Isuzu D-Max "ế chổng vó" tại Việt Nam, sắp có bản nâng cấp 2023

Vào hồi tháng 6 năm nay, hãng Isuzu đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe bán tải D-Max ế nhất Việt Nam. Trong khi đó, tại thị trường Thái Lan, Isuzu D-Max 2023 mới đã được nâng cấp. Theo một số nguồn tin, mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2023 sẽ chính thức trình làng ở thị trường Thái Lan ngay trong tháng 10/2022 này. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mẫu xe bán tải này chính là hệ thống an toàn chủ động ADAS. Cụ thể, Isuzu D-Max 2023 tại Thái Lan sẽ có thêm những trang bị an toàn mới như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, tích hợp tính năng Stop & Go và phanh khẩn cấp tự động. Đây là 2 tính năng an toàn hiện chưa có ở Isuzu D-Max 2022 đang bán tại Việt Nam. Ngoài ra, Isuzu D-Max 2023 tại thị trường Thái Lan còn có những tính năng an toàn chủ động ADAS khác như đèn pha tự động, phát hiện vật thể phía trước với hình ảnh 3D, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động sau va chạm, kiểm soát chân ga, giới hạn tốc độ, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành và phanh khẩn cấp tự động khi rẽ phải. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn thụ động như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, 8 cảm biến đỗ xe chia đều trước/sau và camera lùi. Trong khi đó, những trang bị còn lại của Isuzu D-Max 2023 không có gì thay đổi so với bản cũ. Bên ngoài, xe vẫn được trang bị đèn pha Bi-LED với tính năng chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt màu đen bóng, đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED, đèn chào mừng, kính lái ngăn tia cực tím/tia hồng ngoại, vành hợp kim 18 inch, lốp 265/60 R18, tính năng khởi động máy từ xa, tự động khóa cửa khi người lái cầm chìa khóa ra khỏi xe và cần gạt mưa tự động. Bước vào bên trong Isuzu D-Max 2023, người dùng sẽ bắt gặp ghế trước ôm lấy thân người ngồi, ghế bọc da với tính năng làm mát, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế sau gập 60:40, vô lăng chỉnh 4 hướng/bọc da/tích hợp phím chức năng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đi kèm màn hình kỹ thuật số Hệ thống lọc không khí PM2.5, cửa gió điều hòa/cổng sạc USB cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin Optitron TFT 3D 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, tính năng ra lệnh bằng giọng nói và 8 loa.Nằm bên dưới nắp ca-pô của Isuzu D-Max 2023 vẫn là 2 loại động cơ diesel. Thứ nhất là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Thứ hai là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hiện giá xe Isuzu D-Max 2023 ở thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, mẫu xe bán tải hiện đang được bán tại Việt Nam với giá dao động từ 640 - 870 triệu đồng.Isuzu D-Max đang ế chổng vó tại Việt Nam, tuy nhiên mẫu bán tải này hiện là vua phân khúc tại Thái Lan. Trong 8 tháng đầu năm nay, hãng Isuzu đã bán được tổng cộng 118.576 chiếc D-Max cho khách hàng Thái Lan, tương đương thị phần 45,8%, bỏ xa những đối thủ như Toyota Hilux (98.647 xe), Ford Ranger (19.056 xe) hay Mitsubishi Triton (15.471 xe). Video: Chi tiết xe bán tải Isuzu D-Max 2023 mới.

