Khám phá Mercedes-Maybach GLS 600 siêu sang đầu tiên tại Việt Nam

Đây chính là một trong số ít những chiếc Mercedes-Benz SUV mang trên mình nhãn hiệu Maybach, chỉ sau G650 Landaulet. Ở phiên bản Mercedes-Benz GLS 600 Maybach mới, chiếc GLS đã được nâng cấp với các chi tiết sang trọng bậc nhất, cấu hình chỉ với 4 chỗ ngồi cùng các ghế được thiết kế thoải mái, khoang nội thất rộng rãi cùng những tiện nghi hàng đầu mà thương hiệu có thể cung cấp. Mercedes đã chọn triển lãm ôtô Quảng Châu (Trung Quốc) để làm nơi ra mắt mẫu xe gầm cao siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC mới, thay vì triển lãm Los Angeles (Mỹ) đang diễn ra và thường được đánh giá cao hơn. Đây chính là sản phẩm được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương hiệu Đức, khi mà trên thị trường hiện nay đã có Bentley Bentayga và Rolls-Royce Cullinan. Chiếc GLS 600 này được đưa về Việt Nam ngay trước thời điểm dịp Tết Nguyên đán và trở thành một trong ba chiếc hiện có tại thị trường Việt Nam. Khác với ngoại thất được sơn với phong cách hai tông màu như chiếc GLS 600 đầu tiên, chiếc xe mang trên mình ngoại thất màu đen bóng sang trọng, kết hợp trên nền màu đen chính là các chi tiết nhôm và chrome được trang bị cho các phần ốp viền cửa giúp cho phiên bản trở nên sang trọng, cao cấp hơn. GLS 600 sở hữu phần cản trước với hốc gió được thiết kế một cách liền mạch với lưới tản nhiệt đan chéo được mạ chrome, phần mặt ca lăng phía trước được thiết kế với các thanh nan thẳng mạ chrome tương tự những phiên bản Maybach S-Class nhưng đã được căn chỉnh để phù hợp hơn với chiếc SUV hàng đầu. Thêm vào đó, cột C của xe cũng được đính logo Maybach quen thuộc giúp biểu thị phiên bản. Logo chìm trên capo thường thấy trên các phiên bản GLS thông thường cũng được thay thế thành logo dạng đứng. So với GLS thông thường, GLS 600 được trang bị các phần viền hốc bánh xe rộng hơn, hông xe được trang bị líp giúp xe thấp hơn với nẹp chrome tạo điểm nhấn. Xe được trang bị bệ bước có thể đóng mở tự động với độ phản hồi nhanh nhạy được đính logo Maybach. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu được hoàn thiện bóng bẩy với kích thước 23 inch. Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn các tùy chọn mâm khác với kích thước có thể lên tới 23 inch, mâm cơ bản được trang bị có kích thước 22 inch. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở bên trong cabin khi Maybach GLS chỉ có 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi, trong đó ở phía sau là 2 ghế độc lập theo phong cách thương gia, đem lại không gian thực sự rộng và thoải mái hết mức cho hành khách tại vị trí này. Ghế đơn cao cấp tại khu vực này sở hữu các tính năng tương đồng trang bị trên Maybach S-Class như mát xa, sưởi, làm mát, ngả lưng chỉnh điện, đệm đỡ chân… Chiếc xe sở hữu khoang nội thất được phối giữa màu kem cùng màu nâu đỏ được lựa chọn bọc cho các ghế ngồi, viền các ghế vẫn được tạo điểm nhấn với viền màu be. Phần táp lô trước được trang trí với gỗ tối màu được vẽ họa tiết độc đáo. Chiếc xe được cấu hình chú trọng vào hàng ghế sau với hai ghế tách biệt, đi kèm với đó chính là trang bị màn hình giải trí cho từng ghế, bàn làm việc có thể đóng gập dễ dàng, máy tính bảng đi kèm có thể tháo rời để điều chỉnh các tính năng trên xe. Chiếc GLS 600 này được trang bị tùy chọn tủ lạnh được đặt ở giữa hai ghế phía sau. Xe được lựa chọn trang bị các tính năng khác như cửa sổ trời cỡ lớn với 2 chế độ kính mờ/trong, tấm che nắng chỉnh điện, điều hòa độc lập cho ghế sau… Maybach GLS vận hành bằng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, có khả năng sản sinh công suất tối đa 550 mã lực tại 6.000 – 6.500 rpm nhờ đạt mô men xoắn cực đại 730 Nm tại 2.500 – 5.000 rpm. Mercedes ưu ái trang bị độc quyền cho Maybach động cơ này và bổ sung thêm hệ thống EQ Boost dùng điện 48V bổ trợ với khả năng tăng tạm thời công suất hệ thống thêm 22 mã lực, mô men xoắn thêm 250 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Chiếc xe có tổng khối lượng lên tới 2,78 tấn này có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 4,9 giây, tốc độ tối đa trong khi đó bị giới hạn điện tử ở mức thường gặp là 250 km/h. GLS 600 Maybach còn được trang bị hệ thống treo khí nén AIRMATIC tiêu chuẩn và thậm chí còn có tùy chọn hệ thống treo chủ động E-ACTIVE BODY CONTROL cho phép xử lý với mọi kiểu bề mặt đường. Hiện tại, giá xe Mercedes-Maybach GLS 600 chưa được tiết lộ tại thị trường Việt Nam nhưng dự đoán không dưới 16 tỷ đồng. Xe được đại lý tư nhân tại Hà Nội nhập khẩu về. Video: Mercedes-Maybach GLS 600 đầu tiên ở Việt Nam.

