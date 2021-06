Jaguar I-Pace 2022 từ 1,6 tỷ đồng, sạc 15 phút chạy được 100 km

Thương hiệu xe sang Anh Quốc vừa chính thức công bố phiên bản nâng cấp cho mẫu ôtô điện Jaguar I-Pace 2022 mới với một số thay đổi nhỏ nhằm tăng trải nghiệm cho người dùng tại thị trường Mỹ. Theo thông tin do Jaguar công bố, mẫu xe điện Jaguar I-Pace 2022 cho thị trường Mỹ sẽ sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới nhất, đồng thời tích hợp thêm tính năng sạc nhanh nhằm rút ngắn thời gian sạc điện cho xe. Từ đó mang đến cho người dùng trải nghiệm xe hiện đại và tiện lợi hơn. Ở phiên bản mới, Jaguar I-Pace tại Mỹ sẽ chỉ có duy nhất một bản trang bị là I-Pace HSE, các bản S và SE sẽ không không còn được bán ra tại thị trường này. Bù lại, giá xe Jaguar I-Pace HSE 2022 sẽ giảm xuống tương đương với giá của bản S 2020. Cụ thể, I-Pace HSE tại Mỹ có giá bán niêm yết 69.900 USD (1,6 tỷ đồng), giảm đi rất nhiều so với mới giá 80.900 USD ở phiên bản cũ. Như đã nói ở trên, Jaguar I-Pace 2022 sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro thế hệ mới nhất, mang đến kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn, giao diện của nền tảng này cũng được thiết kế lại để hiển thị một cách khoa học và hợp lý tương tự như trên điện thoại thông minh. Cũng nhờ hệ thống Pivi Pro mới, I-Pace 2022 sẽ có khả năng cập nhật phần mềm, cụ thể là khả năng định vị, thông qua kết nối internet. Điều này cho phép người dùng có thể xác định trước các trạm sạc điện trên đường đi và ước lượng được dung lượng pin còn lại của xe trước mỗi trạm sạc. Các trang bị đáng chú ý bên trong Jaguar I-Pace 2022 có thể kể đến hệ thống lọc không khí có khả năng lọc bụi PM2.5, hệ thống âm thanh Meridian 3D, hệ thống camera 360 độ, gương chiếu hậu hỗ trợ camera kỹ thuật số. Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý nhất trên I-Pace 2022 chính là hệ thống sạc nhanh, giúp rút ngắn thời gian sạc điện, đồng thời vẫn giúp xe có thể di chuyển được hành trình dài. Theo Jaguar công bố, trang bị sạc mới 11 kW thay thế cho bộ sạc 7 kW cũ sẽ giúp giảm thời gian sạc đầy pin xe từ 12,6 xuống 8,6 giờ. Khi kết nối với trạm sạc 100 kW DC, chỉ cần sạc 15 phút, xe có thể hoạt động 100 km. Thiết kế Jaguar I-Pace phiên bản 2022 không có gì khá so với đời xe trước, thay vào đó hãng xe sang của Anh mang đến cho xe các tùy chọn màu sắc mới cùng lưới tản nhiệt màu Xám. Nâng cấp tùy chọn cho I-Pace 2022 có gói Bright Pack, bổ sung thêm cho xe chi tiết ốp viền lưới tản nhiệt màu crôm bóng, ốp viền gương chiếu hậu màu xám, ốp viền cửa crôm bóng và ốp tản gió sau màu xám. Ngoài ra còn có gói nâng cấp Black Pack với nhiều chi tiết điểm nhấn màu đen. Về sức mạnh, Jaguar I-Pace 2022 tiếp tục sử dụng hệ truyền động gồm hai mô-tơ điện, có tổng công suất 394 mã lực và mômen xoắn cực đại 694 Nm, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 4,5 giây. Bộ pin cung cấp năng lượng cho mô-tơ có khả năng giúp xe vận hành 375 km sau mỗi lần sạc Video: So sánh Mercedes EQA và Jaguar I-Pace.

