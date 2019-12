Ngắm bộ ba siêu xe Mclaren Senna XP triệu đô đặc biệt

Được đặt tên là siêu xe Mclaren Senna XP, bộ ba chiếc Senna đặc biệt này là sản phẩm của Mclaren Special Operation (MSO) và Mclaren Beverly Hills. Khác với những chiếc Senna khác, ba chiếc Senna này là XP, tức “Experimental Prototype”, nguyên mẫu thử nghiệm, là những chiếc xe được Mclaren sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm của mình. Bằng cách nào đó, đại lý này đã thuyết phục được Mclaren giao cho họ ba trong số những chiếc Senna đặc biệt này. Kết hợp cùng MSO, ba chiếc Mclaren Senna đặc biệt được hoàn thiện với phong cách đường đua nhằm tri ân đến Ayrton Senna – huyền thoại của giải đua Công thúc 1. Mỗi chiếc xe sẽ mang một quốc kỳ riêng (gồm Anh, Brazil và Monaco), những nơi mà Senna đã để lại những dấu ấn tuyệt vời nhất của sự nghiệp mình. Đầu tiên, ta có Mclaren Senn XP “Home Victory”. Chiếc Senna này được xây dựng theo hình ảnh quốc kỳ Brazil, quê hương của Ayrton Senna cũng như nơi mà ông giành được chiến thắng đầy kịch tính. Ở chặng đua năm 1991, Ayrton Senna đã cố gắng giành chiến thắng với chiếc xe bị kẹt ở số 6 trong vòng đua cuối cùng. “Đây không phải là chiến thắng tuyệt nhất của tôi, nhưng đây lại là chặng đua mà tôi đã cố tận dụng tất cả những gì mình có”, Ayrton trả lời báo chí ngay sau khi chặng đua kết thúc. Master of Monaco là chiếc Senna thứ hai, xe được xây dựng nhằm tri ân đến sáu chiến thắng của Ayrton Senna tại chặng đua Monaco trong các năm từ 1989 đến 1993, năm trong số đó là liên tiếp nhau. Cuối cùng, ta có Lap of God, chiếc Senna được làm theo màu cờ Anh Quốc, nơi Senna đã thiết lập một vòng đua có một không hai. Tại trường đua Donington năm 1993, trời mưa và Senna xuất phát vị trí thứ 5 nhưng với bản lĩnh và tài năng của mình, ông đã nhanh chống có được vị trí đầu tiên, chỉ sau một vòng đua. Cả ba chiếc Senna XP đểu sở hữu ngoại thất được làm hoàn toàn bằng sợi carbon, cùng với đó là nhiều chi tiết được sơn những màu sắc được lấy cảm hứng từ ba lá quốc kỳ nói trên. Nội thất bên trong cũng được sử dụng tông màu tương tự với ba màu carbon chính là xanh – đỏ và xanh lá ốp trên vô-lăng, lưng ghế và bệ cửa. Bên dưới cánh gió lốn phía sau vẫn là khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít. Khối động cơ này có thể sản sinh sức mạnh lên tới 789 mã lực, mô men xoắn cực đại lên tới 800 Nm.Với sức mạnh này, Mclaren Senna có khẳ năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 2,7 giây và đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Xe sử dụng hộp số tự động, ly hợp kép 7 cấp, truyền sức mạnh đến trục bánh sau của xe.Giá xe McLaren Senna XP giá bán là 1,435 triệu USD, cao hơn nửa triệu USD so với giá bán khỏi điểm của Senna. Tuy nhiên, giá bán này lại khá hợp lý khi ở thời điểm hiện tại, chiếc xe này có giá bán lại ở mức trên 2 triệu USD.Video: Xem chi tiết siêu xe Mclaren Senna XP.

