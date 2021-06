Kia K900 2022 hơn 1,1 tỷ đồng trang bị "xịn sò" ra sao?

Vài tuần trước, Kia K900 2022 mới (K9) bản nâng cấp mới nhất đã được ra mắt tại thị trường Hàn Quốc với kiểu dáng sang trọng và tinh tế hơn so với mẫu xe tiền nhiệm. Xe có lưới tản nhiệt mới và rộng hơn, có các chi tiết mạ crôm hình chữ V, đèn pha mảnh, góc cạnh, cản trước lớn, đường thân xe mới và bộ mâm 19 inch thiết kế độc đáo. Tuy nhiên, đến bây giờ, hãng mới chịu công bố phần đáng mong đợi nhất của mẫu xe sang Kia K900 2022 - nội thất. Chiếc sedan cao cấp sẽ không dùng màn hình thông tin giải trí 12,3 inch như trước đây nữa, mà thay bằng màn hình 14,5 inch tương tự trên một số mẫu xe Genesis. Thú vị hơn, hệ thống xác thực bằng dấu vân tay lần đầu tiên được xuất hiện trên Kia K900 tại Hàn Quốc, cho phép khả năng cá nhân hóa tốt hơn. Cụ thể, Kia K900 mới sẽ tự động thay đổi vị trí ghế và cài đặt hệ thống điều hòa khi nhận diện được dấu vân tay. Chưa hết, với hệ thống dấu vân tay tiên tiến, gương chiếu hậu hai bên cũng sẽ tự động chuyển sang vị trí đã được lập trình sẵn, và cụm đồng hồ kỹ thuật số sẽ chuyển sang cách bố trí ưa thích của người lái. Người dùng thậm chí có thể thực hiện thanh toán thông qua hệ thống thông tin giải trí bằng vân tay mà không cần thẻ riêng. Trong quá trình sử dụng xe, chủ sở hữu có thể thực hiện việc cải tiến cho màn hình và màn hình hiển thị trên kính lái HUD thông qua tính năng cập nhật phần mềm qua mạng có sẵn trên xe. Ngoài ra, khách hàng còn được cung cấp một ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép chủ sở hữu khởi động xe từ xa cũng như kiểm tra môi trường xung quanh. Là mẫu sedan hàng đầu của thương hiệu, K900 2022 được trang bị rất nhiều hệ thống hỗ trợ người lái và an toàn mở rộng, bao gồm cả công nghệ dự đoán chuyển số, sang số dựa trên thông tin do các radar và camera cung cấp. "Đối trọng" của Mercedes-Benz S-Class cũng rất quan tâm tới việc đem đến một không gian yên tĩnh và thư giãn tối đa cho hành khách ngồi trong xe. Đó là lý do chiếc sedan cỡ lớn được lắp đặt hệ thống kính cách âm cải tiến, trang bị ghế lái "Ergo Motion" và ghế VIP mở rộng ở phía sau (ghế bên phải). Xe sẽ được bán ra tại quê nhà Hàn Quốc từ ngày 3/6/2021 với giá xe Kia K900 2022 bán ra khởi điểm từ 51.000 USD (khoảng 1,17 tỷ đồng), bản cao cấp nhất sẽ có giá từ 68.300 USD (khoảng 1,57 tỷ đồng). Video: Xem trước Kia K8 2022 thế hệ mới.

Vài tuần trước, Kia K900 2022 mới (K9) bản nâng cấp mới nhất đã được ra mắt tại thị trường Hàn Quốc với kiểu dáng sang trọng và tinh tế hơn so với mẫu xe tiền nhiệm. Xe có lưới tản nhiệt mới và rộng hơn, có các chi tiết mạ crôm hình chữ V, đèn pha mảnh, góc cạnh, cản trước lớn, đường thân xe mới và bộ mâm 19 inch thiết kế độc đáo. Tuy nhiên, đến bây giờ, hãng mới chịu công bố phần đáng mong đợi nhất của mẫu xe sang Kia K900 2022 - nội thất. Chiếc sedan cao cấp sẽ không dùng màn hình thông tin giải trí 12,3 inch như trước đây nữa, mà thay bằng màn hình 14,5 inch tương tự trên một số mẫu xe Genesis. Thú vị hơn, hệ thống xác thực bằng dấu vân tay lần đầu tiên được xuất hiện trên Kia K900 tại Hàn Quốc, cho phép khả năng cá nhân hóa tốt hơn. Cụ thể, Kia K900 mới sẽ tự động thay đổi vị trí ghế và cài đặt hệ thống điều hòa khi nhận diện được dấu vân tay. Chưa hết, với hệ thống dấu vân tay tiên tiến, gương chiếu hậu hai bên cũng sẽ tự động chuyển sang vị trí đã được lập trình sẵn, và cụm đồng hồ kỹ thuật số sẽ chuyển sang cách bố trí ưa thích của người lái. Người dùng thậm chí có thể thực hiện thanh toán thông qua hệ thống thông tin giải trí bằng vân tay mà không cần thẻ riêng. Trong quá trình sử dụng xe, chủ sở hữu có thể thực hiện việc cải tiến cho màn hình và màn hình hiển thị trên kính lái HUD thông qua tính năng cập nhật phần mềm qua mạng có sẵn trên xe. Ngoài ra, khách hàng còn được cung cấp một ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép chủ sở hữu khởi động xe từ xa cũng như kiểm tra môi trường xung quanh. Là mẫu sedan hàng đầu của thương hiệu, K900 2022 được trang bị rất nhiều hệ thống hỗ trợ người lái và an toàn mở rộng, bao gồm cả công nghệ dự đoán chuyển số, sang số dựa trên thông tin do các radar và camera cung cấp. "Đối trọng" của Mercedes-Benz S-Class cũng rất quan tâm tới việc đem đến một không gian yên tĩnh và thư giãn tối đa cho hành khách ngồi trong xe. Đó là lý do chiếc sedan cỡ lớn được lắp đặt hệ thống kính cách âm cải tiến, trang bị ghế lái "Ergo Motion" và ghế VIP mở rộng ở phía sau (ghế bên phải). Xe sẽ được bán ra tại quê nhà Hàn Quốc từ ngày 3/6/2021 với giá xe Kia K900 2022 bán ra khởi điểm từ 51.000 USD (khoảng 1,17 tỷ đồng), bản cao cấp nhất sẽ có giá từ 68.300 USD (khoảng 1,57 tỷ đồng). Video: Xem trước Kia K8 2022 thế hệ mới.