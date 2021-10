Lada Niva Travel - SUV “phong cách” Toyota RAV4 chỉ 713 triệu đồng

Tại Nhật Bản, người mua thường thích các biến thể được trang bị tốt, vì vậy chỉ có phiên bản Lada Niva Travel Luxe Offroad được giới thiệu cho đất nước Mặt Trời mọc. Giá xe Lada Niva Travel Luxe Offroad tại Nhật Bản là 31.286 USD (khoảng 713 triệu đồng), đắt hơn những 17.791 USD (khoảng 405,9 triệu đồng) so với giá xe ở Nga. Tại Nga, Lada Niva Travel 2021 mới có giá bán khởi điểm chỉ từ 11.270 USD (khoảng 257 triệu VNĐ) đối với cấu hình cơ sở, tuy nhiên, với mức giá này chiếc SUV sẽ không có nhiều trang bị và tiện nghi để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Trong khi đó, biến thể SUV Niva Travel Luxe Offroad hàng đầu đạt tiêu chuẩn với điều hòa tự động, hệ thống giải trí đa phương tiện, camera chiếu hậu có tính năng làm sạch tự động, cửa sổ chỉnh điện, ghế có sưởi, kính chắn gió có sấy tự động, chắn bùn bằng nhựa đen, mâm hợp kim 16 inch kèm lốp chịu lực và ống thở...tất cả đều khiến chiếc xe trông bụi bặm hơn, mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, về an toàn, Luxe Offroad chỉ có các túi khí và phanh ABS, chứ không được trang bị bất kỳ hệ thống an toàn chủ động hiện đại nào. Thiết kế nội thất xe cũng khá lỗi thời, từ thiết kế vô lăng cho đến bảng điều khiển trung tâm, chất liệu... Đối với ngoại thất, có thể thấy mặt tiền Lada Niva Travel được "vay mượn" khá nhiều từ Toyota RAV4, bao gồm cụm đèn pha hiện đại cỡ lớn, nắp capo có các đường gân dập nổi cơ bắp và những hốc bánh xe vuông vức. Khác nhau về trang bị nhưng tất cả các biến thể của Lada Niva Travel 2021 đều dùng động cơ xăng 4 xy-lanh 1.7L, cho ra công suất tối đa 80 mã lực và momen xoắn cực đại 127 Nm. Sức mạnh khiêm tốn này khiến chiếc SUV cỡ nhỏ phải mất đến 19 giây để đạt vận tốc 100 km/h từ vạch xuất phát, tốc độ tối đa đạt 140 km/h. Video: Giói thiệu xe SUV Lada Niva Travel của Nga.

