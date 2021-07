Kia Ceed 2022 trình làng, "đối thủ" Hyundai i30 và Honda Civic

Trong vài tháng trở lại đây, Kia liên tục tung ra phiên bản nâng cấp cho các mẫu xe của mình. Sau K5, Sorento và Sedona, hãng Kia tiếp tục vén màn phiên bản 2022 của mẫu xe Ceed. Kia Ceed thế hệ mới là mẫu xe cỡ C hiện chỉ bày bán ở thị trường châu Âu. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm quan trọng vì chiếm khoảng 28% doanh số của thương hiệu Kia ở thị trường này. Tương tự trước đây, Kia Ceed 2022 mới vẫn có 3 phiên bản, bao gồm Ceed mang kiểu dáng hatchback, Sportswagon mang kiểu dáng station wagon và ProCeed mang kiểu sáng shooting brake. 3 phiên bản của Kia Ceed 2022, bao gồm ProCeed (màu đen), Ceed (màu cam) và Sportswagon (màu trắng) Bước sang phiên bản 2022, mẫu xe wagon Kia Ceed được thay đổi đáng kể trong cả thiết kế lẫn trang bị. Theo đó, mẫu xe này sở hữu lưới tản nhiệt "mũi hổ" tái thiết kế được sơn màu đen bóng với nẹp mạ crôm hình đôi cánh làm điểm nhấn. Tiếp đến là hốc gió trung tâm lấy cảm hứng từ đôi cánh và logo mới của thương hiệu Kia. Ngay cả cụm đèn pha LED của xe cũng được thay đổi thiết kế so với trước, tích hợp 3 đèn LED định vị ban ngày hình mũi tên. Ở bản GT-Line S và GT của Kia ProCeed 2022, dải đèn LED định vị ban ngày sẽ đóng vai trò như đèn báo rẽ tuần tự. Thêm vào đó là 6 loại vành la-zăng hợp kim khác nhau với đường kính dao động từ 16 - 18 inch cho khách hàng chọn lựa. Vành 16 inch của xe sẽ được sơn màu bạc và đen bóng. Vành 17 inch dành cho bản GT-Line trong khi vành 18 inch có thêm điểm nhấn màu đỏ và dùng cho bản GT. Đằng sau, Kia Ceed 2022 bản GT-Line được bổ sung cụm đèn hậu LED mới có thiết kế cao cấp hơn. Cụm đèn hậu này bao gồm 48 bóng LED tạo thành hình tổ ong, được xếp theo 5 hàng ngang. Riêng bản GT có thêm những điểm nhấn màu đỏ ở ngoại thất để trông thể thao hơn. Cuối cùng là đèn xi-nhan tuần tự cùng 2 màu sơn ngoại thất mới, bao gồm cam Orange Fusion và nâu Machined Bronze. Bên trong Kia Ceed 2022, cách bố trí nội thất của xe về cơ bản là không thay đổi. Tuy nhiên, hãng Kia cũng đã làm mới nội thất bằng cách bổ sung màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình này hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, màn hình thông tin giải trí còn kết hợp với hệ thống âm thanh JBL Premium 8 loa. Đằng sau vô lăng của mẫu xe gia đình này xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch. Người dùng có thể chọn 1 trong 4 giao diện khác nhau của bảng đồng hồ. Ở 2 phiên bản Sportswagon và ProCeed, mẫu xe cỡ C này sẽ có cơ chế gập ghế 1 chạm, cửa cốp chỉnh điện cũng như tính năng sưởi ấm/làm mát cho ghế trước/sau. Đó là chưa kể đến 9 chất liệu nội thất khác nhau để khách hàng thoải mái lựa chọn. Động cơ của Kia Ceed 2022 tại thị trường châu Âu vẫn giống như phiên bản cũ. Trong đó, Kia ProCeed GT 2022 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Khối động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực. Động cơ này đã được dùng để thay cho loại máy xăng 1.4L cũ từ hồi đầu năm nay. Trong khi đó, hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, mô-tơ điện 44,5 kW, cụm pin lithium-ion polymer 8,9 kWh và hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp được dành cho Kia Sportswagon PHEV 2022. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm đồng thời cho phép xe chạy 47 km chỉ bằng mô-tơ điện. Thứ 4 là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, kết hợp với hệ thống mild hybrid, tạo ra công suất tối đa 134 mã lực. Về an toàn, Kia Ceed 2022 được nâng cấp đáng kể với công nghệ tránh va chạm chủ động, thay cho hệ thống cảnh báo điểm mù. Bên cạnh đó là hệ thống cảnh báo mất tập trung cho người lái nâng cấp, có thêm tác dụng cảnh báo khi xe phía trước chuyển làn đường. Dự kiến, Kia Ceed 2022 sẽ bắt đầu được sản xuất vào tháng 8 năm nay như đối thủ của Hyundai i30, Ford Focus và Honda Civic. Hiện giá xe Kia Ceed 2022 mới vẫn chưa được công bố. Video: Kia Ceed 2022 thế hệ mới trình làng.

