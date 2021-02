Isuzu D-Max 2021 từ 630 triệu tại Việt Nam, "đấu" Toyota Hilux?

Dù ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được hé lộ nhưng mới đây, những lô Isuzu D-Max 2021 mới đầu tiên đã cập bến đại lý để chuẩn bị sẵn sàng cho việc phân phối. Đây là phiên bản nâng cấp lên thế hệ mới nhất, sở hữu ngoại hình hoàn toàn lột xác khỏi vẻ ngoài có phần “lỗi thời”. Theo đó, Isuzu D-Max 2021 sẽ được bán ra thị trường với 3 phiên bản gồm LS MT 4x2, LS AT 4x2 và Type Z AT 4x4 sử dụng chung động cơ dầu 1.9L và loại bỏ bản động cơ dầu 3.0L. Đồng thời, giá xe Isuzu D-Max 2021 ở thời điểm này cũng đã được hé lộ và theo giới tư vấn bán hàng là rất sát với giá chính thức. Cụ thể, phiên bản LS MT 4x2 của Isuzu D-Max 2021 dự kiến sẽ có giá 630 triệu và 650 triệu cùng 790 triệu đồng cho 2 bản LS AT 4x2 và Type Z AT 4x4. Nếu được chốt giá chính thức như vậy, Isuzu D-Max 2021 sẽ không còn là mẫu xe bán tải rẻ nhất phân khúc tại Việt Nam nhưng vẫn sẽ giữ được mức giá cạnh tranh. Theo đó, với mức giá trên Isuzu D-Max 2021 sẽ đắt hơn Mazda BT-50 một chút nhưng nhìn chung vẫn rẻ hơn Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và Ford Ranger. Ở thế hệ mới nhất, mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2021 sở hữu diện mạo hầm hố và hiện đại với lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn chiếu sáng trước có thiết kế khá góc cạnh, được trang bị bóng bi-LED và tích hợp kèm dải đèn LED định vị ban ngày. Các trang bị ở thời điểm này vẫn chưa được hé lộ nhưng dựa vào hình ảnh được cung cấp, bản LS AT 4x2 của Isuzu D-Max 2021 sẽ sở hữu ghế bọc nỉ, chìa khóa cơ, điều hòa chỉnh tay nhưng vẫn sẽ có màn hình giải trí 7 inch. Được biết, trên phiên bản cao cấp nhất xe sẽ được trang bị màn hình giải trí 9 inch, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió ghế sau, khởi động nút bấm. Tại thị trường Thái Lan, màn hình giải trí của Isuzu D-Max 2021 còn có tính năng hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Về khả năng vận hành, khối động cơ dầu 1.9L trên 3 phiên bản của Isuzu D-Max 2021 vẫn là máy cũ dù rằng xe được nâng cấp lên thế hệ mới. Theo đó, khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số đi kèm là loại số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Các trang bị an toàn của Isuzu D-Max 2021 sẽ bán ra Việt Nam vẫn chưa được hé lộ ở thời điểm này nhưng nếu không bị cắt bỏ, mẫu bán tải này sẽ có những tính năng hấp dẫn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2021 mới.

Dù ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được hé lộ nhưng mới đây, những lô Isuzu D-Max 2021 mới đầu tiên đã cập bến đại lý để chuẩn bị sẵn sàng cho việc phân phối. Đây là phiên bản nâng cấp lên thế hệ mới nhất, sở hữu ngoại hình hoàn toàn lột xác khỏi vẻ ngoài có phần “lỗi thời”. Theo đó, Isuzu D-Max 2021 sẽ được bán ra thị trường với 3 phiên bản gồm LS MT 4x2, LS AT 4x2 và Type Z AT 4x4 sử dụng chung động cơ dầu 1.9L và loại bỏ bản động cơ dầu 3.0L. Đồng thời, giá xe Isuzu D-Max 2021 ở thời điểm này cũng đã được hé lộ và theo giới tư vấn bán hàng là rất sát với giá chính thức. Cụ thể, phiên bản LS MT 4x2 của Isuzu D-Max 2021 dự kiến sẽ có giá 630 triệu và 650 triệu cùng 790 triệu đồng cho 2 bản LS AT 4x2 và Type Z AT 4x4. Nếu được chốt giá chính thức như vậy, Isuzu D-Max 2021 sẽ không còn là mẫu xe bán tải rẻ nhất phân khúc tại Việt Nam nhưng vẫn sẽ giữ được mức giá cạnh tranh. Theo đó, với mức giá trên Isuzu D-Max 2021 sẽ đắt hơn Mazda BT-50 một chút nhưng nhìn chung vẫn rẻ hơn Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và Ford Ranger. Ở thế hệ mới nhất, mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2021 sở hữu diện mạo hầm hố và hiện đại với lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn chiếu sáng trước có thiết kế khá góc cạnh, được trang bị bóng bi-LED và tích hợp kèm dải đèn LED định vị ban ngày. Các trang bị ở thời điểm này vẫn chưa được hé lộ nhưng dựa vào hình ảnh được cung cấp, bản LS AT 4x2 của Isuzu D-Max 2021 sẽ sở hữu ghế bọc nỉ, chìa khóa cơ, điều hòa chỉnh tay nhưng vẫn sẽ có màn hình giải trí 7 inch. Được biết, trên phiên bản cao cấp nhất xe sẽ được trang bị màn hình giải trí 9 inch, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió ghế sau, khởi động nút bấm. Tại thị trường Thái Lan, màn hình giải trí của Isuzu D-Max 2021 còn có tính năng hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Về khả năng vận hành, khối động cơ dầu 1.9L trên 3 phiên bản của Isuzu D-Max 2021 vẫn là máy cũ dù rằng xe được nâng cấp lên thế hệ mới. Theo đó, khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số đi kèm là loại số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Các trang bị an toàn của Isuzu D-Max 2021 sẽ bán ra Việt Nam vẫn chưa được hé lộ ở thời điểm này nhưng nếu không bị cắt bỏ, mẫu bán tải này sẽ có những tính năng hấp dẫn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Isuzu D-Max 2021 mới.