Jaguar F-Pace 400 và 300 Sport ra mắt động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng

Khối động cơ Ingenium 3.0 L trên Jaguar F-Pace 400 Sport mới sử dụng công nghệ lai điện MHEV với 6 sáu xi lanh thẳng hàng, được trợ lực bởi cả hệ thống tăng áp lẫn siêu nạp để có thể tạo ra 395 mã lực, cùng với đó là mô-men xoắn lực kéo đạt tới 500 Nm. Trong khi đó, Jaguar F-Pace 300 Sport 2022 mới được trang bị khối động cơ dầu 6 xilanh thẳng hàng Ingenium 3.0 L tăng áp tuần tự, đi kèm công nghệ lai điện MHEV tiên tiến, giúp tạo ra sức mạnh 296 mã lực và mô-men xoắn đáng kinh ngạc lên tới mức 650 Nm. Tùy chọn động cơ này cũng sẵn có cho các phiên bản R-Dynamic SE và HSE và dành cho những khách hàng mong muốn sở hữu nhiều sức mạnh hơn so với phiên bản F-Pace tiêu chuẩn, nhưng chưa sẵn sàng chi tiêu số tiền tương đương như phiên bản cao cấp nhất. Ngoài bổ sung trang bị động cơ, bộ đôi F-Pace 300 Sport và 400 Sport mới sẽ không sở hữu hệ thống treo khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Về thiết kế - đúng như tên gọi, cả hai phiên bản 300 Sport và 400 Sport mới đều tập trung vào phần ngoại thất mang đậm tính thể thao, không hề kém cạnh so với phiên bản SVR trang bị khối động cơ V8 cao cấp nhất của dòng F-Pace. Cụ thể, thiết kế ngoại thất của cả Jaguar F-Pace 300 Sport và 400 Sport đều giống hệt nhau. Màu sơn xám kim loại thể hiện rõ mức độ hoàn thiện cao cấp của chiếc SUV được Jaguar đặt những chiếc tên riêng rất mỹ miều, như: Carpathian Grey và Charente Grey. Cả hai tuỳ chọn màu sắc ngoại thất này đều đi kèm theo gói ngoại thất Black Pack, với những ô cửa kính nhuộm tối màu để đảm bảo sự riêng tư cho hành khách hay đường ray màu đen bóng trên nóc. Dàn chân của bộ đôi F-Pace 300 Sport và 400 Sport sở hữu bộ la-zăng tiêu chuẩn 21 inch mã 5105, thiết kế bông hoa năm cánh điệu đà rất mềm mại, uyển chuyển trên nền chất liệu hợp kim tối màu tone chrome khói. Thậm chí những khách hàng ưa thích sự nổi trội còn có thể lựa chọn nâng cấp lên bộ vành rèn kích cỡ ngoại hạng lên tới 22 inch mã 1020 cũng mang màu đen mờ và được điểm thêm một số chi tiết trang trí tương phản màu bạc sáng bóng. Về giá xe Jaguar F-Pace 300 Sport với khối động cơ dầu Igenium 3.0 L được niêm yết ở mức 62.250 bảng Anh (tương đương 80.979 USD - 1,86 tỷ đồng). Trong khi đó, một chiếc Jaguar F-Pace 400 Sport sở hữu máy xăng Igenium 3.0 L sẽ tiêu tốn của tân chủ nhân 68.520 bảng Anh (tương đương 89.135 USD, hoặc 2,04 tỷ đồng). Tuy nhiên ngoài thị trường quê hương Anh Quốc, chưa rõ khi nào bộ đôi Jaguar F-Pace 300 Sport và 400 Sport mới cập bến thị trường Mỹ. Video: Giới thiệu chi tiết Jaguar F-Pace thế hệ mới.

