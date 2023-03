Kia Carens 2024 từ 299 triệu đồng tại Ấn Độ, chờ ngày về Việt Nam

Đúng như thông tin từ trước đó, hãng Kia sẽ thay động cơ cho một số mẫu xe của mình ở thị trường Ấn Độ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Real Driving Emissions (RDE) sắp có hiệu lực từ ngày 1/4/2023. Một trong số đó có mẫu MPV cỡ nhỏ Kia Carens 2024 mới. Ở phiên bản nâng cấp mới, mẫu xe MPV Kia Carens 2024 được bổ sung động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, tạo ra công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đây chính là động cơ cũng được dùng cho Hyundai Accent thế hệ mới và Alcazar phiên bản nâng cấp ở thị trường Ấn Độ. Động cơ 1.5L mới sẽ được dùng để thay thế cho máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L cũ. So với động cơ 1.4L cũ, máy xăng 1.5L mới mạnh hơn 20 mã lực và 11 Nm. Với động cơ này, Kia Carens 2024 hiện là mẫu xe mạnh nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ ở thị trường Ấn Độ. Động cơ tăng áp 1.5L mới sẽ đồng hành với hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp hoặc hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp. Trong khi đó, 2 động cơ còn lại của Kia Carens 2024 là máy xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L và máy dầu 1.5L vẫn được giữ lại. Tuy nhiên, 2 động cơ này đã được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới và có thể chạy bằng nhiên liệu sinh học E20. Động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L của Kia Carens 2024 vẫn tạo ra công suất tối đa 115 mã lực. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp thông thường. Trong khi đó, động cơ diesel của xe tạo ra công suất tối đa 116 mã lực, tăng 1 mã lực so với trước. Đặc biệt, động cơ diesel này sẽ kết hợp với hộp số sàn iMT 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Hộp số sàn 6 cấp thông thường không còn được dùng cho động cơ diesel như trước. Bên cạnh những thay đổi về động cơ, Kia Carens 2024 tại thị trường Ấn Độ còn được điều chỉnh ở trang bị. Cụ thể, mẫu MPV này sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu đa thông tin 4,2 inch ở giữa tiêu chuẩn. Trước kia, trang bị này không dành cho bản tiêu chuẩn của xe. Tương tự trước đây, Kia Carens 2024 tại Ấn Độ vẫn có 5 phiên bản là Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury và Luxury Plus. Trong đó, bản Luxury Plus có thể đi kèm nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Những bản còn lại chỉ được trang bị nội thất 7 chỗ ngồi. Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm có điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch với công nghệ kết nối, chìa khóa thông minh, ghế trước thông hơi, sạc điện thoại không dây, camera lùi và hệ thống kiểm soát hành trình Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và hệ thống cảnh báo áp suất lốp tiêu chuẩn. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Kia Carens 2024 có mức bán ra từ 1,045 - 1,895 triệu Rupee (khoảng 299 - 542 triệu đồng). So với phiên bản cũ (899.000 - 1.699.000 Rupee), xe đã tăng giá đáng kể. Trong đó, Kia Carens bản 1.5 Turbo có giá dao động từ 1,2 - 1,845 triệu Rupee (343 - 527 triệu đồng). Video: Chi tiết Kia Carens thế hệ mới.

