Kia Sorento PHEV "uống xăng như ngửi" ra mắt Việt Nam đầu năm 2022

Trong loạt xe được THACO lên kế hoạch ra mắt vào đầu năm sau, Kia Sorento PHEV 2022 mới (xe hybrid có cổng sạc để nạp năng lượng) sẽ là mẫu xe đến với khách Việt sớm nhất, vào khoảng đầu tháng 3/2022. Xe vẫn sẽ có hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 19 inch cũng như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 10,25 inch trong phần nội thất Các trang bị tiện nghi và an toàn trên mẫu xe SUV Kia Sorento PHEV 2022 cũng sẽ giống bản thường nhưng chưa rõ liệu rằng THACO có bổ sung thêm “option” nào hay không. Tại thị trường quốc tế, xe còn có cả hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc và hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên định vị. Cách đây không lâu, cụ thể là vào giữa tháng 8 vừa qua, Kia Sorento PHEV cũng mới được ra mắt thị trường Mỹ. Xe được trang bị động cơ xăng, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L kết hợp với mô-tơ điện và pin lithium-ion 14 kWh cho tổng công suất lên tới 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Điểm mạnh của hệ thống truyền động plug-in-hybrid này chính là khả năng tiêu thụ nhiên liệu chỉ 2,97 lít/100km, tương đương với một mẫu xe máy tay ga phổ thông và trong trường hợp chỉ sử dụng mô-tơ điện, Kia Sorento PHEV 2022 có thể chạy được quãng đường lên tới 52 km. Hiện tại, Kia Sorento tại Việt Nam đang chỉ có 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng hoặc dầu. Trong đó, động cơ xăng có dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 232 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Tùy chọn động cơ dầu có dung tích 2.2L, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp và có các thông số kỹ thuật là 198 mã lực và 440 Nm. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị hệ dẫn động bốn bánh AWD hoặc dẫn động cầu trước. Về mặt trang bị an toàn, mẫu SUV này cũng có nhiều công nghệ hấp dẫn như camera 360 độ, cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Các “option” cơ bản gồm có phanh ABS, EBD, ESC, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi tích hợp camera lùi, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, 6 túi khí,... Tuy nhiên những điều này chưa thể giúp Kia Sorento nổi bật hẳn trong phân khúc, kết thúc 8 tháng đầu năm 2021, xe chỉ bán được 3.474 xe, còn có khoảng cách khá lớn so với đối thủ Hyundai SantaFe (6.750 chiếc). Video: Giới thiệu Kia Sorento PHEV 2022 hoàn toàn mới.

