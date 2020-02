Khám phá Mclaren Senna hơn 150 tỷ đồng sắp về Việt Nam?

Chiếc Mclaren Senna đặc biệt này đã được rao bán bởi đại lý siêu xe nổi tiếng Al Alain Class Motor tại Dubai. Đây cũng là nơi mà doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh trước đây đã mua và mang về Việt Nam chiếc Pagani Huayra độc nhất. Còn với chiếc Mclaren này, đó đã được đánh dấu là bán trên trang chính thức của đại lý và sẽ có mặt tại Việt Nam trong vòng vài tháng tới đây.



Và khi đã có mặt tại Việt Nam, chiếc siêu xe Mclaren Senna này nằm chung gara với những siêu phẩm của doanh nhân ngành thẩm mỹ Hoàng Kim Khánh như Lamborghini Aventador S với gói độ Novitec, Bentley Mulsanne EWB, Aston Martin Vantage, Bentley Bentayga V8.



Là một trong chỉ 500 chiếc Mclaren Senna được sản xuất, chiếc Mclaren Senna chuẩn bị cập bến Việt Nam còn được cá nhân hóa đặc biệt bởi bộ phận chuyên đảm trách việc tạo ra những chiếc đặc biệt – MSO (Mclaren Special Operation) của hãng siêu xe đến từ Anh Quốc. Với việc chiếc được can thiệp bởi MSO, khách hàng sẽ có thể sở hữu những tùy chọn, những cách phối màu khiến chiếc xe trở nên khác biệt so với 499 chiếc Mclaren Senna còn lại trên thế giới. Chiếc Mclaren Senna này sở hữu ngoại thất được sơn màu Ceberus Pearl độc đáo. Màu sơn này có màu chủ đạo là tím và có thể ngả sang cam, xanh dương tùy theo từng góc nhìn khác nhau. Ngoài ra, phần phân xe chính giữ chỉ được phủ bóng, để lộ hoàn toàn phần sợi carbon tạo nên phần thân xe bên ngoài. Nhiều chi tiết khác trên xe cũng được để lộ sợi carbon như khoang động cơ phía sau, cản trước, ốp gương, khuếch tán sau và cánh gió cố định cỡ lớn.



Trên Senna, Mclaren lần đầu sử dụng phong cách thiết kế dựa vào công năng. Nói đơn giản, từng chi tiết của chiếc siêu xe này đều sẽ phục vụ cho việc tối ưu hóa luồng không khí qua xe một cách triệt để, khiến chiếc xe có thể đi nhanh nhất trên đường đua. Với kiểu thiết kế này, Senna đã phải nhận không ít ý kiến trái chiều vì cho rằng nó quá rườm rà, tuy nhiên, chiếc xe lại thể hiện mình tốt hơn khi hiện đang là một trong những chiếc xe thương mại nhanh nhất tại các đường đua trên toàn thế giới.



Với việc được làm hoàn toàn bằng sợi carbon ở phần thân xe và khung xương Monocoque III bên trong, đi cùng nhiều loại vật liệu nhẹ khác, trọng lượng của xe chỉ ở mức 1.198 kg. Cánh gió phía sau được làm hoàn toàn bằng sợi carbon, điều chỉnh được nhiều chế độ thông qua hệ thống thủy lực. Cánh gió cỡ lớn này có thể tạo ra đến 800 kg lực ép, tức gần bằng trọng lượng của xe ở tốc độ 255 km/h.



Bước vào khoang lái, Mclaren Senna lại một lần nữa khiến người ta bất ngờ về thiết kế của nó. Không phải vì nó lại “xấu” như ngoại hình mà vì nó quá tối giản. Những trang bị cần thiết đều đã được trang bị, chỉ có một loại ghế ngồi là ghế đua sợi carbon, cố định với những miếng đệm nhỏ.



Chiếc Mclaren Senna MSO này sở hữu khoang lái được bọc da Alcantara màu đen với những đường nét tương phản, thủy lực đỡ cửa màu cam nổi bật. Sợi carbon cũng được sử dụng rộng rãi bên trong khoang lái, màn hình lật được trang bị, các nút điều chỉnh hộp số được gắn chặt với ghế lái.



Khi ra mắt vào cuối năm 2017, Mclaren công bố giá bán khởi điểm dành cho 500 khách hàng may mắn mua được xe ở thời điểm đó là 837.000 USD. Không lâu sau, giá siêu xe Mclaren Senna đầu tiên được xuất xưởng đã liên tục bị đội giá, có khi đã đạt đỉnh điểm trên 2 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng). Nhưng khi đến Thái Lan, nó được một số trang tin ở Thái đồn đoán có giá lên đến 153 tỷ đồng, tức gấp 6 lần giá xe tại Mỹ. Video: McLaren Senna màu siêu độc có thể về Việt Nam?

