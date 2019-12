Hyundai Tucson 2020 có gì hạ bệ Mazda CX-5 tại Việt Nam?

Mazda CX-5 từng là "ông vua" trong phân khúc Crossover (CUV) tại thị trường ôtô Việt Nam kể từ khi ra mắt và sang thế hệ mới từ cuối năm 2017, mẫu xe này vẫn giữ truyền thống ấy. Nhờ vậy, trong năm 2018 khi mở bán chính thức, Mazda CX-5 tại Việt Nam có doanh số đạt 12.243 xe, bỏ xa đối thủ xếp phía sau là Honda CR-V với 8.819 xe. Tuy nhiên, câu chuyện dần rẽ sang một chiều hướng mà Thaco (đơn vị lắp ráp và phân phối Mazda) cũng không thể dự liệu được, đó là Mazda CX-5 đã đánh mất chính mình. Kể từ đầu năm 2019, Mazda CX-5 liên tục đánh mất vị trí vào "tay" Honda CR-V và chưa 1 lần là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc CUV - điều quen thuộc trong năm trước đó. Nhận thấy sự yếu thế rõ ràng đó, Thaco đã tiến hành nâng cấp Mazda CX-5 được gọi là thế hệ 6.5 vào giữa năm nhằm dành lại vị thế "ông trùm". Song, không những không thể đòi lại những gì đã mất, chiếc xe đến từ Nhật Bản này còn bị đối thủ Hyundai Tucson hạ bệ kể từ thời điểm có phiên bản nâng cấp tại nước ta.Hyundai Tucson 2020 mới dù không nhận được chương trình khuyến mại nào đến từ Thành Công Motor nhưng vẫn có doanh số khả quan, vậy nhờ đâu mà mẫu xe này đạt được điều này. Ra mắt phiên bản nâng cấp tại nước ta từ tháng 6/2019, nhiều người đánh giá xe Hyundai Tucson vẫn khó "lật ngược thế cờ" khi phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ trong phân khúc. Tuy nhiên, với những thay đổi ngoại thất, đặc biệt là khoang nội thất hoàn toàn mới đã giúp Tucson thuyết phục người tiêu dùng Việt cùng mức giá rẻ nhất phân khúc CUV tính đến thời điểm này. Hyundai Tucson 2020 không được thương hiệu Hàn Quốc mang đến cuộc cách mạng ở ngoại thất khi xe chỉ thay đổi ở lưới tản nhiệt đa giác thanh mảnh hơn với những thanh ngang nhỏ hơn bản cũ, viền mạ crom sắc cạnh. Hệ thống đèn trên Tucson mới cũng thay đổi khi công nghệ Full-Led được áp dụng, đèn pha có 5 bóng LED Projector thiết kế to dần, đèn định vị ban ngày tạo hình chữ "L". Hạ thấp hơn là đèn sương mù kết hợp hốc gió mở rộng tạo ra vẻ dữ dằn hơn cho Tucson 2020. Thân của mẫu xe hơi mới Hyundai Tucson mới nâng cấp không thay đổi về thông số kích thước mà xe chỉ có la-zăng 18 inch nhiều chấu hơn kết hợp với bộ lốp 225/55R18. Gương chiếu hậu của mẫu xe này được tích hợp tính năng chỉnh/gập điện kèm đèn báo rẽ dạng LED và sấy gương tiện dụng. Chưa hết, người dùng còn được trải nghiệm tay nắm cửa mạ crom kết hợp nút ấn mở cửa thông minh trên những bản đặc biệt. Phần đuôi xe, Hyundai Tucson 2020 không thay đổi nhiều và vẫn còn đó vẻ ngoài không được hấp dẫn như các đối thủ. Theo đó, hệ thống đèn hậu xe Hyundai Tucson mới vẫn có thiết kế cũ nhưng đổi lại là công nghệ LED được áp dụng kết hợp cùng đèn xi-nhan. Đèn phản quang, 4 cảm biến/camera lùi, đèn phanh trên cao...là những chi tiết vẫn xuất hiện trên Hyundai Tucson 2020. Đây, vào đến không gian nội thất người dùng mới cảm nhận thực sự khác biệt trên Hyundai Tucson facelift so với đời trước. Hãng xe Hàn Quốc đã nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng phong cách thiết kế mới từng được áp dụng trên "đàn anh" Hyundai Santa Fe All New ra mắt hồi đầu năm. Các động cơ trên Hyundai Tucson sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 6/7/8 cấp tuỳ bản và hệ dẫn động cầu trước FWD. Xe có 3 chế độ lái là Comfort, Sport và Eco. Hiện tại, giá xe Hyundai Tucson 2020 được niêm yết ở dao động từ 799-940 triệu đồng cho 4 tuỳ chọn phiên bản. Video: Giới thiệu Hyundai Tucson thế hệ mới tại Việt Nam.

Mazda CX-5 từng là "ông vua" trong phân khúc Crossover (CUV) tại thị trường ôtô Việt Nam kể từ khi ra mắt và sang thế hệ mới từ cuối năm 2017, mẫu xe này vẫn giữ truyền thống ấy. Nhờ vậy, trong năm 2018 khi mở bán chính thức, Mazda CX-5 tại Việt Nam có doanh số đạt 12.243 xe, bỏ xa đối thủ xếp phía sau là Honda CR-V với 8.819 xe. Tuy nhiên, câu chuyện dần rẽ sang một chiều hướng mà Thaco (đơn vị lắp ráp và phân phối Mazda) cũng không thể dự liệu được, đó là Mazda CX-5 đã đánh mất chính mình. Kể từ đầu năm 2019, Mazda CX-5 liên tục đánh mất vị trí vào "tay" Honda CR-V và chưa 1 lần là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc CUV - điều quen thuộc trong năm trước đó. Nhận thấy sự yếu thế rõ ràng đó, Thaco đã tiến hành nâng cấp Mazda CX-5 được gọi là thế hệ 6.5 vào giữa năm nhằm dành lại vị thế "ông trùm". Song, không những không thể đòi lại những gì đã mất, chiếc xe đến từ Nhật Bản này còn bị đối thủ Hyundai Tucson hạ bệ kể từ thời điểm có phiên bản nâng cấp tại nước ta. Hyundai Tucson 2020 mới dù không nhận được chương trình khuyến mại nào đến từ Thành Công Motor nhưng vẫn có doanh số khả quan, vậy nhờ đâu mà mẫu xe này đạt được điều này. Ra mắt phiên bản nâng cấp tại nước ta từ tháng 6/2019, nhiều người đánh giá xe Hyundai Tucson vẫn khó "lật ngược thế cờ" khi phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ trong phân khúc. Tuy nhiên, với những thay đổi ngoại thất, đặc biệt là khoang nội thất hoàn toàn mới đã giúp Tucson thuyết phục người tiêu dùng Việt cùng mức giá rẻ nhất phân khúc CUV tính đến thời điểm này. Hyundai Tucson 2020 không được thương hiệu Hàn Quốc mang đến cuộc cách mạng ở ngoại thất khi xe chỉ thay đổi ở lưới tản nhiệt đa giác thanh mảnh hơn với những thanh ngang nhỏ hơn bản cũ, viền mạ crom sắc cạnh. Hệ thống đèn trên Tucson mới cũng thay đổi khi công nghệ Full-Led được áp dụng, đèn pha có 5 bóng LED Projector thiết kế to dần, đèn định vị ban ngày tạo hình chữ "L". Hạ thấp hơn là đèn sương mù kết hợp hốc gió mở rộng tạo ra vẻ dữ dằn hơn cho Tucson 2020. Thân của mẫu xe hơi mới Hyundai Tucson mới nâng cấp không thay đổi về thông số kích thước mà xe chỉ có la-zăng 18 inch nhiều chấu hơn kết hợp với bộ lốp 225/55R18. Gương chiếu hậu của mẫu xe này được tích hợp tính năng chỉnh/gập điện kèm đèn báo rẽ dạng LED và sấy gương tiện dụng. Chưa hết, người dùng còn được trải nghiệm tay nắm cửa mạ crom kết hợp nút ấn mở cửa thông minh trên những bản đặc biệt. Phần đuôi xe, Hyundai Tucson 2020 không thay đổi nhiều và vẫn còn đó vẻ ngoài không được hấp dẫn như các đối thủ. Theo đó, hệ thống đèn hậu xe Hyundai Tucson mới vẫn có thiết kế cũ nhưng đổi lại là công nghệ LED được áp dụng kết hợp cùng đèn xi-nhan. Đèn phản quang, 4 cảm biến/camera lùi, đèn phanh trên cao...là những chi tiết vẫn xuất hiện trên Hyundai Tucson 2020. Đây, vào đến không gian nội thất người dùng mới cảm nhận thực sự khác biệt trên Hyundai Tucson facelift so với đời trước. Hãng xe Hàn Quốc đã nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng phong cách thiết kế mới từng được áp dụng trên "đàn anh" Hyundai Santa Fe All New ra mắt hồi đầu năm. Các động cơ trên Hyundai Tucson sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 6/7/8 cấp tuỳ bản và hệ dẫn động cầu trước FWD. Xe có 3 chế độ lái là Comfort, Sport và Eco. Hiện tại, giá xe Hyundai Tucson 2020 được niêm yết ở dao động từ 799-940 triệu đồng cho 4 tuỳ chọn phiên bản. Video: Giới thiệu Hyundai Tucson thế hệ mới tại Việt Nam.