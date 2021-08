Kia EV6 2021 "bằng xương bằng thịt", hơn 1,3 tỷ đồng tại Mỹ

Kia EV6 2021 mới là mẫu chạy điện hoàn toàn đầu tiên của thương hiệu ôtô đến từ Hàn Quốc ra mắt toàn cầu vào quý I/2021. Ngay sau đó, mẫu SUV điện nhà Kia nhận được những phản hồi tích cực của người tiêu dùng bởi thiết kế tương lai, tiện nghi hiện đại hàng đầu hiện nay. Ngay sau đó, Kia EV6 2021 chạy điện đã được mở bán tại Mỹ và nhanh chóng thu về hơn 1.500 đơn đặt hàng chỉ trong vài giờ, đây là thành công ngoài mong đợi của hãng xe xứ sở kim chi. Đặc biệt hơn, Kia EV6 còn nhận đến 21.000 đơn đặt trước tại quê nhà Hàn Quốc, con số không tưởng với một chiếc xe mới. Được biết, Kia EV6 được định vị là chiếc Crossover (CUV) hạng C cùng phân khúc Sportage, Hyundai Tucson, Mazda CX-5... và cạnh tranh trực tiếp với xe điện Hyundai Ioniq 5.Nhìn tổng thể Kia EV6 GT-Line khá giống với siêu SUV Lamborghini Urus nhờ thiết kế trẻ trung, mạnh mẽ và đậm chất tương lai. Tuy vậy, Kia EV6 GT-Line vẫn giữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu là lưới tản nhiệt hình mũi hổ, logo mới giúp xe trở nên sang trọng hơn. Cản trước của mẫu CUV thiết kế góc cạnh, có những đường chia gió kết hợp hệ thống radar trong gói an toàn. Xe sở hữu công nghệ đèn LED toàn phần. Nhìn ngang thân xe, Kia EV6 GT-Line có thiết kế fastback với phần trần xe hạ thấp về phía sau mang đến cái phong cách thể thao đặc trưng. Khác với Hyundai Ioniq 5 dùng camera, Kia EV6 vẫn dùng gương chiếu hậu truyền thống với thiết kế sơn đèn, dải LED xi-nhan được tích hợp và những tính năng tiên tiến nhất được cập nhật. Ra phần đuôi xe, đây chính là nơi mà Kia EV6 khiến nhiều người liên tưởng đến Urus với phần kính chắn gió ngắn, dốc xuống dưới kết hợp với cánh gió đuôi đầy thể thao và khác biệt. Điểm nhấn ở đây trên All New Kia EV6 là dải đèn hậu dạng LED đứt đoạn nối liền 2 bên và kéo dài ra sườn xe, dải crom trang trí cũng giúp xe hiện đại hơn. Bên trong khoang nội thất, dễ dàng nhận ra thiết kế quen thuộc của Kia EV6 từng xuất hiện trên những mẫu xe sang của thương hiệu này như K8 hay K9, có điều các chi tiết đã được thu nhỏ lại. Điểm chung dễ nhận ra nhất có thể kể đến hệ thống màn hình đôi trên khu vực táp-lô kích thước lớn và thiết kế tràn viền, loại bỏ hoàn toàn phím bấm vật lý. Được biết, mỗi màn hình của xe có kích thước 12 inch và tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường AR hỗ trợ người lái bên cạnh tính năng giải trí quen thuộc. xe được trang bị vô-lăng 2 chấu bọc da với điểm nhấn là đường viền crom nổi bật. Bên cạnh đó, các chi tiết mang đến sự cao cấp cho Kia EV6 có thể kể đến như hệ thống điều hòa tự động thiết kế mới và có khả năng cảm ứng giống "người anh em" Sportage mới mở bán. Ở khu vực điều khiển, Kia EV6 GT-Line sử dụng núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và nút bấm khởi động tích hợp ngay đây mang đến sự tiện lợi cho người lái trong quá trình sử dụng. Những tiện nghi khác của Kia EV6 bao gồm cửa sổ trời, âm thanh Meridian 14 loa, ghế trước sưởi/làm mát, hiển thị HUD, hỗ trợ đỗ xe thông minh. Ngoài ra, nhằm gia tăng phong cách thể thao, hiện đại cho EV6 GT-Line, hãng xe Hàn Quốc còn trang bị cho xe ghế ngồi da lộn, đường viền điểm xuyết chi tiết da sáng màu nổi bật. Hàng ghế sau của Kia EV6 rộng rãi ở khoảng để chân, nhưng trần xe thấp và không có cửa gió điều hòa là điểm trừ trên xe điện mới này. Với phiên bản GT-Line cao cấp nhất, Kia EV6 được trang bị 02 động cơ điện cho ra tổng công suất 577 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 740 Nm. Mẫu xe điện này có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,5 giây trước khi đạt vận tốc tối 260 km/h. Tại Mỹ, giá xe Kia EV6 First Edition khởi điểm từ 58.500 USD, tương đương 1,34 tỷ đồng, mức giá trên ngang với nhiều dòng xe hạng sang chạy động cơ xăng truyền thống. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được giao đến khách hàng Mỹ vào quý I/2022 và được dự báo mở ra kỷ nguyên xe điện đến từ Hàn Quốc. Video: Giới thiệu Kia EV6 2021 chạy điện hoàn toàn mới.

