Kia Seltos thêm phiên bản X-Line mới giá 709 triệu tại Việt Nam

Trên trang web chính thức của KIA Việt Nam vừa mới cập nhật thêm giá bán và thông số kỹ thuật của phiên bản 1.4L X-Line dành cho dòng SUV đô thị cỡ B Seltos. Theo đó, giá xe KIA Seltos 1.4L X-Line được niêm yết ở mức 709 triệu đồng, kém bản cao cấp nhất GT-Line 10 triệu đồng. Về phần thông số, mọi thông tin cũng đã được hãng cập nhật chi tiết. Cụ thể, KIA Seltos 1.4L X-Line 2023 mới sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt ở mức 4.315 x 1.800 x 1.645 mm; trục cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm là 190 mm. Những thông số này không có gì khác biệt so với các phiên bản đang mở bán hiện tại. Từ những hình ảnh úp mở trên website của KIA Việt Nam có thể thấy, Seltos 1.4L X-Line sở hữu một số điểm nhận diện khác biệt so với các bản còn lại. Đáng chú ý trong đó là sự xuất hiện của viền cam ở phần ốp cản trước, giúp xe thêm phần trẻ trung, nổi bật. Các trang bị trên xe gồm có hệ thống đèn chiếu sáng LED điều chỉnh theo góc lái, tích hợp tính năng bật/tắt tự động, đèn sương mù LED; la-zăng hợp kim 17 inch; gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện, sấy, tích hợp đèn báo rẽ, có nhớ vị trí; gạt mưa tự động; tay nắm cửa mạ crôm; đèn phanh lắp trên cao... Khoang nội thất xe cũng có những điểm khác so với các bản còn lại. Đáng chú ý trong đó là ghế bọc da Xanh “Indigo Pera” nằm trong gói X-Line. Các trang bị trên Seltos 1.4L X-Line tương đương với bản GT-Line. Theo đó, xe sẽ có vô-lăng bọc da tích hợp điều khiển âm thanh, điều chỉnh điện 4 hướng nhớ vị trí; màn hình hiển thị đa thông tin LCD 7 inch; màn hình giải trí trung tâm AVN 10,25 inch; ghế chỉnh điện có nhớ vị trí; điều hòa tự động 3 vùng độc lập, có cửa gió hàng ghế phía sau; phanh điện tử; kính cách âm, cách nhiệt; rèm che nắng hàng sau... Các trang bị an toàn trên phiên bản mới của KIA Seltos 1.4L X-Line sẽ có cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau, 6 túi khí, chìa khoá thông minh khởi động bằng nút nhấn, cảnh báo điểm mù BSD, cân bằng điện tử ESP cao cấp, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử EBD, chống bó cứng phanh ABS.KIA Seltos 1.4L X-Line tại Việt Nam sử dụng chung động cơ trên bản cao cấp nhất GT-Line với cỗ máy xăng kiểu Kappa 1.4 T-GDI, dung tích 1.353 cc, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT), sinh công suất cực đại 138Hp kèm mô men xoắn lớn nhất 242Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước. KIA Seltos hiện đang là một trong những mẫu SUV cỡ B đắt khách tại thị trường Việt Nam. Sau thời gian chững lại trên cuộc đua doanh số, Seltos đã vượt qua đối thủ nặng ký Corolla Cross để vươn lên tìm lại vị thế dẫn đầu phân khúc trong tháng 6 vừa qua với 803 xe chốt đơn thành công. Với việc gia tăng tùy chọn thêm phiên bản KIA Seltos 1.4L X-Line mới, cùng chính sách hỗ trợ 50% trước bạ từ Chính phủ, nhiều khả năng chiến binh nhà KIA sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số ở tháng tiếp theo. Video: Đánh giá KIA Seltos tại Việt Nam sau 1.000km.

