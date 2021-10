Kia K5 2022 từ 869 triệu đồng tại Việt Nam, "đối thủ" Toyota Camry

Cùng với dòng MPV Kia Carnival và CUV Kia Sonet, Thaco đã giới thiệu thế hệ mới của dòng Kia Optima – đổi tên thành Kia K5 2022 mới. Xe được bán ra tổng cộng 3 phiên bản: 2.0 Luxury 869 triệu đồng, 2.0 Premium 929 triệu đồng, 2.5 GT Line 1,029 tỷ đồng. So với thế hệ cũ (Optima), Kia K5 2022 tại Việt Nam có giá bán phiên bản tiêu chuẩn và bản cao cấp tăng 110 triệu đồng. Cụ thể, Kia Optima bản 2.0 Luxury và 2.5 GT Line trước đó có giá lần lượt: 759 và 919 triệu đồng. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe sedan Kia K5 2022 sở hữu thiết kế và diện mạo ấn tượng hơn, mẫu sedan hạng D của Hàn được thiết kế theo phong cách trẻ trung, mang hơi hướng sedan coupe hấp dẫn. Xe sử dụng đèn pha và đèn hậu full-LED. Kia K5 2022 mang kích thước DxRxC lần lượt: 4.905 x 1.860 x 1.465 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.850mm. Làm so sánh, chiều dài cơ sở của K5 2022 tăng 50 mm so với thế hệ cũ. Tùy vào phiên bản mà K5 2022 có các cấp độ trang trí khác nhau. Ở phiên bản GT Line cao cấp nhất, xe sử dụng “dàn chân” lắp bộ mâm 19 inch (235/45R18), đi cùng với ốp cản thể thao phong cách GT-Line. Kia K5 2022 có 2 lựa chọn động cơ xăng, bao gồm: 4cyl 2.0 N/A, Nu MPI, công suất 150 mã lực và mô men-xoắn đạt 192 Nm, sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Dẫn động cầu trước (FWD); 4cyl 2.5 N/A, Theta-III GDi, công suất 191 mã lực và 246 Nm, sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Dẫn động cầu trước (FWD). Ở phiên bản GT Line cao cấp, K5 sở hữu nội thất bọc da màu Đỏ phong cách GT-Line. Ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí. Ghế phụ chỉnh điện, tùy chỉnh vị trí thư giãn chỉ với 1 chạm. Hệ thống sưởi và làm mát hàng ghế trước. Vô lăng dđáy phẳng D-cut, tích hợp lẫy chuyễn số, chức năng sưởi và các phím điều chỉnh thông tin. Màn hình đa thông tin kỹ thuật số 12.3” Màn hình HUD (Head Up Display). Đèn nội thất “Moodlight”. Kính cửa sổ chỉnh điện, kính cửa trước lên xuống một chạm và chống kẹt. Màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto. Xe đi kèm với hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm & khởi động từ xa. Sạc điện thoại không dây. Chức năng sưởi ấm hàng ghế sau… Có thể nói, K5 2022 là mẫu xe được trang bị nhiều “đồ chơi” trong phân khúc sedan hạng D.Giá xe Kia K5 2022 được xem là dễ tiếp cận trong phân khúc sedan hạng D khi bán ra từ 869 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, còn rẻ hơn cả mẫu sedan hạng C - Honda Civic RS (929 triệu đồng). Ở phiên bản “full options” – K5 GT Line có giá 1,029 tỷ đồng chỉ bằng giá bán của Toyota Camry bản tiêu chuẩn (2.0G; 1,029 tỷ đồng). Ở thế hệ cũ, Kia Optima là dòng xe khá kén khách. Bước sang thế hệ mới, sở hữu thiết kế mới hấp dẫn, đi kèm với trang bị hiện đại, dòng xe Kia K5 2022 hứa hẹn sẽ cải thiện doanh số. K5 2022 có thể hấp dẫn nhiều khách hàng trẻ, chị em cá tính, đang có nhu cầu mua sedan hạng D đề cao phong cách trẻ trung, năng động, trang bị tốt trong tầm giá Trên thực tế, dòng xe Kia K5/Optima không hấp dẫn đối tượng khách hàng mua xe theo kiểu “ăn chắc mặc bền”, tệp khách hàng này thường chọn các dòng xe phổ biến như Toyota Camry. Tuy nhiên, Kia K5 2022 sẽ phải đối mặt với đối thủ VinFast Lux A có giá bán và sức vận hành nổi trội hơn. Video: Giới thiệu chi tiết Kia K5 thế hệ mới.

Cùng với dòng MPV Kia Carnival và CUV Kia Sonet, Thaco đã giới thiệu thế hệ mới của dòng Kia Optima – đổi tên thành Kia K5 2022 mới. Xe được bán ra tổng cộng 3 phiên bản: 2.0 Luxury 869 triệu đồng, 2.0 Premium 929 triệu đồng, 2.5 GT Line 1,029 tỷ đồng. So với thế hệ cũ (Optima), Kia K5 2022 tại Việt Nam có giá bán phiên bản tiêu chuẩn và bản cao cấp tăng 110 triệu đồng. Cụ thể, Kia Optima bản 2.0 Luxury và 2.5 GT Line trước đó có giá lần lượt: 759 và 919 triệu đồng. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe sedan Kia K5 2022 sở hữu thiết kế và diện mạo ấn tượng hơn, mẫu sedan hạng D của Hàn được thiết kế theo phong cách trẻ trung, mang hơi hướng sedan coupe hấp dẫn. Xe sử dụng đèn pha và đèn hậu full-LED. Kia K5 2022 mang kích thước DxRxC lần lượt: 4.905 x 1.860 x 1.465 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.850mm. Làm so sánh, chiều dài cơ sở của K5 2022 tăng 50 mm so với thế hệ cũ. Tùy vào phiên bản mà K5 2022 có các cấp độ trang trí khác nhau. Ở phiên bản GT Line cao cấp nhất, xe sử dụng “dàn chân” lắp bộ mâm 19 inch (235/45R18), đi cùng với ốp cản thể thao phong cách GT-Line. Kia K5 2022 có 2 lựa chọn động cơ xăng, bao gồm: 4cyl 2.0 N/A, Nu MPI, công suất 150 mã lực và mô men-xoắn đạt 192 Nm, sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Dẫn động cầu trước (FWD); 4cyl 2.5 N/A, Theta-III GDi, công suất 191 mã lực và 246 Nm, sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Dẫn động cầu trước (FWD). Ở phiên bản GT Line cao cấp, K5 sở hữu nội thất bọc da màu Đỏ phong cách GT-Line. Ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí. Ghế phụ chỉnh điện, tùy chỉnh vị trí thư giãn chỉ với 1 chạm. Hệ thống sưởi và làm mát hàng ghế trước. Vô lăng dđáy phẳng D-cut, tích hợp lẫy chuyễn số, chức năng sưởi và các phím điều chỉnh thông tin. Màn hình đa thông tin kỹ thuật số 12.3” Màn hình HUD (Head Up Display). Đèn nội thất “Moodlight”. Kính cửa sổ chỉnh điện, kính cửa trước lên xuống một chạm và chống kẹt. Màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto. Xe đi kèm với hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm & khởi động từ xa. Sạc điện thoại không dây. Chức năng sưởi ấm hàng ghế sau… Có thể nói, K5 2022 là mẫu xe được trang bị nhiều “đồ chơi” trong phân khúc sedan hạng D. Giá xe Kia K5 2022 được xem là dễ tiếp cận trong phân khúc sedan hạng D khi bán ra từ 869 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, còn rẻ hơn cả mẫu sedan hạng C - Honda Civic RS (929 triệu đồng). Ở phiên bản “full options” – K5 GT Line có giá 1,029 tỷ đồng chỉ bằng giá bán của Toyota Camry bản tiêu chuẩn (2.0G; 1,029 tỷ đồng). Ở thế hệ cũ, Kia Optima là dòng xe khá kén khách. Bước sang thế hệ mới, sở hữu thiết kế mới hấp dẫn, đi kèm với trang bị hiện đại, dòng xe Kia K5 2022 hứa hẹn sẽ cải thiện doanh số. K5 2022 có thể hấp dẫn nhiều khách hàng trẻ, chị em cá tính, đang có nhu cầu mua sedan hạng D đề cao phong cách trẻ trung, năng động, trang bị tốt trong tầm giá Trên thực tế, dòng xe Kia K5/Optima không hấp dẫn đối tượng khách hàng mua xe theo kiểu “ăn chắc mặc bền”, tệp khách hàng này thường chọn các dòng xe phổ biến như Toyota Camry. Tuy nhiên, Kia K5 2022 sẽ phải đối mặt với đối thủ VinFast Lux A có giá bán và sức vận hành nổi trội hơn. Video: Giới thiệu chi tiết Kia K5 thế hệ mới.