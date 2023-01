Hyundai và Kia đặt mục tiêu bán ra 7,52 triệu xe cho năm 2023

Mới đây, hãng xe Hyundai đã đưa ra tuyên bố truyền thông về doanh số bán hàng của mình, đầu tiên là ở thị trường quê nhà, họ bán được 688.884 xe, đây là mức doanh số bán hàng giảm 5,2% so với cùng kỳ, đáng chú ý là doanh số bên ngoài thị trường Hàn Quốc của Hyundai lại tăng 2,9% so với năm ngoái, khi hãng đã xuất khẩu 3.255.695 chiếc xe. Trong năm 2022, Hyundai đã giao 3.944.579 xe, tăng 1,4% so với năm 2021.

Kia, hoạt động dưới sự quản lý của công ty mẹ Hyundai Motor, đã báo cáo doanh số bán hàng bên ngoài Hàn Quốc tăng 4,6%, với 2.362.551 chiếc xe đã được bán ra, trong khi đó, hãng này chỉ ghi nhận được 541.068 xe bán ra ở thị trường Hàn Quốc. Tổng doanh số Kia cho năm 2022 là 2.903.619 chiếc. Hyundai và Kia đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2023, dự kiến bán ra 7,52 triệu xe.

Hyundai cho rằng thành công này là do sự phổ biến của 2 mẫu xe điện là Ioniq 5 và Ioniq 6 khi đã bán được hơn 100.000 chiếc trên toàn thế giới vào năm ngoái. Không ngủ quên trên thành công này, Hyundai và Kia đã đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2023.

Chẳng hạn, Kia đặt mục tiêu bán tổng cộng 3,2 triệu xe trong năm nay. 2,61 triệu chiếc trong số này dự kiến sẽ đến tay khách hàng ở các thị trường bên ngoài Hàn Quốc và họ hy vọng sẽ bán được 585.120 chiếc tại thị trường nội địa.