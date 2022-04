Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chảnh” với màn hình TV 25 inch

Trong vài năm trở lại đây, tập đoàn Hyundai đã liên tục tung ra phiên bản "trần cao, mái thoáng" cho những mẫu MPV của mình. Sau Kia Carnival Hi Limousine, đến lượt Hyundai Staria Lounge Limousine 2022 mới được tung ra. Hyundai Staria Lounge Limousine trên thực tế đã chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Seoul diễn ra vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến nay, mẫu xe này mới được bán ra thị trường. Mức giá xe Hyundai Staria Lounge Limousine tại Hàn Quốc từ 57,92 triệu Won (khoảng 1,07 tỷ đồng) cho bản 9 chỗ và 59,63 triệu Won (1,1 tỷ đồng) cho bản 7 chỗ. Đúng như tên gọi, mẫu xe này chính là phiên bản sang trọng hơn của mẫu MPV cỡ lớn Hyundai Staria. So với bản thường, Hyundai Staria Lounge Limousine sở hữu thiết kế ngoại thất về cơ bản là giống hệt, trừ phần nóc cao hơn 200 mm, bộ vành hợp kim 18 inch phối 2 màu và bệ bước chân chỉnh điện mới. Những thay đổi lớn nhất của Hyundai Staria Lounge Limousine 2022 đều nằm bên trong xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp không gian nội thất 7 chỗ hoặc 9 chỗ ngồi. Ở phiên bản 7 chỗ, xe sẽ có 2 ghế thương gia nằm tách rời nhau ở hàng giữa. 2 ghế này có đủ tính năng sưởi, làm mát, massage, chế độ thư giãn kích hoạt bằng nút bấm và có thể ngả ra sau hoặc trượt lên/xuống chỉnh điện. Trong khi đó, phiên bản 9 chỗ lại đi kèm 4 ghế giữa có thể xoay mặt vào nhau. Nhờ phần nóc cao hơn 200 mm nên không gian bên trong mẫu xe này cũng rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều so với bản thường. Đặc biệt, trần xe còn được gắn đèn LED theo phong cách "bầu trời sao" như xe Rolls-Royce. Người dùng có thể chỉnh đèn trên trần xe với 5 chế độ khác nhau. Ngoài ra, trần xe còn gắn thêm màn hình TV 25 inch nhằm phục vụ hành khách ở những hàng ghế sau. Theo hãng Hyundai, đây là màn hình TV lớn nhất được trang bị cho xe MPV tại thị trường Hàn Quốc. Màn hình này có đủ cổng USB, HDMI, kết nối với điện thoại thông minh và đầu phát HD DMB. Điểm nhấn tiếp theo của Hyundai Staria Lounge Limousine 2022 nằm ở cụm điều khiển trung tâm mới mang tên Universal Island, tích hợp 2 hộc đựng cốc. Cụm điều khiển trung tâm này đi kèm bàn gấp để hành khách phía sau ăn uống hoặc làm việc. Người dùng có thể tùy ý đẩy cụm điều khiển trung tâm này lên hàng ghế thứ nhất hoặc xuống phía sau. Khi muốn nâng cụm điều khiển trung tâm cao lên, hành khách chỉ cần bấm nút "Push" nằm cạnh hộc đựng cốc. Những trang bị còn lại của Hyundai Staria Lounge Limousine 2022 không khác gì bản thường. Xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch, tích hợp màn hình chỉnh điều hòa, nút bấm chọn số thay cho cần số truyền thống, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động, ghế trước sưởi ấm/làm mát, rèm chỉnh điện và vô lăng rung để cảnh báo. Khi mua mẫu xe này, khách hàng có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.2L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 431 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp. Thứ hai là động cơ Smartstream 3.5L chạy bằng khí gas hóa lỏng (LPG) với công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 331 Nm. Động cơ này chỉ đi với hộp số tự động 8 cấp. Hiện xe MPV Hyundai Staria Lounge Limousine 2022 mới chỉ được bán tại thị trường Hàn Quốc. Xe có 2 tùy chọn màu sơn ngoại thất là đen hoặc trắng với nội thất xám. Video: Giới thiệu Hyundai Staria Lounge Limousine mới.

