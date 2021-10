Hyundai Staria Kinder 2022 - xe buýt trường học từ 661 triệu đồng

Trẻ em ở Hàn Quốc sẽ sớm có thể đến trường bằng một mẫu xe buýt với gọi là Hyundai Staria Kinder 2022 mới. Kinder là một từ tiếng Đức có nghĩa là "trẻ em". Ở bên ngoài, nó vẫn giữ dáng vẻ tiêu chuẩn của Staria và bổ sung các thanh đèn ở phía trước và phía sau của nóc xe. Ngoài ra, chiếc xe MPV Hyundai Staria Kinder 2022 phục vụ công tác đưa đón trẻ em này còn có một biển báo dừng nhỏ, xoay ra gần cửa lái xe. Toàn bộ ngoại thất được sơn màu vàng, một màu vàng thường dùng của những chiếc xe buýt trường học. Bên trong, xe minivan có sẵn cấu hình 11 hoặc 15 chỗ ngồi. Tất cả các dây an toàn đều có thể điều chỉnh độ cao để phù hợp với kích thước khác nhau của những trẻ em. Thêm vào đó, hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn sẽ cho tài xế biết liệu những đứa trẻ tinh nghịch có đang thắt dây an toàn hay không. Chưa hết, Hyundai Staria Kinder còn được trang bị nhiều tính năng an toàn tân tiến, ví dụ hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, tránh va chạm điểm mù, và ngăn chặn va chạm cắt ngang khi lùi. Đáng tiếc, Hyundai không cho biết cụ thể thông số hệ truyền động cho Staria Kinder. Tại châu Âu, chiếc xe minivan mới mẻ này có sẵn với động cơ dầu tăng áp 2.2 lít, tạo ra công suất 175 mã lực và 431 Nm mô-men xoắn cực đại. Ngoài ra, nó còn có một tùy chọn động cơ hút khí tự nhiên dung tích 3.5 lít với công suất 268 mã lực và 331 Nm mô-men xoắn cực đại. Hộp số cũng có hai tùy chọn gồm loại số sàn 6 cấp và số tự động 8 cấp. Về mặt giá xe Hyundai Staria Kinder 11 chỗ bán 34,78 triệu won (tương đương 661,8 triệu đồng). Phiên bản 15 chỗ có giá 37,41 triệu won (tương đương 711,8 triệu đồng). Hyundai nói rằng với các khoản ưu đãi đặc biệt, giá thực tế có thể xuống thấp 20 triệu won (tương đương 380 triệu đồng). Hyundai hiện đang nỗ lực mở rộng dòng sản phẩm Staria. Công ty Hàn Quốc đã giới thiệu Staria Load với cấu hình 2 chỗ hoặc 5 chỗ để chừa ra không gian chở hàng rộng rãi phía sau. Trong tương lai gần, công ty cũng dự định giới thiệu một phiên bản chuyên phục vụ mục đích cắm trại. Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Staria 2021 mới.

