Kia Quoris "chưa bóc tem" giảm tới 1,2 tỷ đồng sau 7 năm ế khách

Kia Quoris tại Việt Nam được Thaco đưa về từ năm 2016, đến nay xe chưa nhận được phiên bản nâng cấp nào. Dù chỉ là sedan mang thương hiệu phổ thông nhưng giá bán niêm yết của xe lại khá cao, lên đến 2,748 tỷ đồng, nên khó tiếp cận được khách hàng. Hiện một đại lý Kia ở phía Nam đang chào bán Kia Quoris 2016 với giá chỉ 1,549 tỷ đồng, giảm tới gần 1,2 tỷ đồng so với thời điểm mở bán. Trước đây, một số đại lý từng đưa ra mức giá 1,98 tỷ đồng cho mẫu xe này (giảm 750 triệu đồng so với giá niêm yết) nhưng vẫn chưa thanh lý được hết số xe còn tồn kho. Kia Quoris hạng sang còn được biết đến với tên gọi Kia K9 (K900) là mẫu xe được định vị cạnh tranh với các đối thủ đình đám như Mercedes-Benz S-Class hay Lexus LS. Xe có kích thước 5.095 x 1.900 x 1.490mm và chiều dài cơ sở đạt 3.045mm. So với những mẫu Kia thế hệ mới hiện nay, Quoris có thiết kế khác hẳn bởi vẫn theo phong cách cũ với nhiều đường nét bo tròn. Xe được trang bị đèn trước/sau LED hoàn toàn, đèn pha có thể tự động điều chỉnh góc chiếu. Bộ vành đa chấu kích thước 19 inch. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén điện tử, tự động điều chỉnh 3 mức độ tùy theo điều kiện mặt đường. Các tính năng an toàn nổi bật có thể kể đến hệ thống cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thông minh, camera 360 độ cùng hệ thống 9 túi khí. Nội thất rộng rãi, phối hợp giữa vật liệu da Nappa, gỗ, nhôm, nhựa bóng, cùng đèn nội thất có thể tùy chỉnh màu sắc. Vô-lăng chỉnh điện, nhớ vị trí, bọc da, tích hợp đầy đủ các nút bấm điều khiển nhanh, phím xoay khá đặc biệt. Cụm đồng hồ Full LCD, kích thước 12 inch. Bên trong của mẫu xe sedan hạng sang Kia Quoris còn được trang bị đến 3 màn hình giải trí, một ở trung tâm và hai màn hình còn lại ở tựa đầu hàng ghế trước, tất cả đều chung kích thước 9,2 inch, đi cùng hệ thống 17 loa Harman Lexicon. Ghế lái của xe chỉnh điện 16 hướng, nhớ 2 vị trí cùng khả năng sưởi, thông gió 3 cấp độ. Cửa sổ trời toàn cảnh. Người ngồi có thể điều chỉnh ghế tới-lui và massage lưng. Bảng điều khiển ở giữa hàng ghế sau đầy đủ những chức năng như giải trí, điều hòa, ghế ngồi hay rèm cửa. Tất cả cửa xe đều là cửa hít tự động. So với các mẫu xe Kia đời mới hiện nay, trang bị của Quoris vẫn thuộc hàng cao cấp và VIP nhất. Tuy nhiên, thiết kế nội thất thì đã có phần lỗi thời và không còn được nhiều người dùng xe sang hiện nay chú ý so với thời điểm cách đây 7 năm. Về truyền động, Quoris được lắp động cơ xăng V6 dung tích 3.8 lít có công suất tối đa 286 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 365 Nm tại 4.500 vòng phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan hạng sang Kia Quoris.

Kia Quoris tại Việt Nam được Thaco đưa về từ năm 2016, đến nay xe chưa nhận được phiên bản nâng cấp nào. Dù chỉ là sedan mang thương hiệu phổ thông nhưng giá bán niêm yết của xe lại khá cao, lên đến 2,748 tỷ đồng, nên khó tiếp cận được khách hàng. Hiện một đại lý Kia ở phía Nam đang chào bán Kia Quoris 2016 với giá chỉ 1,549 tỷ đồng, giảm tới gần 1,2 tỷ đồng so với thời điểm mở bán. Trước đây, một số đại lý từng đưa ra mức giá 1,98 tỷ đồng cho mẫu xe này (giảm 750 triệu đồng so với giá niêm yết) nhưng vẫn chưa thanh lý được hết số xe còn tồn kho. Kia Quoris hạng sang còn được biết đến với tên gọi Kia K9 (K900) là mẫu xe được định vị cạnh tranh với các đối thủ đình đám như Mercedes-Benz S-Class hay Lexus LS. Xe có kích thước 5.095 x 1.900 x 1.490mm và chiều dài cơ sở đạt 3.045mm. So với những mẫu Kia thế hệ mới hiện nay, Quoris có thiết kế khác hẳn bởi vẫn theo phong cách cũ với nhiều đường nét bo tròn. Xe được trang bị đèn trước/sau LED hoàn toàn, đèn pha có thể tự động điều chỉnh góc chiếu. Bộ vành đa chấu kích thước 19 inch. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén điện tử, tự động điều chỉnh 3 mức độ tùy theo điều kiện mặt đường. Các tính năng an toàn nổi bật có thể kể đến hệ thống cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thông minh, camera 360 độ cùng hệ thống 9 túi khí. Nội thất rộng rãi, phối hợp giữa vật liệu da Nappa, gỗ, nhôm, nhựa bóng, cùng đèn nội thất có thể tùy chỉnh màu sắc. Vô-lăng chỉnh điện, nhớ vị trí, bọc da, tích hợp đầy đủ các nút bấm điều khiển nhanh, phím xoay khá đặc biệt. Cụm đồng hồ Full LCD, kích thước 12 inch. Bên trong của mẫu xe sedan hạng sang Kia Quoris còn được trang bị đến 3 màn hình giải trí, một ở trung tâm và hai màn hình còn lại ở tựa đầu hàng ghế trước, tất cả đều chung kích thước 9,2 inch, đi cùng hệ thống 17 loa Harman Lexicon. Ghế lái của xe chỉnh điện 16 hướng, nhớ 2 vị trí cùng khả năng sưởi, thông gió 3 cấp độ. Cửa sổ trời toàn cảnh. Người ngồi có thể điều chỉnh ghế tới-lui và massage lưng. Bảng điều khiển ở giữa hàng ghế sau đầy đủ những chức năng như giải trí, điều hòa, ghế ngồi hay rèm cửa. Tất cả cửa xe đều là cửa hít tự động. So với các mẫu xe Kia đời mới hiện nay, trang bị của Quoris vẫn thuộc hàng cao cấp và VIP nhất. Tuy nhiên, thiết kế nội thất thì đã có phần lỗi thời và không còn được nhiều người dùng xe sang hiện nay chú ý so với thời điểm cách đây 7 năm. Về truyền động, Quoris được lắp động cơ xăng V6 dung tích 3.8 lít có công suất tối đa 286 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 365 Nm tại 4.500 vòng phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan hạng sang Kia Quoris.