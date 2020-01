Lamborghini Aventador S Taiwan Edition "hàng độc", gần 21 tỷ đồng

Phiên bản nâng cấp của dòng siêu xe Lamborghini Aventador đã được vén màn cách đây hơn 3 năm, hiện có không ít người chọn Lamborghini Aventador S để làm bạn đồng hành, cũng chính vì đó mà các đại gia ở Đài Loan đã nghĩ ra sự khác biệt khi yêu cầu đại lý chính hãng ở đây mang đến những chiếc Lamborghini Aventador S độc quyền ở Đài Loan. Sau quá trình thương thảo với nhà máy của hãng siêu xe Ý, Lamborghini Taipei Jiayu Xingye đã có đơn hàng cho 5 chiếc Lamborghini Aventador S LP740-4 phiên bản Taiwan Edition. Trong đó, chiếc đầu tiên mới được bàn giao cho đại lý siêu xe chính hãng ở Đài Loan. 1 trong 5 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S Taiwan Edition độc quyền đến Đài Loan có ngoại thất sơn màu xanh kim loại đi kèm các chi tiết bằng carbon và sọc màu cam rất nổi bật. Chưa hết, con số 63 còn xuất hiện trên nắp capô hay hai bên thành cửa để đánh dấu năm ra đời hãng Lamborghini là 1963. Ngoài ra, hãng siêu xe Ý còn chế tạo ra cho phiên bản Lamborghini Aventador S Taiwan Edition bộ cánh lướt gió phía trước, bên hông và đuôi xe độc quyền. Chi tiết này làm từ carbon và có sọc cam để tạo điểm nhấn. Trên các vòm bánh xe của Lamborghini Aventador S Taiwan Edition có thêm các khe gió rất cá tính nhằm để tạo sự khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Chưa hết, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S Taiwan Edition đầu tiên lộ diện còn có bộ mâm thửa riêng sơn màu đen nhám cùng các con ốc màu cam, chụp mâm xe màu đen hay khoá bánh xe màu cam nổi bật. Kế đến là kẹp phanh sơn màu cam rực. Một tấm bảng ghi số thứ tự của phiên bản giới hạn Lamborghini Aventador S Taiwan Edition làm nổi bật bản sắc đặc biệt của nó, đây cũng là lời tuyên bố rằng chỉ có 5 chiếc được sản xuất trên thế giới dành cho các đại gia ở Đài Loan. Những chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S Taiwan Edition sẽ không giống nhau do được tạo ra từ bộ phận cá nhân hoá Ad Personam. Bên trong khoang lái của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S Taiwan Edition đầu tiên đến Đài Loan có nội thất bọc da màu đen, sợi carbon và cả những điểm nhấn sọc màu cam nổi bật. Mức giá bán siêu xe Lamborghini Aventador S Taiwan Edition tại Đài Loan bắt đầu từ 20,8 tỷ đồng.

Siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4 Taiwan Edition vẫn được trang bị động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh ra công suất tối đa đến 740 mã lực, cao hơn 40 mã lực so với bản tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại của Lamborghini Aventador S vẫn được giữ nguyên ở mức 690 Nm.



Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cả 2 cầu thông qua hộp số ISR 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Lamborghini Aventador S bản đặc biệt của các đại gia Đài Loan có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Video: Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 Pirelli Edition Taiwan.





