lào có sự khác biệt rõ ràng nhất chính là "mái nhà" bằng sợi carbon có thể tháo lắp dễ dàng bằng tay. Mui xe chia thành hai phần riêng biệt giống với siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster tại Việt Nam. Mỗi chiếc mui của Lamborghini Aventador SVJ Roadster có trọng lượng khoảng 6 kg. Nếu cần bỏ mui, các khách hàng thao tác khá đơn giản chỉ cần ấn nút được đặt sẵn sau trần xe. Phần mui tháo ra sẽ được để ở khoang hành lý phía trước. Vì là bản mui trần, Lamborghini Aventador SVJ Roadster có thêm một tấm cửa sổ bằng kính nhỏ phía sau hai ghế ngồi để hợp cùng mui xe carbon tạo thành một điểm nhấn dễ nhận ra nhất so với phiên bản Lamborghini Aventador SVJ Coupe. Lamborghini Aventador SVJ Roadster vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Xe có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ 2,9 giây, chậm hơn 0,1 giây so với bản Coupe và 0-200 km/h trong 8,8 giây. Vận tốc tối đa của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần sẽ là 350 km/h. Giống như Lamborghini Aventador SVJ Coupe, Aventador SVJ Roadster cũng có hệ thống khí động học chủ động, hệ thống lái bánh sau, phanh gốm carbon và cuối cùng là hệ thống treo từ tính với thanh chống lật cứng hơn 50% so với "đàn anh" Lamborghini Aventador SV Roadster. Video: Chi tiết Aventador SVJ Roadster, siêu phẩm mui trần.