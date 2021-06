Người Việt đầu tiên "bóc tem" Kia K5 2021 hoàn toàn mới

Kia K5 2021 mới (Kia Optima tại Việt Nam) là mẫu xe hạng D đến từ thương hiệu Hàn Quốc đã ra mắt từ cuối năm 2019, nhưng sau gần 2 năm xe vẫn chưa được giới thiệu ở Việt Nam khiến người dùng vô cùng mong đợi. Theo nhiều nguồn tin, Kia Optima 2021 sắp bán ở nước ta sẽ được đổi tên thành Kia K5 như tại Hàn Quốc để xóa đi hình ảnh nhạt nhòa, doanh số kém cỏi của "người tiền nhiệm". Mặc dù vẫn chưa có kế hoạch mở bán cụ thể ở Việt Nam, nhưng mẫu xe sedan Kia K5 2021 đã lăn bánh đầy đường tại Hàn Quốc khiến không ít tín đồ của dòng xe này tò mò để chiêm ngưỡng những hình ảnh thực tế. Mới đây, một Youtuber người Việt sinh sống ở Hàn Quốc đã chia sẻ một đoạn video review nhanh về Kia K5 2021 của mình thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu thích dòng sedan này. Về thiết kế, mẫu xe mới Kia K5 All New 2021 được tăng chiều dài thêm 50 mm, rộng thêm 25 mm, cao hơn 20 mm và trục cơ sở tăng 45mm. Theo đó, Kia K5 2021 có kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.905 x 1.860 x 1.445 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Xe được phát triển theo phong cách thể thao giống một chiếc Coupe 4 cửa, nhờ đó trụ D đã được hạ thấp theo phong cách đặc trưng. Đầu xe K5 All New vẫn trung thành với lưới tản nhiệt hình mũi hổ, song đã có tạo hình tràn viền đầy mới mẻ với dạng vân sóng bắt mắt. Nối liền lưới tản nhiệt là cặp đèn pha LED với 3 bóng xếp xếp tầng mới. Ấn tượng nhất phải kể đến phần đuôi xe với dải đèn LED đứt chạy ngang khoang hành lý mô phỏng thiết kế của những chiếc xe hạng sang nối liền đèn hậu mang đến vẻ thống nhất cho khu vực này. Bước vào khoang nội thất, Kia K5 2021 hướng thiết kế tập trung vào người lái nhiều hơn. Vô-lăng xe bọc da kết hợp đầy đủ phím chức năng, lẫy chuyển số được tích hợp đồng nghĩa với việc K5 mới được trang bị tính năng lái thể thao, phía sau là màn hình đồng hồ điện tử hoàn toàn. Ghế lái trên xe được bọc da cao cấp có lỗ thông khí, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí. Bảng táp-lô được tạo bởi 2 mặt cắt, bên dưới ốp gỗ và là giá đỡ màn hình trung tâm cỡ lớn đặt nổi ấn tượng trên Kia k5 2021. Đặc biệt, mẫu xe hạng D mới này đã loại bỏ hoàn toàn cần số mà thay vào đó là núm xoay điều khiển sang trọng và thể thao hơn. Chiếc xe Kia K5 2021 của Youtuber người Việt tại Hàn Quốc thuộc phiên bản sử dụng động cơ Hybrid, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 152 mã lực, mô men xoắn 192 Nm và kết hợp với hộp số AT 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước. Tại Hàn Quốc, giá xe Kia K5 2021 All New được phân phối với 5 phiên bản cùng mức giá quy đổi từ 544 - 729 triệu đồng. Đây được xem là chiếc xe có thiết kế trẻ trung, đột phá nhất phân khúc sedan hạng D thời điểm hiện tại khi đặt cạnh cách đối thủ Toyota Camry hay Mazda 6. Mới đây, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đăng tải thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe Kia K5 thế hệ mới, tên mã EXS4L9A1J. Điều này cho thấy, Kia K5 2021 gần như chắc chắn sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới. Theo đánh giá, việc THACO KIA sớm ra mắt phiên bản hoàn toàn mới của Kia K5 2021 mới (Optima) tại thị trường Việt Nam sẽ giúp mẫu xe này khẳng định lại vị thế trong phân khúc. Tính riêng trong năm 2020, Kia Optima chỉ bán ra tổng cộng 949 xe trên toàn quốc, thấp hơn rất nhiều so với doanh số của các đối thủ như Toyota Camry, Mazda6 hay VinFast Lux A2.0. Video: Giới thiệu Kia K5 2021 mới của Youtuber người Việt.

Kia K5 2021 mới (Kia Optima tại Việt Nam) là mẫu xe hạng D đến từ thương hiệu Hàn Quốc đã ra mắt từ cuối năm 2019, nhưng sau gần 2 năm xe vẫn chưa được giới thiệu ở Việt Nam khiến người dùng vô cùng mong đợi. Theo nhiều nguồn tin, Kia Optima 2021 sắp bán ở nước ta sẽ được đổi tên thành Kia K5 như tại Hàn Quốc để xóa đi hình ảnh nhạt nhòa, doanh số kém cỏi của "người tiền nhiệm". Mặc dù vẫn chưa có kế hoạch mở bán cụ thể ở Việt Nam, nhưng mẫu xe sedan Kia K5 2021 đã lăn bánh đầy đường tại Hàn Quốc khiến không ít tín đồ của dòng xe này tò mò để chiêm ngưỡng những hình ảnh thực tế. Mới đây, một Youtuber người Việt sinh sống ở Hàn Quốc đã chia sẻ một đoạn video review nhanh về Kia K5 2021 của mình thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu thích dòng sedan này. Về thiết kế, mẫu xe mới Kia K5 All New 2021 được tăng chiều dài thêm 50 mm, rộng thêm 25 mm, cao hơn 20 mm và trục cơ sở tăng 45mm. Theo đó, Kia K5 2021 có kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.905 x 1.860 x 1.445 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Xe được phát triển theo phong cách thể thao giống một chiếc Coupe 4 cửa, nhờ đó trụ D đã được hạ thấp theo phong cách đặc trưng. Đầu xe K5 All New vẫn trung thành với lưới tản nhiệt hình mũi hổ, song đã có tạo hình tràn viền đầy mới mẻ với dạng vân sóng bắt mắt. Nối liền lưới tản nhiệt là cặp đèn pha LED với 3 bóng xếp xếp tầng mới. Ấn tượng nhất phải kể đến phần đuôi xe với dải đèn LED đứt chạy ngang khoang hành lý mô phỏng thiết kế của những chiếc xe hạng sang nối liền đèn hậu mang đến vẻ thống nhất cho khu vực này. Bước vào khoang nội thất, Kia K5 2021 hướng thiết kế tập trung vào người lái nhiều hơn. Vô-lăng xe bọc da kết hợp đầy đủ phím chức năng, lẫy chuyển số được tích hợp đồng nghĩa với việc K5 mới được trang bị tính năng lái thể thao, phía sau là màn hình đồng hồ điện tử hoàn toàn. Ghế lái trên xe được bọc da cao cấp có lỗ thông khí, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí. Bảng táp-lô được tạo bởi 2 mặt cắt, bên dưới ốp gỗ và là giá đỡ màn hình trung tâm cỡ lớn đặt nổi ấn tượng trên Kia k5 2021. Đặc biệt, mẫu xe hạng D mới này đã loại bỏ hoàn toàn cần số mà thay vào đó là núm xoay điều khiển sang trọng và thể thao hơn. Chiếc xe Kia K5 2021 của Youtuber người Việt tại Hàn Quốc thuộc phiên bản sử dụng động cơ Hybrid, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 152 mã lực, mô men xoắn 192 Nm và kết hợp với hộp số AT 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước. Tại Hàn Quốc, giá xe Kia K5 2021 All New được phân phối với 5 phiên bản cùng mức giá quy đổi từ 544 - 729 triệu đồng. Đây được xem là chiếc xe có thiết kế trẻ trung, đột phá nhất phân khúc sedan hạng D thời điểm hiện tại khi đặt cạnh cách đối thủ Toyota Camry hay Mazda 6. Mới đây, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đăng tải thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe Kia K5 thế hệ mới, tên mã EXS4L9A1J. Điều này cho thấy, Kia K5 2021 gần như chắc chắn sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới. Theo đánh giá, việc THACO KIA sớm ra mắt phiên bản hoàn toàn mới của Kia K5 2021 mới (Optima) tại thị trường Việt Nam sẽ giúp mẫu xe này khẳng định lại vị thế trong phân khúc. Tính riêng trong năm 2020, Kia Optima chỉ bán ra tổng cộng 949 xe trên toàn quốc, thấp hơn rất nhiều so với doanh số của các đối thủ như Toyota Camry, Mazda6 hay VinFast Lux A2.0. Video: Giới thiệu Kia K5 2021 mới của Youtuber người Việt.