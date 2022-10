Bộ đôi "xế độ" Brabus hơn 80 tỷ lộ diện trước giờ khai mạc VMS 2022

Trước giờ triển lãm ôtô Việt Nam - VMS 2022 chính thức khai mạc, đại diện của thương hiệu Brabus tại Việt Nam đã hé lộ sớm những hình ảnh về 2 mẫu xe độ sẽ có mặt tại đây. Trong đó, hai mẫu xe Brabus B50 và Brabus 900 Rocket Edition siêu giới hạn lần đầu tiên xuất hiện. Chiếc xe Brabus B50 sắp được trưng bày tại triển lãm Vietnam Motor Show 2022 có ngoại thất sơn màu đen với điểm nhấn nhiều chi tiết mạ crôm và đắt giá nhất chính là việc dàn chân Brabus Monoblock M Platinum có kích thước 21 inch của xe được sơn màu đồng. Điểm ấn tượng của Brabus B50 tại Việt Nam chính là khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít của bản tiêu chuẩn đã có thêm mô-đun B50 - 500 PowerXtra do Brabus phát triển để tạo ra thêm 58 mã lực lên 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt con số 590 Nm. Nhờ đó, Brabus B50 chỉ mất 4,7 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Mức giá xe Brabus B50 bán ra tại Việt Nam khoảng 8,1 tỷ đồng. Bên cạnh xe Brabus B50, gian hàng của thương hiệu độ xe đến từ Đức sẽ có sự xuất hiện của Brabus 900 Rocket Edition đặc biệt, mẫu SUV độ dựa trên chiếc xe Mercedes-AMG G63 khá được ưa chuộng tại Việt Nam với hơn 200 xe đã xuất hiện. Nếu như Brabus B50 có mức giá bán khiến không ít người sốc khi lên đến 8,1 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần chiếc xe sang Mercedes-Benz S500 4Matic mang mã W223 thì giá xe Brabus 900 Rocket Edition còn choáng hơn khi lên đến 13 tỷ đồng. Sẽ khó có khách Việt nào chịu chơi và chịu chi mua 2 xe này và ra biển trắng, giá lăn bánh của Brabus B50 và Brabus 900 Rocket Edition có thể trên 80 tỷ đồng nếu tính đúng giá xe ở thị trường nước ngoài, không phải dựa trên xe Mercedes-Benz S500 4Matic hay Mercedes-AMG G63. Điểm thú vị của Brabus 900 Rocket Edition vẫn là việc động cơ của bản tiêu chuẩn đã được thêm nhiều đồ chơi độ để giúp xe đạt công suất tối đa 887 mã lực, cao hơn 310 mã lực so với xe Mercedes-AMG G63 và mô-men xoắn cực đại lên mức 1.250 Nm, tăng thêm 400 Nm. Video: Giới thiệu chi tiết Brabus Rocket 900 1 of 10.

