Jeep "show hàng" dàn xe địa hình cực chất tại Easter Jeep Safari 2023

1. Jeep Wrangler Magneto 3.0

Đây sẽ là lần thứ 3 Jeep trình diễn mẫu xe concept Wrangler hoàn toàn thuần điện. Lần này, chiếc Jeep Wrangler Magneto mới trở lại với kiểu dáng hầm hố hơn, khả năng đi địa hình tốt hơn và hiệu năng vận hành mạnh mẽ hơn so với 2 bản trước đó. Jeep trang bị cho Magneto 3.0 hệ thống truyền động điện mới và hiệu quả hơn, có thể sản sinh công suất tối đa lên đến 650 mã lực (478 kW) và mô-men xoắn cực đại "khủng" 1.220 Nm. Người lái có thể chọn chế độ tiết kiệm năng lượng, khi đó xe sẽ chỉ vận hành với công suất tối đa 285 mã lực (210 kW) và mô-men xoắn 370 Nm. Xe còn hỗ trợ cơ chế lái bằng một bàn đạp và có phanh tái sinh năng lượng theo 2 giai đoạn. Jeep khẳng định Magneto 3.0 có tầm di chuyển tối đa nhiều hơn 20% so với các mẫu concept Magneto trước đây mà không đưa ra con số cụ thể, dung lượng pin cũng không được tiết lộ. Đáng chú ý, xe vẫn dùng hộp số sàn. Khả năng đi địa hình được đảm bảo với bộ trục Dynatrac 60 (trước) và Dynatrac 80 (sau), hệ thống treo cải tiến với biên độ dao động 3 inch (7,6 cm) và bộ lốp địa hình 40 inch có thể lội bùn. Mẫu concept này có kiểu thân xe bán tải mui mềm, cabin không cửa với chắn bùn tùy chỉnh. Các cột B dày hơn và được lùi về phía sau 60 mm để lối ra-vào xe rộng thêm 15 cm. Ở phía trước là mặt ca-lăng kiểu mới với 7 khe thông gió, nắp ca-pô trong suốt và kính chắn gió dốc hơn. Thân xe sơn 2 tông màu trắng Bright White và xanh dương Surf Blue, cách phối màu tương tự cũng được dùng cho bộ ghế da. Hàng ghế sau đã được loại bỏ để tạo thành không gian cho thùng chứa đồ được bọc lớp bảo vệ sàn Rhino. 2. Jeep Scrambler 392

Đây vốn là một chiếc Jeep Wrangler Rubicon 392 với 4 cửa nhưng được sửa đổi lại theo phong cách Scrambler CJ-8 - mẫu xe bán tải mui mở từng ra đời năm 1981. Cũng được thiết kế theo kiểu bán tải cabin đơn không cửa tương tự như Magneto 3.0, nhưng thân xe được tạo hình dầy dặn hơn và ứng dụng chất liệu sợi carbon, bên trên cùng là lớp sơn màu xanh lá Sublime. Do cột B được làm khác so với Magneto 3.0 nên phần mui xe cũng có cấu tạo chuyên biệt để phù hợp với tổng thể thiết kế. Ngoài ra cản trước và chắn bùn phía trước cũng khác nhiều so với Wrangler nguyên bản, do trang bị lốp địa hình 40 inch khổng lồ. Hệ thống treo khí nén AccuAir cho phép điều chỉnh khoảng sáng gầm trong khoảng từ 3,8 đến 14 cm tùy ý muốn. Bộ ghế có các chi tiết kẻ sọc với nhiều tông màu xanh khác nhau và đường chỉ khâu màu xanh lá. Bên dưới nắp ca-pô có miếng che gần như trong suốt của chiếc Scrambler 392 chứa động cơ HEMI V8 6.4L sản sinh công suất 470 mã lực (346 kW) và mô-men xoắn cực đại 637 Nm, không thay đổi so với nguyên bản Wrangler Rubicon 392. 3. Jeep Cherokee 1978 4×e

Mẫu concept khá thú vị này là một chiếc Jeep Cherokee SJ đời 1978, nhưng được trang bị hệ thống truyền động hybrid cắm điện PHEV hiện đại, lấy từ Wrangler 4×e đời mới. Xe vận hành bằng động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp kết hợp cùng 2 mô-tơ điện, bộ pin và hộp số tự động 8 cấp nên đạt được mức hiệu năng phù hợp với tiêu chuẩn năm 2023. Bên cạnh việc đó, chiếc xe off-road hai cửa từ thập niên 70 của thế kỷ trước đã được nâng cấp với cản trước và sau đậm chất xe địa hình hiện đại, lưới tản nhiệt mạ chrome, đèn pha LED và bộ mâm 17 inch bọc trong lốp 37 inch. Tuy nhiên màu sơn vẫn mang nét cổ điển. Bên trong nội thất là vô-lăng và bảng điều khiển có nguồn gốc từ Wrangler thế hệ mới, bao gồm màn hình cảm ứng thông tin giải trí và một cặp ghế bọc da ôm sát thân người ngồi. Băng ghế sau đã được loại bỏ, nhường chỗ cho khung chống lật bốn điểm và lốp dự phòng cỡ lớn. Cửa sổ bên phía sau và kính sau cũng không còn, tạo nên trải nghiệm thông thoáng với thiên nhiên. 4. Jeep Grand Wagoneer Overland

Phiên bản Overland của Jeep Grand Wagoneer 2023 hiện thực hóa ý tưởng về một chiếc SUV cỡ đại với trang bị chuyên dụng dành cho những người thích cắm trại và phiêu lưu mạo hiểm. Ngoại thất nổi bật với màu sơn xanh lá Industrial Green với các điểm nhấn màu đỏ và kim loại Gunmetal, tời Warn, đèn laser gắn trên cản, bộ mâm hợp kim 18 inch trong lốp 35 inch, chắn bùn mở rộng và khoảng sáng gầm xe được nâng cao. Trên nóc xe là lều RedTail Overland Skyloft làm từ sợi carbon, tích hợp các tấm pin mặt trời, hệ thống thông gió và có 2 cửa sổ khi dựng lên, tạo thành không gian đủ cho 2 người lớn nằm ngủ. Bên trong cabin xe cũng đã được tùy biến lại, với việc loại bỏ các hàng ghế thứ hai và thứ ba, tạo nên một căn phòng sinh hoạt ấm cúng với ghế lười, gối và thảm. Cửa sổ trời giờ đây cũng trở thành lối di chuyển lên căn lều ở phía trên. Xe vận hành bằng động cơ Hurricane 3.0L tăng áp kép có công suất 510 mã lực (380 kW) và mô-men xoắn 678 Nm, không có gì thay đổi so với Grand Wagoneer nguyên bản. 5. Jeep Wrangler Rubicon 4×e Concept

Là một bản concept mà Jeep chưa thể tiết lộ tên chính thức, mẫu Wrangler này có màu sơn đặc biệt với tông magenta hồng sẫm kết hợp cùng các điểm nhấn màu đen bóng, ấn tượng hơn nhiều so với màu hồng Tuscadero từng có trên Jeep Wrangler 2021. Mẫu concept này được trang bị lưới tản nhiệt bảy khe gió mới từ bản đặc biệt 20th Anniversary, tời Warn Zeon và một số bộ phận độ thêm do American Expedition Vehicles (AEV) cung cấp như mâm Borah 17 inch bọc trong lốp 37 inch, cản trước và sau phong cách off-road. Xe cũng trang bị hệ thống treo khí nén AccuAir. Bên trong, ghế bọc da có in họa tiết trên da động vật săn mồi tương tự như nhãn dán trên nắp ca-pô, bảng điều khiển được bọc da và có thể tìm thấy những mảng màu hồng sẫm khắp cabin. Đúng như tên gọi, mẫu concept này được trang bị hệ truyền động hybrid cắm điện 4×e giống như xe nguyên bản. 6. JPP Wrangler Rubicon 4×e Departure

Một mẫu concept khác cũng dựa trên Wrangler, chiếc “Departure” màu xanh sẫm Dark Harbor Blue này có kiểu thân xe 5 cửa với cabin lộ thiên thoáng đãng và một loạt phụ kiện JPP do Mopar cung cấp, tạo nên phong cách off-road đậm nét. Lưới tản nhiệt phong cách 20th Anniversary ẩn sau tấm bảo vệ hình ống được tùy chỉnh để có thể gập xuống và trở thành băng ghế khi cần. Các cửa ra vào xe cũng có thiết kế hình ống tương tự. Những trang bị khác bao gồm tời Warn, chắn bùn phẳng với nắp dải đèn chiếu sáng ban ngày có thể tháo rời, đèn LED hình chữ nhật TYRI gắn trên nóc ệ thống Molle để gắn thêm đồ thêm và ngăn đựng lốp dự phòng riêng phía sau đuôi. Bộ mâm KMC Impact OL Vintage Bronze 17 inch được bọc trong lốp BFGoodrich 37 inch kết hợp với giảm xóc hiệu năng cao Bilstein có thể điều chỉnh độ cao tối đa 5 cm. Màu ngoại thất Dark Harbor cũng được sử dụng cho bảng điều khiển, kết hợp với 2 loại da Nappa riêng biệt cho nội thất là Acorn Squash và Carnegie Hall, cùng với đường chỉ khâu Serafil màu trắng và các điểm nhấn màu đồng Vintage Bronze cổ điển. 7. JPP Gladiator Rubicon Sideburn

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chiếc concept dựa trên mẫu bán tải Gladiator mang tên Sideburn và cũng là mẫu xe duy nhất đợt này không có yếu tố điện trong hệ truyền động. Xe vẫn trang bị động cơ xăng Pentastar V6 3.6L hút khí tự nhiên, mạnh 285 mã lực, mô-men xoắn cực đại 352 Nm. Giống như bản concept Wrangler Departure, mẫu Sideburn mang thiết kế thiên về gia tăng sự hầm hố để đi địa hình, với loạt thành phần JPP gắn thêm. Tên xe lấy cảm hứng từ chính "bộ giáp" màu đen mờ bọc lấy phần chắn bùn bánh trước và bao quanh khu vực thùng sau. Tạo sự tương phản là màu sơn vàng Solar Flash bắt mắt. Bộ giảm xóc hiệu năng cao Bilstein có mức nâng tối đa 5 cm, bộ mâm HRE FT1 17 inch bọc trong lốp BF Goodrich 37 inch. Đầu xe cũng được gắn tấm bảo vệ hình ống có thể gập xuống thành băng ghế ngồi. Đèn LED TYRI hình chữ nhật có thể tháo rời gắn trên nóc. Sau thùng là thanh thể thao làm từ sợi carbon với kiểu dáng đặc sắc, có khe gắn thêm những bình RotoPaX chứa xăng dự phòng, hệ thống gắn đồ Molle tích hợp và khung gắn lốp dự phòng. Ngoài ra còn có thanh nâng dây cáp hạng nặng ở trước kính chắn gió, giúp ngăn ngừa hư hỏng có thể xảy ra đối với phần đầu xe nếu bị cành cây quẹt vào khi đi rừng. Bên trong nội thất Gladiator Sideburn được bọc da Nappa với màu nâu đỏ đậm Vienesse Relicate và các điểm nhấn bạc Atomic Silver, sàn xe bọc vinyl chịu lực có rãnh thoát nước và bản đồ địa hình 3D của vùng Moab trên bảng táp-lô màu đen mờ. Video: Xem Jeep Wrangler 6x6 phô diễn sức mạnh.

