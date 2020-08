Jaguar XF sau 5 năm sử dụng, chỉ 1,3 tỷ ở Việt Nam

Xe sang Jaguar XF chính là đại diện duy nhất của xe sang Anh Quốc trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Đây chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe Đức như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series hay Audi A6. Jaguar XF sở hữu kích thước tổng thể (DxRxC) tương ứng 4.961 x 2.077 x 1.468mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.909 mm. Chiếc Jaguar XF đời 2015 này thuộc phiên bản Premium Luxury Sport, tại thời điểm năm tháng 8/2015 xe có giá lăn bánh hơn 3 tỷ đồng. Nhưng sau 5 năm sử dụng, mẫu xe này được chào bán với giá 1,345 tỷ đồng, tức giảm một nửa giá trị. Mức giá bán lại chỉ ngang ngửa với “đập hộp” một chiếc sedan hạng D như Honda Accord 2020. Tại thời điểm năm 2015, Jaguar XF được phân phối chính hãng có giá từ 2,9 – 3,3 tỷ đồng. So với các đại diện đến từ Đức, dòng xe Jaguar XF không thực sự phổ biến bằng, khá kén người chơi. Trên thực tế, xe sang đời cũ mang thương hiệu “báo Anh” thường mất giá khá nhanh, và khó bán hơn so với các mẫu xe Đức hay xe Nhật. Ngoại thất của Jaguar XF mang thiết kế gợi cảm, đơn giản, thanh lịch và một chút dáng vóc thể thao. Phần đầu xe được thiết kế nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn với thiết kế bo tròn đặc trưng, ngay chính giữa là logo “Jaguar” hình mặt báo làm điểm nhấn. Trang bị đèn pha bi-xenon tự động tích hợp đèn LED ban ngày tạo hình chữ “J”. Nắp ca-pô và thân xe mang nhiều đường gân dập nổi mạnh mẽ, đồng thời giúp chiếc sedan thanh thoát, sang trọng và cứng cáp hơn. Nhìn chung, thiết kế Jaguar XF khá bền dáng theo thời gian, nhìn vào ít có cảm giác xe bị lỗi thời. Nội thất Jaguar XF mang thiết đơn giản, sang trọng mang vẻ đẹp tinh tế của xe Anh Quốc. Xe đi kèm với nhiều trang bị tiện nghi như: cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn nội thất, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập. Trang bị màn hình cảm ứng 7 inch trung tâm, đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog truyền thông được tích hợp màn hình phụ trung tâm TFT, hệ thống giải trí với loa Meridian. Vô lăng thể thao, núm xoay sang số đặc trưng của thương hiệu “báo Anh” nổi lên khi xe khởi động. Dòng Jaguar XF được định vị nằm ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, nên hàng ghế sau khá rộng rãi cho khoảng để chân thoải mái. Nội thất xe Jaguar được đánh giá cao ở ghế ngồi bọc da mềm mại tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi. Ghế ngồi thiết kế khá ôm lưng, trong khi tất cả các hàng ghế ngồi đều được trang bị tựa đầu. Ngoài thân thân vỏ xe được người dùng đánh giá cao ở độ dầy dặn, đầm chắc. Hệ thống lái thể thao, sắc bén. Bên dưới nắp ca-pô Jaguar XF phiên bản này là động cơ xăng 4cyl thẳng hàng dung tích 2.0L tăng áp (Si4) sản sinh công suất tối đa 240 mã lực tại 5.500 vòng/phút và đạt mô-men-xoắn cực đại 340 Nm tại dải vòng tua từ 2.000 – 4.000 vòng/phút. Sức mạnh truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT). Jaguar XF đi kèm với các chế độ lái gồm Normal (bình thường), Winter (tuyết)và Dynamic (thể thao).Giá bán Jaguar XF 2015 trong bài viết này khoảng 1,3 tỷ đồng, nó được xem là một lựa chọn dành cho những khách hàng cá tính, “chịu chơi” đang muốn trải nghiệm sedan hạng sang của Anh. Sẵn sàng “bỏ qua” các lựa chọn sedan hạng sang cỡ trung đã qua sử dụng của Đức và Nhật trong tầm giá. Video: Xem Jaguar XF đời 2015 thử độ an toàn từ NCAP.

