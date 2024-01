Kia Telluride lộ giá gần 2,7 tỷ đồng tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Bộ Tài chính mới đây đã công bố bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy, áp dụng từ ngày 6/11/2023. Trong đó, mẫu SUV Kia Telluride 2024 mới dùng động cơ xăng V6 3.8L, nhập khẩu nguyên chiếc có giá tính lệ phí trước bạ 2,698 tỷ đồng. Như vậy với mức giá xe Kia Telluride 2024 mới, tính theo biểu thuế hiện nay mức phí đăng ký trước bạ của Kia Telluride là 322,68 triệu đồng tại Hà Nội và 269,8 triệu đồng tại TP HCM. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm Kia Telluride mở bán tại Việt Nam. Hồi cuối năm 2021, Thaco từng trưng bày Telluride tại nhà máy ở tỉnh Quảng Nam, đồng thời thông báo sẽ bán ra vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt xe sau đó đã bị hủy bỏ. Về ngoại hình, Kia Telluride 2024 sở hữu đèn chạy ban ngày màu hổ phách mới. Ngoài ra, các biến thể tập trung vào khả năng off-road như Telluride X-Line và X-Pro thay đổi các điểm nhấn kim loại tối màu bằng các chi tiết trang trí màu đen bóng trên cản, cửa, viền lưới tản nhiệt và viền đèn pha. Về trang bị, phiên bản LX cơ sở dược trang bị hệ thống đèn LED và mâm xe hợp kim 18 inch. Ngoài ra, người dùng cũng sẽ nhận được ghế ngồi SynTex, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, khởi động bằng nút bấm và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Trong khi đó, trên Telluride 2024 bản cao cấp sở hữu ghế bọc da Nappa, hàng ghế trước/sau sưởi ấm/thông gió, hai ghế thương gia ở giữa, cửa sổ trời hai mảnh, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch. Ngoài ra, mẫu SUV Kia Telluride cỡ này còn có những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ/xe đạp,... Các trang bị đáng chú ý khác như hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện đang đến khi mở cửa, cảnh báo còn hành khách trên ghế sau,... Về động cơ, Kia Telluride 2024 vẫn sử dụng động cơ xăng V6, dung tích 3.8L như cũ, khối động cơ này tạo ra công suất 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn FWD hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tùy chọn. Hiện tại, phân khúc SUV hạng E ở thị trường Việt Nam có sự góp mặt của Ford Explorer, Volkswagen Teramont, Toyota Land Cruiser Prado và Hyundai Palisade. Chính vì vậy, nhiều người dùng yêu thích thương hiệu xe Hàn đang mong chờ Kia Telluride 2024 sẽ sớm được ra mắt và bán ra tại Việt Nam. Hiện tại Hyundai Palisade đang thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt bởi mức giá xe khá tốt và không chênh nhiều so với SUV cỡ D. Do đó, nếu Kia Telluride được định giá lên tới gần 2,7 tỷ đồng thì mẫu SUV này khó có doanh số tốt tại nước ta. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV cỡ E Kia Telluride 2024 mới.

