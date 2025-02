Kia Syros 2025 giá rẻ từ 260 triệu đồng, có về Việt Nam?

Kia Syros 2025 mới là mẫu SUV hạng A lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 12/2024. Đến nay, hãng Kia mới công bố giá bán chính thức của mẫu xe này ở Ấn Độ. Theo đó, tại thị trường này, mức giá xe Kia Syros 2025 cho tổng cộng 6 phiên bản và giá bán từ 900.000 - 1.780.000 Rupee (khoảng 260 - 514 triệu đồng).Kia Syros 2025 giá rẻ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.995 x 1.800 x 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. So với đàn anh Kia Sonet, xe rộng hơn 10 mm và cao hơn 55 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng đến 50 mm. Nhờ đó, Kia Syros giải quyết được một vấn đề lớn mà Sonet gặp phải, đó là hàng ghế sau chật chội. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 465 lít, rộng hơn đáng kể so với Sonet (385 lít). Kia Syros 2025 được áp dụng phong cách thiết kế tương tự những mẫu xe điện cùng thương hiệu như EV3 và EV9. Điểm nhấn của mẫu SUV hạng A này nằm ở khu vực đầu xe cũng như sườn xe vuông vức và thẳng đứng, lưới tản nhiệt hẹp và hốc gió trung tâm đều có thiết kế hình chữ nhật. Trong khi đó, đèn pha được thiết kế dọc với 3 bóng LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày lấy cảm hứng từ chòm sao. Chưa hết, mẫu SUV hạng A này còn có tay nắm cửa ẩn, ốp cua lốp màu đen dày dặn, baga nóc và bộ vành hợp kim phối 2 màu đen bóng - bạc. Ở bản cao cấp nhất, xe sẽ dùng vành 17 inch. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu hình chữ "L" ngược bao quanh kính chắn gió. Cửa cốp có thiết kế phẳng trong khi cản sau được ốp bằng nhựa màu đen. Ở hai góc đuôi xe còn có thêm cụm đèn nằm dọc, tạo sự tương đồng với đèn phía trước. Bên trong xe, người lái sẽ bắt gặp vô lăng 2 chấu mới lấy cảm hứng từ Kia EV3, tích hợp phím chức năng. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch cùng màn hình 5 inch để chỉnh điều hòa ở giữa. 3 trang bị này kết hợp lại tạo thành màn hình có kích thước lên đến 30 inch trên mặt táp-lô. Tuy có màn hình trên mặt táp-lô nhưng Kia Syros 2025 vẫn được trang bị dãy nút bấm cơ học để chỉnh điều hòa. Trong khi đó, cửa gió điều hòa được thiết kế kéo dài hết mặt táp-lô. Trang bị tiện nghi của xe khá đầy đủ với ghế lái chỉnh điện, hàng ghế sau có thể ngả/trượt/gập theo tỷ lệ 60:40, tính năng làm mát cho cả hai hàng ghế... Xe còn được trang bị kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, cập nhật phần mềm qua Wifi, công nghệ kết nối trong xe, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và sạc điện thoại không dây. Ngoài ra, xe còn có những tính năng an toàn như 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và camera 360 độ. Các tính năng trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 cũng được trang bị cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Syros là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ diesel 1.5L, công suất 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Ở các bản số tự động cao cấp, Kia Syros 2025 có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Trong tương lai, xe sẽ được bổ sung phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện. Kia Syros 2025 sẽ chính thức được bàn giao cho khách hàng Ấn Độ vào giữa tháng 2 năm nay. Tại thị trường Ấn Độ, xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Venue, Tata Nexon, Skoda Kylaq và Suzuki Brezza. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ A - Kia Syros 2025 mới.

Kia Syros 2025 mới là mẫu SUV hạng A lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 12/2024. Đến nay, hãng Kia mới công bố giá bán chính thức của mẫu xe này ở Ấn Độ. Theo đó, tại thị trường này, mức giá xe Kia Syros 2025 cho tổng cộng 6 phiên bản và giá bán từ 900.000 - 1.780.000 Rupee (khoảng 260 - 514 triệu đồng). Kia Syros 2025 giá rẻ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.995 x 1.800 x 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. So với đàn anh Kia Sonet, xe rộng hơn 10 mm và cao hơn 55 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng đến 50 mm. Nhờ đó, Kia Syros giải quyết được một vấn đề lớn mà Sonet gặp phải, đó là hàng ghế sau chật chội. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 465 lít, rộng hơn đáng kể so với Sonet (385 lít). Kia Syros 2025 được áp dụng phong cách thiết kế tương tự những mẫu xe điện cùng thương hiệu như EV3 và EV9. Điểm nhấn của mẫu SUV hạng A này nằm ở khu vực đầu xe cũng như sườn xe vuông vức và thẳng đứng, lưới tản nhiệt hẹp và hốc gió trung tâm đều có thiết kế hình chữ nhật. Trong khi đó, đèn pha được thiết kế dọc với 3 bóng LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày lấy cảm hứng từ chòm sao. Chưa hết, mẫu SUV hạng A này còn có tay nắm cửa ẩn, ốp cua lốp màu đen dày dặn, baga nóc và bộ vành hợp kim phối 2 màu đen bóng - bạc. Ở bản cao cấp nhất, xe sẽ dùng vành 17 inch. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu hình chữ "L" ngược bao quanh kính chắn gió. Cửa cốp có thiết kế phẳng trong khi cản sau được ốp bằng nhựa màu đen. Ở hai góc đuôi xe còn có thêm cụm đèn nằm dọc, tạo sự tương đồng với đèn phía trước. Bên trong xe, người lái sẽ bắt gặp vô lăng 2 chấu mới lấy cảm hứng từ Kia EV3, tích hợp phím chức năng. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch cùng màn hình 5 inch để chỉnh điều hòa ở giữa. 3 trang bị này kết hợp lại tạo thành màn hình có kích thước lên đến 30 inch trên mặt táp-lô. Tuy có màn hình trên mặt táp-lô nhưng Kia Syros 2025 vẫn được trang bị dãy nút bấm cơ học để chỉnh điều hòa. Trong khi đó, cửa gió điều hòa được thiết kế kéo dài hết mặt táp-lô. Trang bị tiện nghi của xe khá đầy đủ với ghế lái chỉnh điện, hàng ghế sau có thể ngả/trượt/gập theo tỷ lệ 60:40, tính năng làm mát cho cả hai hàng ghế... Xe còn được trang bị kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, cập nhật phần mềm qua Wifi, công nghệ kết nối trong xe, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và sạc điện thoại không dây. Ngoài ra, xe còn có những tính năng an toàn như 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và camera 360 độ. Các tính năng trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 cũng được trang bị cho xe. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Syros là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ diesel 1.5L, công suất 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Ở các bản số tự động cao cấp, Kia Syros 2025 có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Trong tương lai, xe sẽ được bổ sung phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện. Kia Syros 2025 sẽ chính thức được bàn giao cho khách hàng Ấn Độ vào giữa tháng 2 năm nay. Tại thị trường Ấn Độ, xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Venue, Tata Nexon, Skoda Kylaq và Suzuki Brezza. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ A - Kia Syros 2025 mới.