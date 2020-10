Infiniti QX50 2021 từ 880 triệu đồng tại Mỹ, loại bỏ hộp số sàn

Nối gót đàn anh Infiniti QX80 2021 mới đầu tháng 9 này, mẫu xe nhỏ nhất trong dòng sản phảm SUV/Crossover của Infiniti đã được cập nhật thêm một số tính năng tiêu chuẩn mới, giá bán Infiniti QX50 2021 cũng sẽ dễ tiếp cận trong phân khúc xe đa dụng hạng sang. Theo đó, Infiniti QX50 2021 mới sẽ khởi điểm từ 37.950 USD (khoảng 880 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn Pure FWD và chạm đỉnh 56.850 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho bản Autograph AWD. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm của Infiniti QX50 2021 đắt hơn 700 USD. Thêm vào đó, mẫu xe này vẫn không gây được cảm tình với đa số người tiêu dùng khi trang bị toàn bộ các phiên bản với hộp số CVT duy nhất. Tuy nhiên, đi kèm với mức tăng này, khách hàng sẽ nhận lại một loạt các trang bị đã được bổ sung trên xe. Tất cả các phiên bản đều trang bị túi khí bên hàng ghế phía sau và hệ thống thông báo va chạm tự động. Bên cạnh các tính năng an toàn, Infiniti QX50 thế hệ mới còn bổ sung điểm phát sóng WiFi tiêu chuẩn mới và kính trước bên nhiều lớp cách âm giúp cabin yên tĩnh hơn một chút. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khách hàng có thêm tùy chọn màu Mineral Black mới. Về ngoại hình, Infiniti QX50 2021 không khác biệt với thế hệ trước. Vốn dĩ thế hệ này, hãng xe con của Nissan chỉ đánh vào trang bị là chính để hút khách hơn khi mức giá của xe có phần tăng mạnh so với năm trước. Nếu muốn một phiên bản độc đáo hơn, khách hàng tại Mỹ có thể lựa chọn gói ngoại hình mới với một số điểm nhấn từ QX50 Edition 30. Nhờ đó, chiếc xe sẽ sở hữu lưới tản nhiệt màu đen, nắp gương màu đen, các điểm nhấn mạ crôm tối và mâm xe 20 inch sơn đen. Infiniti QX50 2021 trang bị động cơ tăng áp 4 cyl 2.0L cho bản Pure, sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Động cơ sử dụng công nghệ tỷ số nén biến thiên ‘’VC-Turbo’’ có thể tự động điều chỉnh tỷ lệ nén khi xe đang di chuyển dao động từ 8:1 – 14:1 nhằm mang lại sự mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệụ. Xe trang bị hộp số CVT cùng hệ dẫn động AWD tùy chọn. Khách hàng cũng có thể nâng cấp lên QX50 Luxe với giá niêm yết từ 41.500 USD (~962 triệu) tăng 1.250 USD so với năm ngoái. Tuy vậy khách hàng sẽ nhận được các trang bị đáng giá như ghế trước có sưởi và một loạt hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm Can thiệp điểm mù, Hỗ trợ kiểm soát khoảng cách, Kiểm soát hành trình thông minh, Ngăn chặn chệch làn đường và Hỗ trợ kiểm soát hành trình thông minh ProPILOT. Tại Việt Nam, Infiniti QX50 có giá niếm yết khoảng 2,45 tỷ, cạnh tranh với hàng loạt đối thủ tên tuổi trong phân khúc SUV đô thị hạng sang gồm: Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Lexus NX, Volvo XC60 và Audi Q5. Như vậy, phân khúc này hiện chỉ có Infiniti QX50 và Lexus NX là đại diện của Nhật Bản, các mẫu xe còn lại có xuất xứ từ Đức. Video: Chi tiết SUV hạng sang Infiniti QX50 2021 mới.

