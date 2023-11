KR2 độ gần 5 tỷ đồng phong cách Chevrolet K5 Blazer huyền thoại

Flat Out Autos là một cái tên mới nổi thời gian gần đây trong ngành độ xe tại Mỹ. Vào năm 2021, xưởng độ có trụ sở tại bang Arkansas này từng cho ra lò một phiên bản K5 Blazer độ từ Chevrolet Tahoe. Sang đến năm 2022, họ tiếp tục giới thiệu chiếc S15 Jimmy thời hiện đại dựa trên GMC Sierra 1500 đời mới, thể hiện kỹ thuật độ restomod rất đáng nể. Tại SEMA 2023 lần này, xưởng độ Flat Out Autos đã cho trình diễn một chiếc xe nhìn như Chevrolet K5 Blazer đặc biệt hiện đại với dáng vẻ chỉn chu đến mức nhiều người sẽ dễ dàng nhầm lẫn rằng đây là một dự án chính thức của hãng xe Mỹ. Họ đặt tên cho mẫu xe này là KR2 – sự pha trộn giữa cái tên K5 mang tính biểu tượng và ZR2 vốn là tên mà Chevrolet dùng cho các phiên bản off-road hiệu năng cao. Nhìn bên ngoài, chiếc KR2 trông giống như một biến thể được rút ngắn phần chiều dài và gia tăng bề rộng của mẫu bán tải Chevrolet Silverado 2023. Thực tế đúng là như vậy, vì chiếc xe nguyên bản có cấu hình 1500 Work Truck với cabin đơn, 2 cửa, 3 chỗ ngồi và thùng hàng loại tiêu chuẩn. Các kỹ sư Flat Out Autos đã rút gọn bớt 558 mm chiều dài khung xe và loại bỏ phần sau của cabin, để nối liền khu vực ghế ngồi phía trước với phần thùng hàng, tạo thành không gian liền mạch rộng rãi thoáng đãng. Họ lắp đặt thêm 1 băng ghế nữa ngay trên sàn thùng hàng, để tạo thành hàng ghế thứ hai cho phép ngồi được nhiều người hơn so với nguyên bản, đồng thời có thể gập xuống để tiện chở thêm hàng hóa. Khu vực thùng hàng có thể để lộ thiên, hoặc khép kín lại bằng cách lắp bộ nóc làm bằng sợi carbon, có tích hợp kính ở 2 bên hông để hành khách bên trong có thể quan sát bên ngoài dễ dàng. Nội thất xe cũng được bọc da Katzkin màu đỏ, sang trọng và trang nhã. Chiều rộng cơ sở của chiếc xe KR2 này được nới thêm 177 mm, bằng với Silverado ZR2 chính hãng và khiến cho xe thêm phần bề thế, cũng như cải thiện độ cân bằng khi vận hành. Xe được trang bị hệ thống treo hành trình dài Dirt King, với giảm xóc coil-over Fox Racing tích hợp bình khí phụ. Bộ lốp xe là loại chuyên đi địa hình bùn lầy Nitto Trail Grappler kích thước 37 inch. Chiếc xe nguyên bản mang màu sơn trắng, nhưng sau khi độ xong thì Flat Out Autos cho sơn lại màu xanh ánh kim Glacier Blue và thay thế toàn bộ mặt ca-lăng thành loại lấy từ Silverado ZR2 thực thụ. Phía sau phần nắp thùng là bộ gắn lốp dự phòng được thiết kế riêng, có thể giữ được loại lốp cùng cỡ với lốp chính. Động cơ xe là máy xăng V8 5.3L giống như Silverado nguyên bản, kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp. Flat Out Autos đã chế tạo thêm một bộ siêu nạp Whipple và bộ ống xả Vance & Hines tương thích với khối động cơ này, có thể nâng sức mạnh xe lên 467 mã lực và mô-men xoắn cực đại 598 Nm. Khách hàng có thể chọn nâng cấp thêm hiệu năng xe với giá 14.950 USD (367 triệu đồng). Tổng trị giá dự án độ KR2 là 202.000 USD (gần 5 tỷ đồng). Flat Out Autos cho biết nếu khách hàng không chọn nâng cấp siêu nạp và ống xả đặc biệt, đồng thời không lấy bộ nóc cho khu vực thùng hàng và không gắn thêm giá đỡ lốp dự phòng, giá của KR2 sẽ giảm xuống chỉ còn 178.000 USD (4,367 tỷ đồng). Video: Chevrolet Silverado 2023 đã được chỉnh sửa triệt để nhằm trở thành phiên bản thời hiện đại của chiếc K5 Blazer.

