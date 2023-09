Jeep Wagoneer S 2024 chạy 600km/sạc, cạnh tranh Tesla Model X

Autocar trích theo một nguồn tin rò rỉ cho biết Jeep Wagoneer S 2024 mới sẽ được mở bán lần đầu tại Mỹ, sau đó phân phối sang các thị trường khác ở châu Âu, bao gồm cả Anh. Tạp chí này cho biết thêm Wagoneer S có quãng đường di chuyển tối đa đạt 600km. Con số này thấp hơn một chút so với tầm vận hành ước tính 642km mà Jeep công bố vào năm ngoái. Jeep Wagoneer S được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm thuần điện STLA Large của Stellantis. Xe được trang bị hệ thống mô tơ điện cho công suất khoảng 600 mã lực kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh. Sức mạnh này cho phép chiếc SUV tăng tốc từ 0-99km/h chỉ trong 3,5 giây – nhanh hơn đáng kể so với BMW iX và ngang ngửa với Rivian R1S và Tesla Model X. Về ngoại hình, SUV điện Jeep Wagoneer S vẫn thể hiện phong cách thiết kế của thương hiệu nhờ vào phần đầu xe đặc trưng. Do là xe điện, lưới tản nhiệt sẽ dạng khép kín nhưng vẫn có thiết kế dạng thanh chắn sọc quen thuộc, tích hợp dải LED định vị ban ngày. Trong khi đó, đèn hậu LED được thiết kế thanh mảnh, vắt ngang qua cửa cốp là điểm nhấn tại khu vực phía sau xe. Wagoneer S còn được trang bị cánh gió nóc cỡ lớn nhằm tăng tính khí động học. Trên thực tế, Wagoneer S gần như đã sẵn sàng để được sản xuất hàng loạt, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mức giá xe điện Jeep Wagoneer S phải đợi đến năm 2024 mới chính thức công bố ra mắt. Mẫu xe này đã được giới thiệu tới các đại lý trong một buổi họp diễn ra và đầu năm nay và Josh Towbin - một trong những giám đốc có mặt tại sự kiện này cho biết, "Wagoneer S là một chiếc SUV tuyệt vời, cả về ngoại hình lẫn khả năng vận hành". Video: Giới thiệu chi tiết SUV điện Jeep Wagoneer S 2024.

