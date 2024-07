Koenigsegg Chimera – siêu xe được làm từ 3 chiếc hypercar đỉnh cao

Tại sự kiện The Aurora – Scandinavian Concours được tổ chức tại Thụy Điển vừa qua, hãng siêu xe Koenigsegg đã chính thức vén màn siêu phẩm Koenigsegg Chimera độc nhất thế giới. Đây là tác phẩm của bộ phận đặc biệt Koenigsegg Legends Division thiết kế dành cho ông Mohammed Ben Sulayem, chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) và cũng là một khách hàng “VIP” của các hãng siêu xe. Siêu xe hypercar Chimera độc bản có tên đầy đủ là Koenigsegg Agera RS Chimera 2024 mới. Từ đó, dễ dàng suy ra rằng mẫu xe này được thiết kế dựa trên nền tảng sẵn có của chiếc Agera RS, hoặc là một phiên bản đặc biệt của dòng xe này. Cụ thể hơn, nó chính là chiếc Agera RS mang số khung #7132 thuộc sở hữu của ông Ben Sulayem. Vị tỷ phú người UAE này đã yêu cầu đích thân Christian von Koenigsegg đưa hệ thống chuyển số siêu nhanh Engage Shift System (ESS), từng được giới thiệu trên chiếc Koenigsegg CC850 tại lễ hội Monterey Car Week 2022, vào chiếc Agera RS của mình. So với hộp số CIMA 7 cấp được trang bị cho Agera RS thì cơ cấu ESS dùng cho hộp số 9 cấp của CC850 phức tạp hơn rất nhiều. Để mẫu siêu xe Agera RS có thể được trang bị ESS, các kỹ sư Koenigsegg quyết định sửa đổi lại toàn bộ cơ cấu truyền động của xe. Khối động cơ V8 dung tích 5.1L được nâng cấp bộ turbo tăng áp lớn hơn của Jesko, tăng công suất từ mức 1.176 mã lực nguyên bản lên 1.298 mã lực và thậm chí có thể đạt tới mức 1.622 mã lực khi sử dụng xăng E85. Cùng với đó, bộ hộp số tự động 9 cấp với cơ chế ESS và khả năng giả lập số sàn 6 cấp của CC850 cũng được đưa qua. Tuy nhiên khi ứng dụng trên chiếc Agera RS này, sau vô-lăng xe được bổ sung thêm cặp lẫy chuyển số, vốn không xuất hiện trên CC850 nhưng lại có trên Jesko. Chính vì thế nên cái tên “Chimera” – mãnh thú trong thần thoại Hy Lạp có nhiều chi tiết lai tạo từ sư tử, rắn hổ mang, cừu núi… đã được lựa chọn để đặt cho chiếc siêu xe hypercar 3-trong-1 này. Ngoại thất xe vẫn giữ lại hầu hết những gì làm nên đặc trưng cho Agera RS, đó là kiểu dáng đậm chất khí động học được bổ sung thêm cửa gió vào khoang động cơ đi kèm vây cá mập và cùm phanh đổi màu từ đen sang bạc. Xe cũng được trang bị bộ mâm khí động học AirCore bằng sợi carbon quen thuộc của Koenigsegg, đi kèm hệ thống ống xả thể thao hoàn toàn mới. Khối lượng của xe được giảm 175 kg so với nguyên bản, đạt mức 1.220 kg, trở nên nhẹ hơn 200 kg so với Jesko. Tương tự như vậy, nội thất xe không thay đổi quá nhiều so với Agera RS nguyên bản. Bộ ghế thể thao kiểu bucket seat bọc da cao cấp màu nâu vẫn còn đó, tuy nhiên bảng đồng hồ được nâng cấp lên loại Smart Cluster hiện đại hơn. Các huy hiệu Agera RS cũng đã được thay thế bằng Chimera tại nhiều vị trí. Một huy hiệu đặc biệt còn ghi rõ tính chất độc bản của mẫu xe này cùng chữ ký của nhà sáng lập thương hiệu Christian von Koenigsegg. Mặc dù có tên gọi mới, chiếc siêu xe hypercar này vẫn giữ nguyên số khung của chiếc Agera RS có từ ban đầu. Koenigsegg cũng từng áp dụng dịch vụ “cá nhân hóa” này cho nhiều mẫu khác như Agera RS Naraya, Agera RS Draken, Agera RS Valhall… Đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho bộ sưu tập của ông Ben Sulayem, vốn đã có nhiều mẫu xe “khủng” như Mercedes-Benz CLK GTR Straßenversion, Bugatti Chiron Super Sport, Ferrari Enzo, Ferrari F50, 2 chiếc Koenigsegg Regera, Lexus LFA… Koenigsegg từng giới thiệu Agera RS lần đầu vào năm 2015 với giá khởi điểm 2,5 triệu USD (63,5 tỷ đồng) và số lượng giới hạn chỉ 25 chiếc. Chi phí để biến Agera RS thành Koenigsegg Chimera không được hãng tiết lộ, chỉ biết rằng điều này sẽ không bao giờ lặp lại trên bất cứ mẫu Koenigsegg nào khác, nhằm đảm bảo sự độc đáo cho khách hàng. Video: Cầm lái siêu xe đỉnh cao Koenigsegg Chimera.

Tại sự kiện The Aurora – Scandinavian Concours được tổ chức tại Thụy Điển vừa qua, hãng siêu xe Koenigsegg đã chính thức vén màn siêu phẩm Koenigsegg Chimera độc nhất thế giới. Đây là tác phẩm của bộ phận đặc biệt Koenigsegg Legends Division thiết kế dành cho ông Mohammed Ben Sulayem, chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) và cũng là một khách hàng “VIP” của các hãng siêu xe. Siêu xe hypercar Chimera độc bản có tên đầy đủ là Koenigsegg Agera RS Chimera 2024 mới. Từ đó, dễ dàng suy ra rằng mẫu xe này được thiết kế dựa trên nền tảng sẵn có của chiếc Agera RS, hoặc là một phiên bản đặc biệt của dòng xe này. Cụ thể hơn, nó chính là chiếc Agera RS mang số khung #7132 thuộc sở hữu của ông Ben Sulayem. Vị tỷ phú người UAE này đã yêu cầu đích thân Christian von Koenigsegg đưa hệ thống chuyển số siêu nhanh Engage Shift System (ESS), từng được giới thiệu trên chiếc Koenigsegg CC850 tại lễ hội Monterey Car Week 2022, vào chiếc Agera RS của mình. So với hộp số CIMA 7 cấp được trang bị cho Agera RS thì cơ cấu ESS dùng cho hộp số 9 cấp của CC850 phức tạp hơn rất nhiều. Để mẫu siêu xe Agera RS có thể được trang bị ESS, các kỹ sư Koenigsegg quyết định sửa đổi lại toàn bộ cơ cấu truyền động của xe. Khối động cơ V8 dung tích 5.1L được nâng cấp bộ turbo tăng áp lớn hơn của Jesko, tăng công suất từ mức 1.176 mã lực nguyên bản lên 1.298 mã lực và thậm chí có thể đạt tới mức 1.622 mã lực khi sử dụng xăng E85. Cùng với đó, bộ hộp số tự động 9 cấp với cơ chế ESS và khả năng giả lập số sàn 6 cấp của CC850 cũng được đưa qua. Tuy nhiên khi ứng dụng trên chiếc Agera RS này, sau vô-lăng xe được bổ sung thêm cặp lẫy chuyển số, vốn không xuất hiện trên CC850 nhưng lại có trên Jesko. Chính vì thế nên cái tên “Chimera” – mãnh thú trong thần thoại Hy Lạp có nhiều chi tiết lai tạo từ sư tử, rắn hổ mang, cừu núi… đã được lựa chọn để đặt cho chiếc siêu xe hypercar 3-trong-1 này. Ngoại thất xe vẫn giữ lại hầu hết những gì làm nên đặc trưng cho Agera RS, đó là kiểu dáng đậm chất khí động học được bổ sung thêm cửa gió vào khoang động cơ đi kèm vây cá mập và cùm phanh đổi màu từ đen sang bạc. Xe cũng được trang bị bộ mâm khí động học AirCore bằng sợi carbon quen thuộc của Koenigsegg, đi kèm hệ thống ống xả thể thao hoàn toàn mới. Khối lượng của xe được giảm 175 kg so với nguyên bản, đạt mức 1.220 kg, trở nên nhẹ hơn 200 kg so với Jesko. Tương tự như vậy, nội thất xe không thay đổi quá nhiều so với Agera RS nguyên bản. Bộ ghế thể thao kiểu bucket seat bọc da cao cấp màu nâu vẫn còn đó, tuy nhiên bảng đồng hồ được nâng cấp lên loại Smart Cluster hiện đại hơn. Các huy hiệu Agera RS cũng đã được thay thế bằng Chimera tại nhiều vị trí. Một huy hiệu đặc biệt còn ghi rõ tính chất độc bản của mẫu xe này cùng chữ ký của nhà sáng lập thương hiệu Christian von Koenigsegg. Mặc dù có tên gọi mới, chiếc siêu xe hypercar này vẫn giữ nguyên số khung của chiếc Agera RS có từ ban đầu. Koenigsegg cũng từng áp dụng dịch vụ “cá nhân hóa” này cho nhiều mẫu khác như Agera RS Naraya, Agera RS Draken, Agera RS Valhall… Đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho bộ sưu tập của ông Ben Sulayem, vốn đã có nhiều mẫu xe “khủng” như Mercedes-Benz CLK GTR Straßenversion, Bugatti Chiron Super Sport, Ferrari Enzo, Ferrari F50, 2 chiếc Koenigsegg Regera, Lexus LFA… Koenigsegg từng giới thiệu Agera RS lần đầu vào năm 2015 với giá khởi điểm 2,5 triệu USD (63,5 tỷ đồng) và số lượng giới hạn chỉ 25 chiếc. Chi phí để biến Agera RS thành Koenigsegg Chimera không được hãng tiết lộ, chỉ biết rằng điều này sẽ không bao giờ lặp lại trên bất cứ mẫu Koenigsegg nào khác, nhằm đảm bảo sự độc đáo cho khách hàng. Video: Cầm lái siêu xe đỉnh cao Koenigsegg Chimera.