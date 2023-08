Kia EV9 GT-Line giá 3,12 tỷ đồng, đắt hơn nhiều VinFast VF9 của Việt Nam

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2023 hiện đang diễn ra, hãng Kia đã mang mẫu SUV thuần điện cỡ lớn EV9 đến trưng bày và giới thiệu. Đây chính là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận mẫu xe Kia EV9 GT-Line 2024 chạy điện mới này. Ở thị trường Indonesia, mẫu xe SUV Kia EV9 2024 chỉ được phân phối với 1 phiên bản là GT-Line. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này nên có giá không hề rẻ, lên đến 1,975 tỷ Rupiah (khoảng 3,12 tỷ đồng). Như vậy, Kia EV9 GT-Line đắt hơn VinFast VF9 ở Việt Nam (có giá dao động từ 1,491 - 2,169 tỷ đồng). Tương tự Hyundai Ioniq 5 đang bán ở Việt Nam, Kia EV9 GT-Line 2024 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Electric Global Modular Platform (E-GMP). Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.015 x 1.980 x 1.780 mm và chiều dài cơ sở 3.100 mm. So với bản thường, bản GT-Line cao hơn 25 mm. Không chỉ kích thước mà ngay cả thiết kế và trang bị của Kia EV9 GT-Line 2024 cũng không giống bản thường. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với cản trước thể thao hơn, đi kèm ốp màu đen bóng và khe gió nổi bật hơn. Bên dưới cản trước còn có thêm ốp gầm màu bạc hầm hố, cùng với đó là lưới tản nhiệt kỹ thuật số (Digital Pattern Lighting Grille) được tích hợp hệ thống đèn ẩn. Đèn pha của xe bao gồm 12 bóng LED nhỏ vuông vức như viên đá và chia thành 2 hàng dọc ở mỗi bên. Mỗi hàng dọc sẽ đóng vai trò như đèn chiếu xa và chiếu gần. Thay đổi tiếp theo của Kia EV9 GT-Line 2024 so với bản thường nằm ở baga nóc có thiết kế thể thao hơn và sơn màu đen bóng. Tương tự cản trước, cản sau của bản GT-Line cũng có thiết kế riêng, tích hợp 2 đèn phản quang nằm dọc và ốp màu bạc bên dưới. Những trang bị ngoại thất còn lại của Kia EV9 GT Line 2024 vẫn giống bản thường như dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu LED lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, vành hợp kim 21 inch với thiết kế 4 chấu, tay nắm cửa ẩn, cánh gió mui hay ăng ten vây cá trên nóc. Đặc biệt, xe còn dùng camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống. Bên trong xe, Kia EV9 GT Line 2024 dành cho thị trường Indonesia được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 6 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế giữa là 2 ghế thương gia tách rời nhau và có công nghệ "không trọng lực" Relaxation Seats cũng như tính năng massage nhằm mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách. Cả hàng ghế thứ nhất và thứ hai đều có tính năng sưởi ấm, thông gió. Ngoài ra, hàng ghế đầu còn có tính năng chỉnh điện. 2 ghế giữa của Kia EV9 GT Line 2024 ở Indonesia có thể trượt lên/xuống nhưng không có tính năng xoay 180 độ, giúp các hành khách phía sau giao tiếp với nhau dễ dàng hơn, như xe tại Hàn Quốc. Trang bị này cũng không có trên xe bán ở thị trường Mỹ. Những trang bị nổi bật khác của Kia EV9 GT Line 2024 ở Indonesia gồm có màn hình cong trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Nằm giữa 2 màn hình này là màn hình nhỏ với kích thước 5 inch để hiện thị chế độ cài đặt điều hòa. Trong khi đó, trên cửa trước có thêm 2 màn hình nhỏ để hiển thị hình ảnh do camera kỹ thuật số đóng vai trò gương chiếu hậu thu được. Chưa hết, mẫu SUV điện này còn được trang bị ghế bọc da, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, hệ thống âm thanh Meridian 14 loa... Cửa sổ trời toàn cảnh chia 2 mảnh, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD ... sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn viền Ambient Light. Như vậy, bên trong mẫu xe điện này có tổng cộng 6 màn hình khác nhau. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Kia EV9 GT Line 2024 ở Indonesia là 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Mặc dù nặng đến 2,6 tấn nhưng mẫu xe điện này vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 5,3 giây. Bên cạnh đó là cụm pin lithium-ion với dung lượng khả dụng 99,8 kWh, cho phép xe chạy 497 km sau một lần sạc đầy. Xe hỗ trợ cả sạc nhanh DC và sạc chậm AC. Với bộ sạc chậm 11 kW, thời gian sạc đầy pin là 10 tiếng 45 phút. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10-80% bằng bộ sạc nhanh 250 kW là 23 phút. Với công nghệ V2L, xe có thể sạc cho các thiết bị điện bên ngoài với công suất đầu ra 3,68 kW. Cuối cùng là hàng loạt tính năng trợ lái nâng cao ADAS như hỗ trợ tránh va chạm sớm (AEB) khi quay đầu hoặc ở giao lộ, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa và hỗ trợ lái trên cao tốc. Hiện chưa rõ ngoài Indonesia, hãng Kia có kế hoạch giới thiệu mẫu xe SUV điện EV9 ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện Kia EV9 2024 hoàn toàn mới.

