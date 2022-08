Isuzu D-Max X-Terrain từ 771 triệu đồng tại Malaysia, “xịn” hơn xe Việt Nam

Được định vị như phiên bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải này ở thị trường Malaysia, Isuzu D-Max X-Terrain 2022 mới sở hữu trang bị khá đầy đủ, cả về mặt tiện nghi lẫn an toàn. Ngoại thất của xe không có gì thay đổi, hãng Isuzu chỉ bổ sung 2 màu sơn ngoại thất mới cho D-Max X-Terrain 2022 là trắng Silky Pearl White và đen Onyx Black. Ngoài ra, xe còn có 1 màu sơn ngoại thất Valencia Orange giống phiên bản cũ. Những trang bị ngoại thất còn lại của mẫu xe bán tải Isuzu D-Max X-Terrain 2022 không khác gì phiên bản cũ, như vành hợp kim 18 inch sơn màu xám đậm, tương tự lưới tản nhiệt, ốp gương ngoại thất, tay nắm cửa, ốp cua lốp và bệ bước chân bên sườn. Bên cạnh đó là lốp 265/60 chạy mọi địa hình, ốp trang trí màu bạc dưới cản trước, đèn pha bi-LED tự điều chỉnh cao/thấp, baga nóc, kính lái/kính cửa sổ cản tia hồng ngoại và khay trượt ở thùng sau. Điểm nhấn của Isuzu D-Max X-Terrain 2022 phần lớn đều tập trung bên trong xe. Theo đó, mẫu xe bán tải này được trang bị camera 360 độ mới, cho phép người lái quan sát xung quanh xe. Trang bị này được coi là rất hữu dụng với một mẫu xe có kích thước lớn như Isuzu D-Max X-Terrain 2022. Trang bị mới tiếp theo của xe là sạc điện thoại thông minh không dây, nằm ngay phía trước cần số. Cả camera 360 độ và sạc điện thoại thông minh không dây đều là những trang bị không có ở Isuzu D-Max 2022 đang bán tại Việt Nam. Tiếp theo đó là đèn chờ dẫn đường theo nhu cầu của khách hàng được đặt bên dưới bệ bước chân, đèn LED này sẽ sáng lên khi người dùng mở cửa. Chưa hết, Isuzu D-Max X-Terrain 2022 còn có ốp bậc cửa tích hợp đèn mới. Trên ốp bậc cửa sẽ có logo "X-Terrain" và đèn với ánh sáng trắng, tương tự đèn chờ dẫn đường. Ngoài những thay đổi trên, Isuzu D-Max X-Terrain 2022 còn có 7 túi khí và hệ thống an toàn chủ động ADAS hiện đại,.. Các trang bị an toàn khác bao gồm; bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ chuyển hướng, giảm thiểu nhầm chân ga, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop and Go, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha tự động, phát hiện điểm mù hoặc cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Động cơ của Isuzu D-Max X-Terrain 2022 tại thị trường Malaysia là máy dầu VGS tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại dải tua máy 1.600 - 2.600 vòng/phút. Động cơ Blue Power này đồng hành với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Terrain Command 4WD.

Động cơ cho phép chuyển đổi giữa 3 chế độ 2WD, 4H, 4L thông qua núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm. Thêm vào đó là khóa vi sai cầu sau, ốp bảo vệ gầm và khả năng lội nước sâu 800 mm. Tại thị trường Malaysia, giá xe Isuzu D-Max X-Terrain 2022 có mức khởi điểm từ 146.938 RM (khoảng 771 triệu đồng). Xe đã bắt đầu được giao cho khách hàng Malaysia từ giữa tháng 7 năm nay. Video: So sánh Isuzu D-MAX và Ford Ranger tại Việt Nam.

