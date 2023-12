Kia Sportage Hybrid 2024 từ 730 triệu đồng, "ăn xăng" chỉ 5,47 lít/100km

Mới đây, hãng xe Hàn Quốc đã cho giới thiệu mẫu Kia Sportage Hybrid 2024 mới tại thị trường Mỹ bao gồm 3 phiên bản với mức giá cụ thể như sau: Sportage Hybrid LX: 28.290 USD (khoảng 686 triệu đồng). Mức giá xe Kia Sportage Hybrid LX AWD: 30.090 USD (khoảng 730 triệu đồng). Sportage Hybrid EX AWD: 31.990 USD (khoảng 776 triệu đồng). Sportage Hybrid SX Prestige: 37.190 USD (khoảng 902 triệu đồng). Ngay từ bản LX tiêu chuẩn, mẫu xe SUV Kia Sportage Hybrid 2024 đã sở hữu những trang bị gồm kính chắn gió cách âm, kính sau nhìn một chiều và bộ mâm hợp kim 17 inch. Bản cao cấp nhất là SX Prestige được bổ sung thêm đèn sương mù LED, cửa cốp chỉnh điện và cửa sổ trời, cũng như tăng kích thước bộ mâm hợp kim lên 18 inch. Bên trong khoang lái, Sportage Hybrid 2024 được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, điều hòa 2 vùng tự động và 6 loa giải trí trên bản tiêu chuẩn. Các bản cao cấp có màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch, vô lăng bọc da có sưởi, ghế trước sưởi/thông gió, dàn loa Harman Kardon và bộ sạc điện thoại thông minh không dây. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Kia Sportage Hybrid 2024 có hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lùi quá sát xe khác. Trong khi đó, phiên bản cao cấp sẽ được trang bị thêm hệ thống hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người ngồi sau mở cửa thiếu an toàn, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, màn hình quan sát điểm mù và màn hình quan sát xung quanh. Tất cả các bản Kia Sportage Hybrid 2024 đều vận hành bằng hệ truyền động hybrid lai xăng-điện, bao gồm động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh 1.6L cùng 1 hoặc 2 mô-tơ điện tùy phiên bản và gói pin 1.49 kWh. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 227 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 5,47 lít/100 km. Video: Giới thiệu Kia Sportage Plug in Hybrid 2024 mới.

Mới đây, hãng xe Hàn Quốc đã cho giới thiệu mẫu Kia Sportage Hybrid 2024 mới tại thị trường Mỹ bao gồm 3 phiên bản với mức giá cụ thể như sau: Sportage Hybrid LX: 28.290 USD (khoảng 686 triệu đồng). Mức giá xe Kia Sportage Hybrid LX AWD: 30.090 USD (khoảng 730 triệu đồng). Sportage Hybrid EX AWD: 31.990 USD (khoảng 776 triệu đồng). Sportage Hybrid SX Prestige: 37.190 USD (khoảng 902 triệu đồng). Ngay từ bản LX tiêu chuẩn, mẫu xe SUV Kia Sportage Hybrid 2024 đã sở hữu những trang bị gồm kính chắn gió cách âm, kính sau nhìn một chiều và bộ mâm hợp kim 17 inch. Bản cao cấp nhất là SX Prestige được bổ sung thêm đèn sương mù LED, cửa cốp chỉnh điện và cửa sổ trời, cũng như tăng kích thước bộ mâm hợp kim lên 18 inch. Bên trong khoang lái, Sportage Hybrid 2024 được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, điều hòa 2 vùng tự động và 6 loa giải trí trên bản tiêu chuẩn. Các bản cao cấp có màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch, vô lăng bọc da có sưởi, ghế trước sưởi/thông gió, dàn loa Harman Kardon và bộ sạc điện thoại thông minh không dây. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Kia Sportage Hybrid 2024 có hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lùi quá sát xe khác. Trong khi đó, phiên bản cao cấp sẽ được trang bị thêm hệ thống hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người ngồi sau mở cửa thiếu an toàn, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, màn hình quan sát điểm mù và màn hình quan sát xung quanh. Tất cả các bản Kia Sportage Hybrid 2024 đều vận hành bằng hệ truyền động hybrid lai xăng-điện, bao gồm động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh 1.6L cùng 1 hoặc 2 mô-tơ điện tùy phiên bản và gói pin 1.49 kWh. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 227 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 5,47 lít/100 km. Video: Giới thiệu Kia Sportage Plug in Hybrid 2024 mới.