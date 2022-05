Kia Carnival Royal hơn 2,3 tỷ nhận đặt cọc 300 triệu tại Việt Nam

Khách mua Kia Carnival Royal 2022 tại Việt Nam được đại lý thông báo đặt cọc trước tối thiểu 300 triệu đồng và chờ THACO lắp ráp. So với các trải nghiệm sang trọng mà chiếc xe mang lại, mức giá hơn 2 tỷ được nhận định là vô cùng hấp dẫn. Theo thông tin từ các nhân viên bán hàng, Kia Carnival Royal sẽ có 6 tùy chọn màu sắc, trong đó bao gồm 3 lựa chọn đơn sắc và 3 lựa chọn kết hợp hai màu sơn. Mẫu xe MPV Kia Carnival Royal 2022 có kích thước tổng thể khá lớn. Các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.155 x 1.995 x 1.980 mm, cao hơn 205mm so với các phiên bản khác do có phần mở rộng phía bên trần xe giúp mang lại không gian bên trong xe rộng rãi, thoáng đãng hơn. Bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch phối 2 tone đẹp mắt màu giúp nâng đỡ toàn bộ khung gầm của chiếc xe. Trang bị vận hành của xe là khối động cơ dầu, tăng áp 2.2L 4 xy lanh thẳng hàng, cho công suất lên đến 199 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên trong nội thất, xe cũng có 3 tùy chọn màu sắc bao gồm màu sáng, trung và tối. Điểm nhấn đậm chất thượng lưu của Kia Carnival Royal nằm ở hàng ghế thứ 2. Cụ thể, khoang sau có vách ngăn với khoang lái, trần xe bọc da Alcantrara kết hợp hiệu ứng LED bầu trời sao và sàn ốp gỗ tự nhiên. Ghế ngồi được bọc da Nappa và có tính năng làm mát, sưởi ghế, massage. Xe được trang bị rèm cửa tự động và hệ thống điều hòa riêng đảm bảo cho hàng ghế ông chủ có được một không gian riêng tư và thoải mái. Ngoài ra ở tất cả trí ghế ngồi đều có chỉnh điện, gập điện. Các trang bị an toàn và đặc biệt là gói công nghệ an toàn nâng cao ADAS giúp cả người điều khiển và người ngồi trong xe cảm thấy yên tâm tuyệt đối về độ an toàn khi di chuyển. Ở phía trước mặt hàng ghế thứ 2 là màn hình 32 inch độ phân giải Full HD chạy hệ điều hành Android, kết nối wifi và có sẵn camera phục vụ nhu cầu giải trí và họp trực tuyến. Ngoài ra còn một màn hình 5 inch hiển thị vận tốc xe và thời gian. Bệ tì tay của hàng ghế “ông chủ” được tích hợp sẵn rất nhiều tiện ích sang trọng và đẳng cấp. Màn hình cảm ứng tích hợp ngay trên bệ đỡ tay trung tâm, cho phép điều khiển hệ thống đèn, điều hòa, âm thanh, màn hình TV, cửa trượt, cửa sổ, đàm thoại với khoang lái. Mức giá xe Kia Carnival Royal 2022 cho bản 4 ghế là 2,379 tỷ đồng và bản 7 ghế là 2,399 tỷ đồng, được xem là khá cao so với những phiên bản khác. Tuy nhiên, so với trải nghiệm đẳng cấp mà chiếc xe mang lại và nhìn sang các đối thủ trực tiếp là Mercedes-Benz V 250 Luxury (giá từ 2,662 tỷ đồng) và Toyota Granvia (3,072 tỷ đồng), có thể thấy Carnival Royal 2022 sẽ phù hợp túi tiền của nhiều khách hàng hơn. Video: Kia Carnival 2022 có những khác biệt gì giữa các phiên bản.

