“Khủng long” Infiniti FX35 cũ chưa đến 500 triệu ở Sài Gòn

Infiniti FX35 đời 2005 được rao bán nhập khẩu nguyên chiếc, màu sơn ngoại thất xanh rêu Army cực kỳ hầm hố và cá tính. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt dạng hình thang với các thanh nan sáng bóng kích thước lớn và logo thương hiệu nằm chính giữa, cụm đèn pha to và khá đơn điệu 2 bên, đèn sương mù tròn nằm ở vị trí khá thấp. Viền kính và tay nắm cửa của xe sang Infiniti FX35 cũ có cùng tông màu sáng tương phản màu thân xe. Cản va sau thiết kế đơn giản với ống xả đơn. Đèn báo phanh trên cao tích hợp cùng cánh gió đuôi xe. Mâm 8 chấu đơn khỏe khoắn. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.854 x 1.928 x 1.679 mm và chiều dài cơ sở 2.885 mm. Nội thất xe được giữ sạch sẽ, thiết kế vừa cổ điển, vừa sang trọng. Infinity FX là dòng xe cao cấp do đó những gì mẫu xe này sở hữu đều thuộc hàng top thời điểm đó. Cụm đồng hồ phía sau vô lăng có thiết kế khá đẹp. Xung quanh là các cửa gió điều hòa. Theo giới thiệu của chủ xe, Infiniti FX35 đời 2005 mới thay ghế da và không đâm đụng, thủy kích. Xe có nhiều tính năng an toàn, tiện ích vượt trội như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống cân bằng điện tử, duy trì làn đường, túi khí an toàn, 3 chế độ lái, camera lùi, sấy ghế, cửa nóc, màn hinh DVD, ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng tự động. Mẫu crossover của Infiniti sử dụng động cơ 3,5 lít V6 cho công suất tối đã 303 mã lực tại vòng tua 6.800 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 355 Nm ở vòng tua 4.800 vòng/phút kết hợp cùng hộp số tự động và dẫn động cầu sau. Xe cạnh tranh với các đối thủ như GLS hay BMW X5.Giá xe Infiniti FX35 cũ được chủ nhân rao bán chỉ 480 triệu đồng. Tuy nhiên, theo nhiều người có kinh nghiệm mua bán xe ô tô cũ, nếu khách hàng có nhu cầu mua xe và để xe lăn bánh trên đường thì phải trả thêm một khoản thuế, phí bắt buộc theo quy định. Như vậy, giá lăn bánh của chiếc Infiniti FX35 đời 2005 sẽ vào khoảng hơn 493 triệu đồng. Đây là mẫu xe thuộc thương hiệu hạng sang Infiniti và có tuổi đời trước năm 2010 nên chắc chắn động cơ xe sẽ khá ăn xăng. Tuy nhiên, điều này là không thể tránh khỏi. Việc cầm lái một chiếc xe độc như Infiniti FX35 thì “ăn xăng” một chút cũng đáng. Nguyên nhân khiến chiếc xe này trở nên “hiếm có khó tìm” vì chỉ có số lượng ít được nhập khẩu về Việt Nam. Nếu so với mẫu xe cùng năm sinh Cayenne thì độ thịnh hành của Infiniti FX35 hoàn toàn bị lấn át. Video: Chi tiết Infiniti FX35 cũ đời 2004.

