"Khủng long” GMC Yukon Denali độc nhất Việt Nam chỉ 3,6 tỷ đồng

Tại thời điểm giá xăng cao như hiện nay, thì những chiếc SUV máy lớn như GMC Yukon Denali XL đời 2015 này chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn của số đông. Tuy nhiên, đối với những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả thì chi phí xăng không phải là một vấn đề lớn. Hiện tại, nếu “đập hộp” một chiếc xe SUV GMC Yukon Denali 2021 thì chắc chắn người mua sẽ chi không dưới 9 tỷ đồng, một mức giá không hề dễ chịu. Tuy nhiên, chi phí mua xe chỉ còn khoảng 3,6 tỷ đồng nếu lựa chọn xe đã qua sử dụng như chiếc GMC Yukon Denali phiên bản XL đời 2015 này. Với mức giá xe GMC Yukon Denali 2015 này, nếu so với dòng xe sang Cadillac Escalade cùng đời có giá từ 3,8 đến hơn 4 tỷ đồng thì dòng GMC Yukon Denali XL có giá bán dễ chịu hơn. Theo thông tin rao bán, xe đã lăn bánh được khoảng 25.000 miles (khoảng 40.000km). Mặc dù đã có tuổi, nhưng chiếc GMC Yukon Denali XL vẫn gây được ấn tượng mạnh với kích thước đồ sộ, bề thế và phong cách thiết kế nam tính. Bên dưới nắp ca-pô “bé bự” Yukon là khối động cơ Xăng V8 dung tích 6.2L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 420 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 623Nm từ 4.100 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động 6 cấp. Động cơ V8 EcoTec3 này sử dụng thân động cơ làm bằng hợp kim nhôm giảm trọng lượng, sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp, điều chỉnh van biến thiên và quản lý nhiên liệu chủ động (ngắt xy-lanh tiết kiệm nhiên liệu). Nhờ đó, GMC Yukon Denali XL có thể tăng tốc từ 0 – 96km/h trong khoảng 5,6 giây. Con số ấn tượng với chiếc SUV nặng hơn 3 tấn. Phiên bản Yukon Denali được trang bị hệ thống treo sử dụng giảm chấn từ trường (MagneRide). So với bản tiêu chuẩn, GMC Yukon Denali phiên bản XL có chiều dài cơ sở tăng thêm khoảng 500mm (20 inch) mang đến nội thất rộng rãi thoải mái hơn. Xe có chiều dài tổng thể 5,6m và chiều dài cơ sở 3,3m. Kích thước của GMC Yukon Denali XL dài rộng hơn nhiều nếu so với dòng xe Lexus LX 570 hay Mercedes-Benz GLS thế hệ mới. Nội thất xe được bọc Da, ghế lái chỉnh đin, cần số dạng lẫy gạt sau vô lăng thường thấy trên các dòng xe SUV Mỹ như Cadillac Escalade, màn hinh giải trí trung tâm 8 inch và màn hình giải trí cho hàng ghế phía sau… Những trang bị tiện nghi trên xe đáp ứng đủ cho nhu cầu di chuyển 7 người, trên một hành trình dài một cách thoải mái và an toàn. Tính đến thời điểm này, số lượng xe GMC Yukon ở Việt Nam không nhiều và có thể nói đây là một xe hàng hiếm, khó gặp. Ở thời điểm cách đây khoảng 5 năm, chắc chắn chủ xe đã chi một số tiền không nhỏ để mang mẫu SUV này về nước, đủ để bất ngờ về độ chịu chơi của chủ xe. Chiếc GMC này là gợi ý dành cho người yêu SUV cỡ lớn, máy lớn của Mỹ, lựa chọn tiết kiệm hơn so với “đập hộp” xe mới có giá sau thuế khá cao vì dung tích động cơ lớn. Nhìn chung, dòng xe SUV này khá kén khách, nó chỉ thích hợp với những khách hàng chịu chơi, yêu thích những chiếc SUV to lớn của Mỹ. Tương tự như các mẫu xe thuộc dạng hàng hiếm lắp động cơ cỡ lớn ở Việt Nam, người chơi luôn sẽ có trở ngại lớn nhất chính là phụ tùng thay thế khó kiếm, phải chờ nhập về vì không có sẵn. Bên cạnh lý do khó bán khi muốn bán lại. Tại thị trường Bắc Mỹ, dòng xe GMC Yukon là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng SUV full-size như Ford Expedition, Nissan Armada hay Toyota Sequoia. Video: Cầm lái biệt thự di động GMC Yukon độc nhất Việt Nam.

