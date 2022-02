iEV Z - xe ôtô điện hẹp nhất trên thế giới, chỉ 151 triệu đồng

Ngày nay, sinh sống trong môi trường thành phố thường đi kèm với những thách thức cụ thể, bao gồm các vấn đề liên quan đến di chuyển cá nhân, và phương tiện đó có mức độ thuận tiện, giá cả và giá trị bền vững như thế nào. iEV Motors, một công ty xe điện đến từ Đan Mạch, tuyên bố có giải pháp cho tất cả những điều này với mẫu xe điện 4 bánh mới có tên iEV Z hoàn toàn mới. Mẫu xe ôtô điện iEV Z là một phương tiện tí hon trông giống như một sản phẩm lai tạo giữa một chiếc ôtô truyền thống và một chiếc xe 4 bánh chạy điện, với mục tiêu kết hợp những đặc điểm lợi thế của cả hai. Nhưng nó thực tế có mang lại một tính năng mới mẻ, và đó là khả năng thay đổi kích thước tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. Cho dù iEV Z vẫn chưa tồn tại dưới dạng xe sản xuất thật, nhưng nhà sản xuất xe Đan Mạch hứa hẹn những chiếc đầu tiên sẽ được giao vào cuối năm nay. Theo trang New Atlas, nó không phải là một mẫu xe điện bất ngờ xuất hiện: mẫu xe 4 bánh có thể biến hình này đã xuất hiện ít nhất từ năm 2018, khi nó được giới thiệu với tên gọi iEV X. Phiên bản Z, chính thức được giới thiệu vào đầu tháng này, mang đến một số nâng cấp về mặt mỹ phẩm cùng thân vỏ nâng cấp để tăng cường tính an toàn hơn khi sử dụng trên đường. Mẫu xe điện bé nhỏ này tuyên bố là phương tiện hẹp nhất trên thế giới, nhỏ hơn 6 lần so với một chiếc ôtô, với chiều rộng chỉ 78 cm, và điều này cũng khiến nó trở thành phương tiện duy nhất trên thế giới có thể lái qua khung cửa. Trên thực tế, iEV Motors nói rằng người dùng thực sự có thể lái cỗ máy này trong căn hộ của mình, cho dù có lẽ không ai sẽ bao giờ làm thế. Khi chở một hành khách, iEV Z di chuyển ở chế độ nhỏ gọn, dài 145 cm. Nếu nhu cầu phát sinh, nó có thể mở thân vỏ kiểu rô bốt đến 235 cm, để cho phép người thứ hai ngồi ở phía sau, nhưng cần lưu ý là tính năng này khiến thân vỏ xe tạo ra một chỗ hổng lớn. Nếu hành khách đó có mang theo hành lý, chiếc xe có thể kéo dài hơn nữa, tới 275 cm. Tổng cộng, nó có thể chở tối đa 2 người và 2 kiện hành lý cỡ tương đối. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng tự hào cho biết rằng mẫu xe điện bé nhỏ của họ rất thông minh. Cụ thể, toàn bộ chiếc xe được điều khiển bằng một ứng dụng, từ việc mở cửa và khởi động mô tơ, đến kiểm tra tình trạng, và thực hiện việc kéo dài thân xe chỉ mất vài giây. Nội thất xe sẽ hiện đại và được thiết kế để tạo sự thoải mái, với 2 chỗ ngồi (ghế hành khách xếp chồng phía sau ghế lái khi ở chế độ 1 người), một màn hình 12 inch trên mặt táp lô, các camera, và các nút cảm ứng LED . Nguyên mẫu trong video có vẻ khá mỏng manh, nhưng đó có thể chỉ là một ấn tượng do kiểu dáng mỏng và cao. Nhà sản xuất tuyên bố rằng iEV Z được thiết kế để đảm bảo an toàn, với thanh chống va chạm bên cửa, lối thoát hiểm trong trường hợp cơ chế rô bốt bị hỏng trong một vụ va chạm, phanh đĩa trên cả 4 bánh, kính an toàn trên các cửa sổ, và tấm cản trước/sau bằng polycarbonate. Xe được chế tạo với các bộ phận in 3D, thân vỏ bằng nhôm và sợi carbon, và khung xe bằng thép carbon. Được trang bị động cơ 1 kW (5 mã lực), iEV Z có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/h, nhưng sẽ được cung cấp với tốc độ tối đa giới hạn chỉ 25 km/h cho một số quốc gia châu Âu nhất định. Nó được giới thiệu là “chạy rất bốc” và đi kèm với phạm vi hoạt động ước tính là 100 km cho mỗi lần sạc 3 giờ. Nó cũng có các tấm pin mặt trời tí hon trên nóc. Công ty hứa hẹn rằng một phiên bản cấu hình cao hơn gọi là iEV Z+ sẽ cung cấp phạm vi hoạt động 160 km. Ở châu Âu, iEV Z được xếp vào loại xe scooter micro/4 bánh, đồng nghĩa nó có thể di chuyển trên đường công cộng, và cả trên các làn đường dành riêng cho xe đạp. Giá xe iEV Z chạy điện cho 50 khách hàng đầu tiên đặt hàng mua xe là ở mức 5,850 euro (tương đương 151 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế. Video: Giới thiệu iEV Z - xe ôtô điện hẹp nhất trên thế giới.

Ngày nay, sinh sống trong môi trường thành phố thường đi kèm với những thách thức cụ thể, bao gồm các vấn đề liên quan đến di chuyển cá nhân, và phương tiện đó có mức độ thuận tiện, giá cả và giá trị bền vững như thế nào. iEV Motors, một công ty xe điện đến từ Đan Mạch, tuyên bố có giải pháp cho tất cả những điều này với mẫu xe điện 4 bánh mới có tên iEV Z hoàn toàn mới. Mẫu xe ôtô điện iEV Z là một phương tiện tí hon trông giống như một sản phẩm lai tạo giữa một chiếc ôtô truyền thống và một chiếc xe 4 bánh chạy điện, với mục tiêu kết hợp những đặc điểm lợi thế của cả hai. Nhưng nó thực tế có mang lại một tính năng mới mẻ, và đó là khả năng thay đổi kích thước tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. Cho dù iEV Z vẫn chưa tồn tại dưới dạng xe sản xuất thật, nhưng nhà sản xuất xe Đan Mạch hứa hẹn những chiếc đầu tiên sẽ được giao vào cuối năm nay. Theo trang New Atlas, nó không phải là một mẫu xe điện bất ngờ xuất hiện: mẫu xe 4 bánh có thể biến hình này đã xuất hiện ít nhất từ năm 2018, khi nó được giới thiệu với tên gọi iEV X. Phiên bản Z, chính thức được giới thiệu vào đầu tháng này, mang đến một số nâng cấp về mặt mỹ phẩm cùng thân vỏ nâng cấp để tăng cường tính an toàn hơn khi sử dụng trên đường. Mẫu xe điện bé nhỏ này tuyên bố là phương tiện hẹp nhất trên thế giới, nhỏ hơn 6 lần so với một chiếc ôtô, với chiều rộng chỉ 78 cm, và điều này cũng khiến nó trở thành phương tiện duy nhất trên thế giới có thể lái qua khung cửa. Trên thực tế, iEV Motors nói rằng người dùng thực sự có thể lái cỗ máy này trong căn hộ của mình, cho dù có lẽ không ai sẽ bao giờ làm thế. Khi chở một hành khách, iEV Z di chuyển ở chế độ nhỏ gọn, dài 145 cm. Nếu nhu cầu phát sinh, nó có thể mở thân vỏ kiểu rô bốt đến 235 cm, để cho phép người thứ hai ngồi ở phía sau, nhưng cần lưu ý là tính năng này khiến thân vỏ xe tạo ra một chỗ hổng lớn. Nếu hành khách đó có mang theo hành lý, chiếc xe có thể kéo dài hơn nữa, tới 275 cm. Tổng cộng, nó có thể chở tối đa 2 người và 2 kiện hành lý cỡ tương đối. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng tự hào cho biết rằng mẫu xe điện bé nhỏ của họ rất thông minh. Cụ thể, toàn bộ chiếc xe được điều khiển bằng một ứng dụng, từ việc mở cửa và khởi động mô tơ, đến kiểm tra tình trạng, và thực hiện việc kéo dài thân xe chỉ mất vài giây. Nội thất xe sẽ hiện đại và được thiết kế để tạo sự thoải mái, với 2 chỗ ngồi (ghế hành khách xếp chồng phía sau ghế lái khi ở chế độ 1 người), một màn hình 12 inch trên mặt táp lô, các camera, và các nút cảm ứng LED . Nguyên mẫu trong video có vẻ khá mỏng manh, nhưng đó có thể chỉ là một ấn tượng do kiểu dáng mỏng và cao. Nhà sản xuất tuyên bố rằng iEV Z được thiết kế để đảm bảo an toàn, với thanh chống va chạm bên cửa, lối thoát hiểm trong trường hợp cơ chế rô bốt bị hỏng trong một vụ va chạm, phanh đĩa trên cả 4 bánh, kính an toàn trên các cửa sổ, và tấm cản trước/sau bằng polycarbonate. Xe được chế tạo với các bộ phận in 3D, thân vỏ bằng nhôm và sợi carbon, và khung xe bằng thép carbon. Được trang bị động cơ 1 kW (5 mã lực), iEV Z có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/h, nhưng sẽ được cung cấp với tốc độ tối đa giới hạn chỉ 25 km/h cho một số quốc gia châu Âu nhất định. Nó được giới thiệu là “chạy rất bốc” và đi kèm với phạm vi hoạt động ước tính là 100 km cho mỗi lần sạc 3 giờ. Nó cũng có các tấm pin mặt trời tí hon trên nóc. Công ty hứa hẹn rằng một phiên bản cấu hình cao hơn gọi là iEV Z+ sẽ cung cấp phạm vi hoạt động 160 km. Ở châu Âu, iEV Z được xếp vào loại xe scooter micro/4 bánh, đồng nghĩa nó có thể di chuyển trên đường công cộng, và cả trên các làn đường dành riêng cho xe đạp. Giá xe iEV Z chạy điện cho 50 khách hàng đầu tiên đặt hàng mua xe là ở mức 5,850 euro (tương đương 151 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế. Video: Giới thiệu iEV Z - xe ôtô điện hẹp nhất trên thế giới.