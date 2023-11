Jeep loại bỏ động cơ V8 khỏi Wagoneer và Grand Wagoneer 2024

“Động cơ Hurricane I6 (phiên bản 420 mã lực) được trang bị trên toàn bộ dòng xe Wagoneer“, là thông tin mới nhất được Jeep đề cập đến việc ngừng sản xuất động cơ Hemi V8 cho Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer 2024. Thay vào đó chỉ còn một động cơ công nghệ kép tăng áp Hurricane của Stellantis. Mẫu xe SUV Jeep Wagoneer 2024 tiêu chuẩn và phiên bản kéo dài – Wagoneer L, đều dùng chung khối động cơ Hurricane I6, sản sinh công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 634 Nm (468 lb-ft). Theo Jeep, động cơ này trước đó là tùy chọn cao cấp hơn so với động cơ V8 5.7 lít sản sinh công suất 392 mã lực. Nhờ có tăng áp kép mà hiệu suất tăng lên 15% so với động cơ V8 hút khí tự nhiên. Đối với phiên bản Grand Wagoneer, dù vẫn dùng động cơ Hurricane nhưng công suất nâng lên 510 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm (500 lb-ft). Wagoneer tiêu chuẩn có 3 cấp độ hệ thống truyền động 4 bánh Quadra-Trac, gồm phiên bản có hộp số truyền động thấp và hệ thống vi sai trượt giới hạn điện tử phía sau. Xe cũng được trang bị hệ thống treo khí cho khả năng lội nước lên đến 10 inch. Mặc dù không còn sử dụng động cơ V8, Jeep vẫn giữ cho Wagoneer 2024 khả năng kéo hàng tốt nhất trong phân khúc, với khả năng kéo tối đa 10.000 pound (khoảng 4.536 kg). Đây là mức cao nhất trong số tất cả các loại SUV hiện có trên thị trường. Jeep không cung cấp số liệu cập nhật về khả năng kéo của Grand Wagoneer, nhưng có thể đoán rằng, khả năng kéo của Grand Wagoneer 2024 không thay đổi so với đời trước, vẫn là 9.860 pound (khoảng 4.472 kg). Ngoài ra, phiên bản Jeep Grand Wagoneer II cũng được thay thế bằng phiên bản mới mang tên “Grand Wagoneer Obsidian”. Phiên bản này sẽ có một số chi tiết trang trí ngoại thất màu đen, kết hợp bộ mâm đúc kích thước 22 inch đẹp mắt với viền đen. Việc bỏ động cơ Hemi V8 trên Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer có nghĩa là chỉ còn 2 mẫu xe Jeep động cơ V8 có thể đặt hàng là Grand Cherokee L và Jeep Wrangler Rubicon 392. Vậy nên nếu bạn đang yêu thích dòng Jeep động cơ V8 thì nên sớm đặt hàng. Video: Chi tiết Jeep Grand Wagoneer 2024 mới.

