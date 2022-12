Khám phá chi tiết siêu phẩm Brabus B50 hơn 8 tỷ tại Việt Nam

Hành trình chinh phục thị trường Việt Nam của hãng độ Brabus đã bắt đầu bằng việc xuất hiện tại triển lãm Vietnam Motor Show 2022 với 3 sản phẩm là Brabus 800, G400 được phát triển dựa trên chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 và Brabus B50 độ Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Với những khách hàng cá tính cần xe sang di chuyển nhưng muốn thứ gì đó đặc biệt, Brabus B50 siêu sang sẽ là lựa chọn cho những người thích độc lạ. Hiện chiếc xe Brabus B50 đã có mặt tại Việt Nam và trưng bày tại một showroom có tiếng tại Hà Nội. Bộ bodykit của phiên bản B50 được phát triển dựa trên Mercedes-Benz S-Class thế hệ W223 và lắp đặt lên chiếc S 450 Luxury đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, trên mẫu Brabus B50 đã thay đổi hoàn toàn phần ngoại thất của một chiếc S-Class nguyên bản với phần đầu xe được mở rộng hơn. Phần đầu xe Brabus B50 không có nhiều sự khác biệt so với Mercedes-Benz S500 mã W223 đang lăn bánh tại Việt Nam, phải thật sự chú ý mới thấy hãng độ xe Đức đã mở rộng hốc gió trước cho xe Brabus B50, bên sườn nhận thêm hốc gió mới và đằng sau xe có chụp ống xả kép mạ crôm đen, khuếch tán mới thể thao và nếu thích khách hàng có thể chọn thêm đuôi cá bằng carbon. Sự thay đổi táo bạo nhất của mẫu xe sedan hạng sang Brabus B50 lại đến từ bộ mâm hợp kim mang tên gọi Brabus Monoblock M Platinum có kích thước 21 inch với kiểu thiết kế rất ma quái, được sơn màu tối, phù hợp với một sản phẩm độ của Brabus. Kích thước xe lần lượt đạt 5.300 x 1.937 x 1.503 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở là 3.216 mm. Tiến vào bên trong khoang lái chiếc xe độ Brabus B50 sẽ thấy bậc cửa có dòng chữ Brabus cùng các ký hiệu phát sáng, nội thất được thay mới toàn bộ da cao cấp với 2 màu chủ đạo là đen và trắng, sợi carbon được nhìn thấy rất nhiều trong xe Brabus B50 từ vô lăng, bảng điều khiển, bảng táp-lô, bệ tỳ tay... tiếp đến là ghế ngồi thêu hình quả trám và được trang bị gối tựa đầu. Bên cạnh đó là các trang bị quen thuộc như 5 loại màn hình khác nhau, đầu tiên là màn hình 12,3 inch trong bảng đồng hồ kỹ thuật số có hiệu ứng không gian 3 chiều tùy chọn, ngoài ra là màn hình LCD cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí với kích thước 11,9 inch. Tiếp đến là màn hình OLED 12,8 inch nhưng là trang bị tùy chọn. Chưa hết, Mercedes-Benz S-Class 2021 sẽ có hệ thống thông tin giải trí cho hàng khách với 2 màn hình 11 inch và máy tính bảng 7 inch dùng hệ điều hành Android nằm ở cụm điều khiển trung tâm. Đã nhắc đến Brabus bạn cũng đừng hy vọng họ sẽ bỏ qua việc nâng cấp động cơ cho xe, sản phẩm độ B50 này vẫn được trang bị khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít có thêm mô-đun B50 - 500 PowerXtra do Brabus phát triển để tạo ra thêm 58 mã lực lên 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt con số 590 Nm. Nếu như chiếc sedan hạng sang cỡ lớn Mercedes-Benz S500 4Matic thế hệ mới cần đến thời gian 4,9 để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h thì phiên bản độ Brabus B50 chỉ mất 4,7 giây, tuy nhiên nhiều người cho rằng phải hạ thời gian xuống 4,1 giây mới khiến bản độ của Brabus trở nên thú vị. Giá xe Mercedes-Benz S500 4Matic mang mã W223 khởi điểm từ 2,5 tỷ đồng, nhưng giá xe Brabus B50 độ từ A-Z tới 8,1 tỷ đồng tại Việt Nam, với số tiền chênh lệch 5,6 tỷ đồng, rõ ràng những gì mà Brabus mang đến cho ngoại hình xe B50 không quá ấn tượng và khác biệt so với bản tiêu chuẩn,nhưng nó lại cho người chơi cảm giác độc lạ hơn nhiều so với nguyên bản. Video: Giới thiệu chi tiết siêu phẩm Brabus 500 mới.

