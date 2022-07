Khách hàng đặt mua “siêu bán tải” Hummer EV phải chờ tới 17 năm?

Theo The Wall Street Journal báo cáo, General Motors đã tạo nên một cú “hit” với mẫu xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện, Mức giá xe Hummer EV mới từ 100.000 USD (khoảng 2,34 tỷ đồng) kèm phạm vi hoạt động ấn tượng lên tới 560 km, Hummer EV nhanh chóng thu về hơn 77.000 lượt đặt hàng trước. Bên cạnh đó trang tin này cũng cho biết, do hạn chế về nguồn cung nên General Motors chỉ chế tạo được khoảng chục chiếc Hummer EV chạy điện mỗi ngày. Và với số lượng đơn đặt hàng trước như trên, nhà sản xuất ôtô Mỹ sẽ mất khoảng 17 năm để hoàn hoàn thành. Người phát ngôn của GM nói với The Wall Street Journal rằng, sản lượng của công ty sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2022. Họ cho biết việc sản xuất xe diễn ra chậm hơn bình thường vì Hummer EV được phát triển trên nền tảng Ultium EV hoàn toàn mới của công ty. Trong những tháng tới, GM dự kiến sẽ hoàn thành việc giao hàng với tốc độ nhanh hơn nhiều, đặc biệt là sau khi nhà máy sản xuất pin ở Ohio của hãng đi vào hoạt động. Để sản xuất xe Hummer EV, GM đã chi 2,2 tỷ USD để cải tạo một trong những nhà máy của mình ở Detroit là Factory Zero để chuyên sản xuất xe điện. Hiện có khoảng 700 công nhân đang tham gia chế tạo Hummer, nhưng tiến độ sản xuất diễn ra rất chậm. Lý giải sự thành công của GMC Hummer EV, bên cạnh yếu tố về thiết kế bắt mắt mang hơi hướng hiện đại, các trang bị đi kèm tiên tiến cùng hệ truyền động bằng điện thân thiện với môi trường thì mẫu xe này còn ẩn chứa loạt "vũ khí" đáng gờm khác. Chúng bao gồm Hệ thống tăng tốc Watts to Freedom: Giúp mẫu GMC Hummer EV phiên bản cao cấp nhất có công suất 1.000 mã lực và 16.000 Nm mô-men xoắn có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3 giây. Gói trang bị Extreme Off-road Package với loạt tiện ích bổ sung như camera gắn gầm và trần xe, mâm xe 18 inch kèm lốp 35 inch địa hình và các hệ thống hỗ trợ chuyên biệt cho việc off-road địa hình. Tuỳ chọn trần kính Infinity Roof vô cùng độc đáo giúp khách hàng có thể ngắm toàn cảnh bầu trời từ trong khoang cabin. Công nghệ hỗ trợ lái tự động SuperCruise. Tính năng bò ngang như cua CrabWalk Mode giúp xe có thể di chuyển theo phương ngang với bánh trước và sau nghiêng 10 độ. Điều này giúp GMC Hummer EV có thể dễ dàng vượt qua nhiều địa hình khó khăn. Tính năng tuỳ biến 6 chế độ cửa hậu MultiPro Tailgate cho phép người dùng lựa chọn được nhiều kiểu chuyên chở khác nhau. Video: Chi tiết GMC Hummer EV chạy điện hoàn toàn mới.

